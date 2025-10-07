Os membros da NATO, especialmente na Europa, enfrentam atualmente ataques híbridos: ciberataques, campanhas de desinformação, assédio com drones.

A guerra de guerrilha moderna é conduzida online e no ar, com meios de baixo custo, fáceis de obter pelos agressores.

O objetivo é causar perturbações nas funções quotidianas e minar o moral dos cidadãos europeus.

Manfred Boudreaux-Dehmer, o primeiro Chief Information Officer (CIO) da NATO, estima que estes ataques vão tornar-se mais frequentes no futuro.

Em entrevista à Euronews, por ocasião da sua participação no IT Diretors Forum 2025, onde falou sobre o papel dos CIO na resiliência cibernética, garantiu que a Aliança Atlântica está a preparar-se para proteger os mil milhões de cidadãos que pertencem aos seus 32 Estados-membros.

Euronews: Os países da NATO estão a enfrentar cada vez mais ataques híbridos que combinam ataques cibernéticos, desinformação e interferência de drones. Até que ponto a Aliança está preparada para enfrentar este novo tipo de guerra híbrida?

"Penso que estamos muito bem preparados e estamos sempre a fazer mais. Tem toda a razão, a guerra do futuro já não é uma guerra cinética no campo de batalha, tal como a conhecemos historicamente. Haverá sempre uma dimensão cibernética. Existe uma dimensão híbrida. Gastamos muito tempo, muita energia e muito esforço para nos prepararmos da melhor forma possível para essa guerra híbrida do futuro."

Os recentes incidentes com drones que perturbaram os aeroportos e o espaço aéreo europeu evidenciam lacunas nos mecanismos de defesa coletiva da NATO?

"Não creio que sejam lacunas. Penso que o que está a acontecer é que a tecnologia está a evoluir, como temos visto, e agora ocorrem estes ataques crescentes com drones que nos têm preocupado em toda a Aliança. E que causaram uma enorme perturbação. O aeroporto de Bruxelas foi afetado por isso, o aeroporto de Munique, muitos aeroportos.

É algo sobre o qual tomámos medidas imediatamente. Agora estamos a concentrar-nos especificamente nisso, na ameaça dos drones, que também foi um tema de discussão a nível da UE sobre como construir uma barreira contra drones, como fazer coisas diferentes com os drones.

Penso que, a partir de agora, haverá sempre uma atualização da tecnologia do outro lado, e isso é algo que temos de enfrentar e sobre o qual temos de pensar, preparar-nos constantemente e ser melhores no que fazemos para defender a Aliança."

Deveríamos ter sido mais proativos?

"Penso que não é previsível. Penso que há uma ação em curso, certo? Temos de responder a essa ação. E fico muito orgulhoso quando vejo o que as equipas das diferentes nações fizeram, bem como a NATO, em termos da rapidez com que reagimos."

A "espiral" da tecnologia inimiga

Parece que a tecnologia está a tornar os conflitos mais imprevisíveis. Que mensagem enviaria aos europeus preocupados com o facto de a guerra digital estar a superar a nossa capacidade de nos defendermos?

"Não creio que a ultrapasse. Penso que existe sempre, como referi anteriormente, uma espiral ascendente, surgem novas capacidades técnicas que serão utilizadas pelos nossos adversários, mas também por nós.

É simplesmente nosso dever preparar-nos da melhor forma possível para sermos mais rápidos, usar a tecnologia com sabedoria e responder às ameaças que enfrentamos."

Manfred Boudreaux-Dehmer, diretor de Informação da NATO, participou no IT Diretors Forum 2025 Euronews Grécia

Pode partilhar um exemplo de ciberataque ou tentativa de invasão que a NATO tenha detetado ou neutralizado com sucesso?

"Não posso falar sobre ataques específicos, como pode imaginar, mas temos uma equipa muito, muito forte que lida com as ameaças, por isso temos uma abordagem baseada no risco que calcula o panorama de ameaças em constante mudança, e é assim que nos preparamos.

Temos também um novo centro de ciberdefesa integrado na NATO, que estamos a construir na Bélgica. E este é um dos elementos estruturais fundamentais que temos para garantir que nos preparamos cada vez mais para ciberataques e outros tipos de ataques."

O Centro de Excelência Cooperativa de Ciberdefesa da NATO relatou um aumento no número de ciberataques que visam infraestruturas marítimas na Europa e, mais especificamente, no Mediterrâneo. Dado o papel estratégico da Grécia na região, como é que a Aliança funciona para proteger os ativos gregos?

"Existe uma grande interação com a Grécia na Aliança, mais abrangente, e a Grécia tomou medidas para se proteger, e estamos a analisar isso mesmo para a aliança como um todo, porque uma das características do ciberespaço é que ele não é limitado geograficamente. O ciberespaço é um mecanismo muito fluido."

Países como a Grécia devem adaptar as suas estratégias de defesa e, em caso afirmativo, em que direção?

"É uma questão à qual a Grécia deve responder. Em geral, para a Aliança, o que estamos a pensar cada vez mais é sobre como podemos conectar-nos com essas ameaças híbridas, esse tipo de ataques mistos em que existiria um lado híbrido, como vemos com os drones, onde temos uma perspetiva cibernética, e como podemos proteger-nos melhor disso."

O desafio da coordenação

É fácil coordenar todos esses diferentes países para que haja uma estratégia comum?

"Se é fácil? Acho que é uma grande questão, porque são 32 aliados unidos com o objetivo de proteger realmente a segurança de mil milhões de pessoas no planeta, as pessoas que vivem nas nações aliadas.

Existem muitas diferenças geográficas. Cada aliado tem um perfil específico em termos de geografia, necessidades e outras coisas. O que torna muito mais fácil, diria eu, harmonizar as diferentes abordagens entre as nações é o facto de estarmos unidos sob um objetivo, que é manter a segurança da Aliança."

A importância do setor privado

Vemos que a defesa, mais especificamente a ciberdefesa, também se está a tornar um pilar económico. Como é que vocês colaboram com o setor privado para alcançar o objetivo de reforçar a nossa defesa?

"Essa é uma excelente pergunta. Bem, a cibersegurança, a ciberdefesa é um desporto coletivo. Portanto, exige sempre que todos participem realmente nele. Os governos desempenham um papel importante, a NATO desempenha um papel, o mundo académico, mas também a indústria privada. E se pensarmos em muitas das tecnologias que utilizamos, elas são criadas por empresas do setor privado, certo? Isso facilita automaticamente uma interação que é necessária, mas existe muito conhecimento especializado no setor privado, por isso, é vital para proteger a cibersegurança e a ciberdefesa e para nos manter seguros."

Essa tecnologia provém principalmente da Europa ou de países de fora da Europa? Vocês têm projetos na Grécia?

"Não posso falar sobre empresas específicas, mas existe uma dispersão entre os dois continentes. Obviamente, existem grandes empresas americanas de tecnologia com as quais trabalhamos, que são os grandes nomes. Mas também existem muitas empresas europeias que cresceram e continuam a crescer, com os aumentos que temos nas despesas com defesa. Vemos muito dinheiro a ser realmente investido no setor da defesa, o que é um resultado excelente, e muito dinheiro a ser investido no setor privado para modernizar muitas empresas."