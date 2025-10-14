O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem sido considerado o homem do momento, pelo menos no Médio Oriente.

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Trump conseguiu o que nenhum outro líder mundial tinha sido capaz de fazer: pôr fim a dois anos de combates ferozes entre Israel e o Hamas em Gaza.

Em 29 de setembro, Trump revelou o seu plano de paz de 20 pontos para Gaza, que foi aprovado pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

Em 8 de outubro, o acordo foi assinado pelo Knesset israelita e pelo Hamas, tendo sido alcançado um acordo para a primeira fase do acordo, que pôs fim às hostilidades e previu uma troca de reféns e prisioneiros.

Os combates chegaram ao fim na passada sexta-feira, mas a questão de saber se o cessar-fogo continua a ser duradouro é quase uma nota secundária em relação à receção arrebatadora que Trump recebeu em Israel na segunda-feira.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa no Knesset em Jerusalém, 13 de outubro de 2025 AP Photo

Enquanto o Hamas libertava os 20 reféns vivos, Trump foi elogiado no parlamento israelita como o pacificador-chefe do Médio Oriente, considerado o "maior amigo" do país e apelidado de "presidente da paz".

O Presidente do Knesset, Amir Ohana, disse que Israel iria mobilizar os governos de todo o mundo para nomear Trump para o Prémio Nobel da Paz do próximo ano, um galardão que o Presidente da República cobiça há anos, mas que até agora tem sido difícil de obter.

Ovações de pé e palavras de louvor - algo que Trump recebeu em grande medida em Jerusalém - são algo que sempre agradou ao presidente dos EUA.

Mas é também algo que raramente parece receber em casa nos dias que correm: depois de terminada a "cimeira de paz" de Gaza no Egito, Trump vai regressar a uns Estados Unidos divididos e a uma série de problemas internos.

Pessoas ouvem o discurso do Presidente dos EUA, Donald Trump, no Knesset em Jerusalém, 13 de outubro de 2025 AP Photo

O encerramento do governo é uma das principais preocupações

Para começar, os EUA estão atualmente sem uma administração em funcionamento. O governo encerrou a 1 de outubro, depois dos democratas do Senado se terem recusado a aprovar uma prorrogação do financiamento até novembro, a menos que esta estivesse associada à continuação dos créditos fiscais para os planos de saúde da Affordable Care Act e à restauração do financiamento dos meios de comunicação social públicos.

Duas semanas depois, o impasse no Senado continua, com a última votação — a sétima — a não ser aprovada há quatro dias.

Os líderes democratas e republicanos continuam num impasse sobre o caminho a seguir e não ficou imediatamente claro o que virá a seguir.

O sol põe-se por detrás do Capitólio e do Monumento a Washington quando a votação no Senado falha, o que deverá conduzir a uma paralisação do governo, 30 de setembro de 2025 AP Photo

Não surgiram sinais tangíveis de negociações entre os líderes do Congresso desde que Trump se reuniu com eles há duas semanas.

Desde então, a administração Trump avisou que não haverá garantia de pagamento de salários em atraso para os trabalhadores federais durante o encerramento, invertendo uma política de longa data para cerca de 750.000 funcionários com licença, de acordo com um memorando que circula na Casa Branca.

Trump assinou a legislação em lei após a paralisação do governo de 2019 - a mais longa da história dos Estados Unidos - durante seu primeiro mandato, garantindo que os trabalhadores federais recebam salários atrasados durante qualquer lapso de financiamento federal.

No novo memorando de Trump, no entanto, seu Escritório de Gestão e Orçamento (OMB) disse que o pagamento retroativo deve ser fornecido pelo Congresso, se assim o decidir, como parte de qualquer projeto de lei para financiar o governo.

A medida é vista como uma tática de braço de ferro, uma forma da administração republicana pressionar os legisladores a reabrir o governo.

O Capitólio dos EUA é visto no segundo dia da paralisação do governo em Washington, 2 de outubro de 2025 AP Photo

As consequências dos ficheiros Epstein continuam

Outra questão com a qual Trump continua a debater-se é a saga em curso dos ficheiros Epstein e a extensão da relação do presidente com o financeiro em desgraça e pedófilo condenado, Jeffrey Epstein.

Algumas das vítimas de Epstein e vários democratas e seus apoiantes MAGA têm instado a administração Trump a tornar público todo o material do FBI relacionado com Epstein e a sua lista de clientes famosos, e particularmente o material relacionado com o presidente dos EUA.

O bilionário Elon Musk e o príncipe Andrew, do Reino Unido, foram citados em novos documentos divulgados pelos democratas do Congresso em setembro, relacionados com Epstein.

Uma instalação artística que representa o Presidente Donald Trump e Jeffrey Epstein de mãos dadas no National Mall, perto do Capitólio, 3 de outubro de 2025 AP Photo

Numa série de mais de 8.500 novos ficheiros tornados públicos por legisladores democratas do comité de supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA, foi revelado que várias figuras proeminentes estiveram associadas ao criminoso sexual condenado.

Os novos ficheiros, que incluíam registos de mensagens telefónicas, registos de voos, registos de transacções, livros financeiros e horários diários, revelaram que o patrão da Tesla, SpaceX e X, Elon Musk, foi convidado para a infame ilha de Epstein em dezembro de 2014.

Musk tem repetidamente rejeitado qualquer ligação significativa a Epstein.

Epstein, que morreu por suicídio na prisão em 2019, não mantinha uma lista dos seus clientes, concluiu o Departamento de Justiça dos EUA depois de analisar os ficheiros sobre o financeiro em desgraça.

O anúncio de que Epstein não mantinha uma "lista de clientes" de associados para os quais raparigas menores de idade eram traficadas anulou uma teoria de longa data que a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, impulsionou no início deste ano quando disse que possuía tal documento.

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Em fevereiro, Bondi disse à Fox News que o documento estava "na sua secretária para ser revisto".

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, e o porta-voz do Departamento de Justiça, Chad Gilmartin, tentaram retirar esta declaração, dizendo que Bondi se referia aos ficheiros do caso Epstein.

Trump tem sempre desvalorizado a sua relação com Epstein, afirmando em julho que se tinha desentendido com ele depois de este ter alegadamente "roubado" alguns dos funcionários anteriormente empregados na sua propriedade na Flórida, Mar-a-Lago.

A Guarda Nacional dos EUA é mobilizada

Trump está também envolvido numa série de batalhas legais com tribunais de todo o país, devido às suas decisões controversas de enviar a Guarda Nacional para ajudar as forças policiais em cidades que considera dominadas pelo crime.

Em agosto, cerca de 800 militares da Guarda Nacional dos EUA foram enviados para a capital Washington para apoiar as forças policiais locais, alegando que a cidade tinha sido "tomada por bandos violentos e criminosos sanguinários", bem como por "maníacos drogados e sem-abrigo", um número que acabou por subir para 2.000.

No início de outubro, Trump autorizou o envio de mais 300 soldados da Guarda Nacional para proteger os agentes federais e as propriedades em Chicago.

Soldados da Guarda Nacional fazem continência enquanto a comitiva do Presidente Donald Trump passa em Washington, 20 de setembro de 2025 AP Photo

Mas no mesmo mês, um juiz federal em Oregon bloqueou temporariamente a administração de implantar a Guarda Nacional em Portland.

A juíza distrital dos EUA Karin Immergut emitiu a ordem enquanto se aguardam mais argumentos no processo, dizendo que os protestos relativamente pequenos que a cidade viu não justificavam o uso de forças federalizadas e permitir o desdobramento poderia prejudicar a soberania do estado de Oregon.

"Este país tem uma tradição de longa data e fundamental de resistência ao exagero do governo, especialmente sob a forma de intrusão militar em assuntos civis", escreveu Immergut.

A administração também está a ser processada em Chicago e Washington, numa tentativa de fazer recuar o envio de tropas.

Guerra comercial no horizonte?

Outra questão é a ameaça de uma nova guerra comercial com a China.

No domingo, a China sinalizou que não recuaria perante uma ameaça de tarifas de 100% por parte de Trump, instando os EUA a resolver as diferenças através de negociações e não de ameaças.

"A posição da China é consistente", afirmou o Ministério do Comércio numa declaração publicada online. "Não queremos uma guerra tarifária, mas não temos medo de uma".

A resposta surgiu dois dias depois de Trump ter ameaçado aumentar o imposto sobre as importações provenientes da China até 1 de novembro, em resposta às novas restrições chinesas à exportação de terras raras, um ingrediente fundamental para muitos produtos de consumo e militares.

"Recorrer frequentemente à ameaça de tarifas elevadas não é a forma correta de nos entendermos com a China", afirmou o Ministério do Comércio, numa série de respostas de um porta-voz anónimo a perguntas de meios de comunicação social não especificados.

Um camião passa por veículos novos para exportação num porto em Xangai, 27 de abril de 2025 AP Photo

Trump acusou a China de "se estar a tornar muito hostil" e disse que está a manter o mundo cativo ao restringir o acesso a metais de terras raras e ímanes.

Ainda nem sequer passou um ano do segundo mandato de Trump como presidente e, com mais três pela frente, o caminho pode ir para qualquer lado.

Mas com uma mistura de sucessos no estrangeiro e fracassos domésticos, ao estilo típico de Trump, o presidente foi bombástico na sua confiança sobre o futuro dos EUA.

"Somos o país mais quente do mundo", disse ele na Assembleia Geral da ONU no mês passado.