A organização médica internacional de beneficência Médicos Sem Fronteiras (MSF) declarou na quarta-feira que a violência contínua na capital do Haiti a obrigou a encerrar permanentemente o seu centro de cuidados de emergência de Port-au-Prince, um ponto de apoio fundamental numa cidade atualmente controlada em 90% por grupos criminosos.

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Mais de 60% das instalações de saúde da capital, incluindo o hospital geral do Haiti, estão agora fechadas ou não estão a funcionar devido ao aumento da violência das gangues.

O centro de emergência de MSF no bairro de Turgeau foi temporariamente encerrado em março, depois de homens armados terem aberto fogo contra quatro veículos da organização que estavam a evacuar o pessoal. Alguns funcionários sofreram ferimentos ligeiros.

"O prédio já foi atingido várias vezes por balas perdidas devido à sua localização próxima às zonas de combate, o que tornaria a retomada das atividades muito perigosa tanto para os pacientes quanto para os funcionários", disse Jean-Marc Biquet, chefe de missão de MSF no Haiti.

Um homem espera para ser tratado de um ferimento de bala numa sala de emergência de Médicos Sem Fronteiras no bairro de Cite Soleil, em Port-au-Prince, 19 de abril de 2024 AP Photo

O centro de emergência tinha sido originalmente inaugurado no bairro de Martissant em 2006, mas foi forçado a mudar-se para Turgeau em 2021 por razões de segurança.

De 2021 a março de 2025, o centro tratou mais de 100 000 pacientes.

De janeiro a junho, mais de 3.100 pessoas foram mortas no Haiti e outras 1.100 ficaram feridas, de acordo com as Nações Unidas.

A violência dos gangues também deslocou um número recorde de 1,4 milhões de pessoas, um aumento de 36% desde o final de 2024, anunciou na quarta-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU.

Quase dois terços das novas deslocações foram registadas fora de Port-au-Prince, especialmente na região central do Haiti.

Um manifestante senta-se no capot de um carro durante uma manifestação para exigir medidas do governo contra a violência dos gangs em Port-au-Prince, 20 de fevereiro de 2025 AP Photo

Enquanto isso, os abrigos improvisados aumentaram de 142 em dezembro para 238 até agora este ano, disse a OIM.

O Haiti tem sido atormentado pelo agravamento da violência de gangues desde o assassinato do então presidente Jovenel Moïse em 2021.

Gangues armadas agora controlam a maior parte de Porto Príncipe e a chegada de uma força de segurança multinacional apoiada pela ONU em junho passado teve pouco impacto até agora.

Mais de 5.600 pessoas foram mortas no Haiti no ano passado, um aumento de 20% em relação a 2023, de acordo com dados divulgados pelo Gabinete dos Direitos Humanos da ONU em janeiro.