Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Entrou em vigor um cessar-fogo temporário entre o Paquistão e o regime talibã afegão

Entrou em vigor um cessar-fogo temporário entre o Paquistão e o regime talibã afegão
Entrou em vigor um cessar-fogo temporário entre o Paquistão e o regime talibã afegão Direitos de autor  Sidiqullah Khan/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Sidiqullah Khan/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O acordo foi iniciado por ambas as partes.

O governo paquistanês e o regime talibã afegão concordaram com um cessar-fogo de 48 horas, que entrou em vigor na quarta-feira à noite, hora local. Ambas as partes afirmam que o acordo foi iniciado pelo outro lado.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Antes do anúncio do cessar-fogo, as forças armadas paquistanesas realizaram “ataques precisos” de retaliação na província de Kandahar, no Afeganistão, e na capital, Cabul.

Este foi o terceiro confronto armado significativo entre os dois vizinhos em uma semana. Os conflitos causaram a morte de dezenas de soldados paquistaneses e mais de 200 milicianos talibãs.

Islamabad pediu várias vezes a Cabul que impedisse os grupos que considera terroristas de usar o território afegão como base para ataques contra o Paquistão.

O Afeganistão nega essas acusações.

O ministro da Defesa paquistanês afirmou que “neste momento, estamos num impasse. Não há ações hostis ativas, mas o ambiente é hostil”. Acrescentou ainda que “não há relações oficiais” entre Islamabad e Cabul.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Paquistão diz ter matado 145 terroristas "apoiados pela Índia"

Ministro paquistanês diz que cidadãos afegãos foram responsáveis pelos ataques suicidas

Bombista suicida ataca tribunal em Islamabad e faz 12 mortos