Entrou em vigor um cessar-fogo temporário entre o Paquistão e o regime talibã afegão

O acordo foi iniciado por ambas as partes.
O governo paquistanês e o regime talibã afegão concordaram com um cessar-fogo de 48 horas, que entrou em vigor na quarta-feira à noite, hora local. Ambas as partes afirmam que o acordo foi iniciado pelo outro lado.
Antes do anúncio do cessar-fogo, as forças armadas paquistanesas realizaram “ataques precisos” de retaliação na província de Kandahar, no Afeganistão, e na capital, Cabul.
Este foi o terceiro confronto armado significativo entre os dois vizinhos em uma semana. Os conflitos causaram a morte de dezenas de soldados paquistaneses e mais de 200 milicianos talibãs.
Islamabad pediu várias vezes a Cabul que impedisse os grupos que considera terroristas de usar o território afegão como base para ataques contra o Paquistão.
O Afeganistão nega essas acusações.
O ministro da Defesa paquistanês afirmou que “neste momento, estamos num impasse. Não há ações hostis ativas, mas o ambiente é hostil”. Acrescentou ainda que “não há relações oficiais” entre Islamabad e Cabul.