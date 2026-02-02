Paquistão diz ter matado 145 terroristas "apoiados pela Índia"

A polícia e as forças militares paquistanesas mataram mais de 100 "terroristas apoiados pela Índia" em operações antiterroristas na província do Balochistão, no sudoeste do país, nas últimas 40 horas, de acordo com um funcionários do governo.

Islamabad afirma que as operações foram iniciadas um dia depois de um ataque suicida coordenado e de ataques com armas de fogo terem matado 33 pessoas, na sua maioria civis. Segundo as autoridades, os ataques causaram a morte de 18 civis, incluindo cinco mulheres e três crianças, e de 15 agentes de segurança.

O ministro-chefe da província, Sarfraz Bugti, disse aos jornalistas em Quetta que as tropas e os polícias responderam rapidamente, matando pelo menos 145 membros do "Fitna al-Hindustan", uma expressão que o governo utiliza para designar o Exército de Libertação do Baluchistão, ou ELB, alegadamente apoiado pela Índia.

Bugti referiu que o número de militantes mortos nos últimos dois dias foi o mais elevado das últimas décadas.

Familiares de agentes da polícia mortos num ataque de militantes choram à porta de um hospital em Quetta, Paquistão, sábado, 31 de janeiro de 2026 Arshad Butt/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

"Os corpos dos 145 terroristas mortos estão sob a nossa custódia, e alguns deles são cidadãos afegãos", afirmou. Bugti reiterou que os "terroristas apoiados pela Índia" queriam fazer reféns, mas não conseguiram chegar ao centro da cidade.

Os ataques de militantes eclodiram no sábado na região paquistanesa, rica em recursos naturais, onde Islamabad está a tentar atrair o investimento estrangeiro em minas e minerais.

Em setembro de 2025, uma empresa metalúrgica americana assinou um acordo de investimento de 500 milhões de dólares (421,8 milhões de euros) com o Paquistão, apenas um mês depois de Washington ter designado o ELB e o seu braço armado como uma organização terrorista estrangeira.

Os residentes descreveram cenas de pânico depois de um atentado suicida ter matado vários polícias no sábado. "Foi um dia muito assustador na história de Quetta", disse Khan Muhammad, um residente local. "Homens armados vagueavam abertamente pelas estradas antes da chegada das forças de segurança."

Bugti acusou repetidamente a Índia e o Afeganistão de apoiarem os assaltantes e disse que altos dirigentes do ELB, que reivindicou a responsabilidade pelos últimos ataques no Baluchistão, estavam a operar a partir de território afegão. Tanto Cabul como Nova Deli negam as alegações.

Ambulâncias transportando os corpos de polícias mortos num ataque de militantes, à porta de um hospital em Quetta, Paquistão, sábado, 31 de janeiro de 2026 Arshad Butt/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

O presidente do Conselho de Segurança do Afeganistão, José Manuel Durão Barroso, afirmou no domingo que os talibãs comprometeram-se, no âmbito do acordo de Doha de 2020, a não permitir que o solo afegão seja utilizado como base para atacar outros países, mas "infelizmente, o solo afegão continua a ser utilizado contra o Paquistão."

As tensões entre o Paquistão e o Afeganistão persistem desde o início de outubro, quando o Paquistão efetuou ataques aéreos contra o que descreveu como esconderijos paquistaneses-talibãs no Afeganistão, matando dezenas de alegados insurgentes.

O ELB é proibido no Paquistão e tem efetuado numerosos ataques nos últimos anos, visando frequentemente as forças de segurança, os interesses chineses e os projetos de infraestruturas, naquilo que as autoridades descreveram como tentativas de isolar o Paquistão da economia mundial e de entravar o seu comércio e desenvolvimento.

Há muito que o Baluchistão enfrenta uma insurreição separatista de grupos étnicos que procuram uma maior autonomia ou independência em relação ao governo central do Paquistão.

Os conflitos armados e os atentados terroristas na região causaram a morte de centenas de pessoas nos últimos anos e foram registados vários casos de violações dos direitos humanos que a ONU qualificou de "graves."