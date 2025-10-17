Uma forte explosão destruiu dois andares de um edifício residencial na capital da Roménia na sexta-feira, matando três pessoas e ferindo pelo menos 13 outras, segundo as autoridades.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

A explosão afetou o quinto e o sexto andares do edifício de oito andares, de acordo com a Autoridade para Situações de Emergência da capital.

"Pelo menos 500 pessoas não poderão mais entrar nas suas próprias casas. A Câmara Municipal, todos os presidentes de distrito, a prefeitura, todas essas estruturas foram mobilizadas. Temos um plano sólido que estamos a pôr em prática neste preciso momento", declarou o presidente interino da Câmara de Bucareste, Stelian Bujduveanu.

Mais de uma dúzia de veículos de emergência, incluindo 11 carros de bombeiros e quatro unidades móveis de cuidados intensivos, foram enviados para o local da explosão em Calea Rahovei, no Setor 5 de Bucareste.

Equipas de emergência em frente a um edifício residencial danificado após uma forte explosão num bloco residencial em Bucareste, 17 de outubro de 2025 AP Photo

A causa da explosão fatal não foi imediatamente esclarecida, mas as autoridades indicaram que o fornecimento de gás tinha sido cortado na área como medida de precaução.

O Ministério da Saúde da Roménia informou que as vítimas apresentavam politraumatismos e queimaduras.

Mais tarde, o Ministério indicou que uma pessoa foi encontrada morta sob uma laje de betão no sexto andar do edifício. Pelo menos 13 pessoas foram transportadas para hospitais da capital.

Todos os residentes foram retirados do edifício e os socorristas realizaram operações de busca para identificar qualquer pessoa que pudesse estar presa.

Os alunos e professores de uma escola próxima foram também retirados por precaução, informou a Inspeção Escolar de Bucareste.

Vista de um edifício residencial danificado após uma forte explosão num bloco residencial em Bucareste, 17 de outubro de 2025 AP Photo

Imagens de vídeo partilhadas pelas autoridades de emergência exibiram as fachadas dos apartamentos de esquina muito danificadas pela explosão em dois andares, que parece ter também rebentado com as janelas dos apartamentos vizinhos. Os escombros estavam espalhados pela rua abaixo.

O primeiro-ministro Ilie Bolojan afirmou que o bloco afetado pela explosão terá de ser demolido.

"De acordo com as estimativas iniciais da Inspeção Estatal de Construção, este bloco provavelmente não será reconstruído e terá de ser demolido", afirmou o primeiro-ministro.