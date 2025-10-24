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Mario Draghi e Serena Williams brilham nos Prémios Princesa das Astúrias

O antigo presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, recebe o Prémio Princesa das Astúrias durante uma cerimónia em Oviedo, no norte de Espanha, em 24 de outubro de 2025.
O antigo presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, recebe o Prémio Princesa das Astúrias durante uma cerimónia em Oviedo, no norte de Espanha, em 24 de outubro de 2025. Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
De Christina Thykjaer
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Na 45.ª edição dos Prémios Princesa das Astúrias 2025, celebrada no Teatro Campoamor de Oviedo, o rei Felipe VI destacou o papel crescente da princesa Leonor, que por sua vez dedicou o seu discurso à defesa da liberdade, da justiça e da democracia.

A cidade asturiana de Oviedo acolheu, na sexta-feira, os Prémios Princesa das Astúrias 2025, uma cerimónia que voltou a reunir a elite cultural, científica e desportiva mundial, e onde o rei Felipe VI confirmou que começa a transferir responsabilidades para a sua filha, Leonor de Borbón. "Creio que me cabe a mim dar-lhe este espaço como herdeira da coroa e como presidente honorária da fundação nos últimos 11 anos", declarou o monarca.

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A princesa, por seu lado, proferiu um discurso no qual sublinhou que "a coexistência não é fácil, mas é a única forma de alcançar um progresso partilhado". Acrescentou que é necessário "confiar nos valores que nos definem", nomeadamente "a liberdade face ao medo, a justiça face à arbitrariedade, a democracia face à intolerância, os direitos humanos face à indiferença".

Entre os laureados, conta-se o antigo presidente italiano Mario Draghi, que recebeu o Prémio Princesa das Astúrias para a Cooperação Internacional por ser "uma figura-chave na defesa da integração europeia e da cooperação internacional". Por outro lado, a famosa tenista Serena Williams recebeu o Prémio Princesa das Astúrias para o Desporto 2025.

Serena Williams distinguida nos Prémios Princesa das Astúrias durante uma cerimónia em Oviedo, no norte de Espanha, na sexta-feira, 24 de outubro de 2025.
Serena Williams distinguida nos Prémios Princesa das Astúrias durante uma cerimónia em Oviedo, no norte de Espanha, na sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Os outros vencedores dos prémios foram: Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano radicado na Alemanha (Comunicação e Humanidades), pelo seu "brilhantismo na interpretação dos desafios da sociedade tecnológica"; Eduardo Mendoza, escritor de Barcelona (Letras), pela sua "contribuição decisiva para a literatura de língua espanhola nas últimas décadas"; Douglas Massey, sociólogo e demógrafo americano (Ciências Sociais), pelas suas contribuições fundamentais para o "estudo da migração internacional, segregação residencial e estratificação social"; Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana (Artes), pela sua "visão inovadora e extraordinária profundidade artística"; o Museu Nacional de Antropologia do México (Concordia), pelo seu "trabalho em defesa dos direitos humanos, da diversidade cultural e da promoção do diálogo entre os povos"; e, por último, Mary-Claire King, geneticista americana (Investigação Científica e Técnica), pelos seus contributos pioneiros no domínio da genética.

A fotógrafa mexicana Graciela Iturbide nos Prémios Princesa das Astúrias durante uma cerimónia em Oviedo, no norte de Espanha, na sexta-feira, 24 de outubro de 2025.
A fotógrafa mexicana Graciela Iturbide nos Prémios Princesa das Astúrias durante uma cerimónia em Oviedo, no norte de Espanha, na sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
O rei de Espanha, Felipe VI, fala com a rainha Letizia durante a cerimónia de entrega dos Prémios Princesa das Astúrias em Oviedo, no norte de Espanha
O rei de Espanha, Felipe VI, fala com a rainha Letizia durante a cerimónia de entrega dos Prémios Princesa das Astúrias em Oviedo, no norte de Espanha Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

A cerimónia, que se realiza após 44 edições sob o nome de Príncipe das Astúrias, marca também um momento simbólico: o crescente envolvimento da Princesa Leonor como protagonista institucional da Casa Real espanhola.

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