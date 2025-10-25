A Casa Branca de Donald Trump impôs sanções não especificadas contra o presidente da Colômbia, Gustavo Adolfo Petro, de esquerda. As sanções também se estendem ao ministro do Interior, Armando Alberto Benedetti, e à mulher e ao filho do presidente.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Os acontecimentos seguem-se a dois ataques da Marinha dos EUA, esta semana, a navios na costa do Pacífico sul-americano, que, juntamente com ações semelhantes no Mar das Caraíbas, totalizam 10 ataques e 43 mortes.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Colômbia rejeitou, na semana passada, as "ameaças diretas" feitas por Trump, quando este acusou o presidente Gustavo Petro de ser "um líder do tráfico de droga". Em setembro deste ano, a Casa Branca deixou de considerar o Estado colombiano um aliado na luta contra a droga e, consequentemente, suspendeu a sua ajuda financeira para este fim, pondo fim a 30 anos de colaboração nesta área.

"O Mar das Caraíbas não tem nada a ver com o comércio de fentanil", declarou Petro na sexta-feira durante uma aparição, em referência à droga que está a afetar as grandes cidades dos Estados Unidos. "O que Trump quer é o petróleo da Venezuela e da Guiana", acrescentou, antes de garantir que muitos dos mortos "são pescadores", e apontando também para a presença de desaparecidos após os ataques.

Petro, que denunciou a violação da soberania da Colômbia e o assassinato de civis, convidou Trump, através do X, a deslocar-se ao país sul-americano para, segundo referiu, "ver como é que se apreende cocaína sem matar pessoas". Fê-lo após uma operação contra o narcotráfico realizada na selva ao redor do rio Mataje, cujo curso atravessa parte da fronteira entre o Equador e a Colômbia.