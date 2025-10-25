Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Trump impõe sanções ao presidente e ao ministro do Interior da Colômbia

Gustavo Petro, presidente da Colômbia, durante a posse do general William Rincón como novo diretor da Polícia Nacional em Bogotá, Colômbia, na sexta-feira, 24 de outubro.
Gustavo Petro, presidente da Colômbia, durante a posse do general William Rincón como novo diretor da Polícia Nacional em Bogotá, Colômbia, na sexta-feira, 24 de outubro. Direitos de autor  Iván Valencia / AP
Direitos de autor Iván Valencia / AP
De Javier Iniguez De Onzono
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

"Petro permitiu que os cartéis de droga florescessem e recusou-se a pôr termo a esta atividade", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado, numa altura em que Washington continua a não fornecer provas sobre os supostos narcotraficantes que atacou em águas internacionais.

A Casa Branca de Donald Trump impôs sanções não especificadas contra o presidente da Colômbia, Gustavo Adolfo Petro, de esquerda. As sanções também se estendem ao ministro do Interior, Armando Alberto Benedetti, e à mulher e ao filho do presidente.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Os acontecimentos seguem-se a dois ataques da Marinha dos EUA, esta semana, a navios na costa do Pacífico sul-americano, que, juntamente com ações semelhantes no Mar das Caraíbas, totalizam 10 ataques e 43 mortes.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Colômbia rejeitou, na semana passada, as "ameaças diretas" feitas por Trump, quando este acusou o presidente Gustavo Petro de ser "um líder do tráfico de droga". Em setembro deste ano, a Casa Branca deixou de considerar o Estado colombiano um aliado na luta contra a droga e, consequentemente, suspendeu a sua ajuda financeira para este fim, pondo fim a 30 anos de colaboração nesta área.

"O Mar das Caraíbas não tem nada a ver com o comércio de fentanil", declarou Petro na sexta-feira durante uma aparição, em referência à droga que está a afetar as grandes cidades dos Estados Unidos. "O que Trump quer é o petróleo da Venezuela e da Guiana", acrescentou, antes de garantir que muitos dos mortos "são pescadores", e apontando também para a presença de desaparecidos após os ataques.

Petro, que denunciou a violação da soberania da Colômbia e o assassinato de civis, convidou Trump, através do X, a deslocar-se ao país sul-americano para, segundo referiu, "ver como é que se apreende cocaína sem matar pessoas". Fê-lo após uma operação contra o narcotráfico realizada na selva ao redor do rio Mataje, cujo curso atravessa parte da fronteira entre o Equador e a Colômbia.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Lula da Silva e Donald Trump conversam sobre tarifas entre reuniões da ASEAN

EUA voltam a atacar navios suspeitos de estarem envolvidos em tráfico de droga

Supremo Tribunal de Bogotá retira as acusações de suborno e fraude processual contra antigo presidente Álvaro Uribe