O Presidente dos EUA, Donald Trump, fez uma paragem imprevista no Qatar a caminho da Malásia para a cimeira da ASEAN, reunindo-se com o emir do país, o xeque Tamim bin Hamad Al Thani, e o primeiro-ministro, o xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a bordo do Air Force One.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O breve encontro, realizado durante uma paragem para reabastecimento na Base Aérea de Al Udeid, atraiu a atenção regional e internacional, uma vez que os líderes discutiram os esforços de paz em curso em Gaza.

Trump e os líderes do Qatar centraram-se no recente acordo entre Israel e o Hamas sobre os reféns e nos esforços mais alargados para manter a estabilidade em Gaza, onde o Qatar tem actuado como mediador em coordenação com parceiros internacionais.

O xeque Tamim deu as boas-vindas calorosas ao presidente dos EUA, afirmando que, por se encontrar no Qatar, queria saudá-lo pessoalmente.

"Assim que soube que ele vinha reabastecer, disse que não o deixaria descolar sem o cumprimentar. Por isso, muito obrigado, Sr. Presidente, e é sempre bom vê-lo".

Trump elogiou o emir, chamando-lhe "um dos grandes governantes do mundo, não apenas do Médio Oriente", e agradeceu a ambos os líderes pelo seu papel na paz regional: "O que fizemos é incrível. Paz no Médio Oriente. E eles foram um fator muito importante para isso. Neste momento, o Médio Oriente é seguro e vai continuar a sê-lo durante muito tempo. Durante muito tempo".

O Emir referiu que era a primeira vez que se juntava a um líder mundial visitante a bordo de um avião para uma paragem para reabastecimento, respondendo simplesmente: "Nunca, primeira vez".

O Presidente dos EUA, Donald Trump, o Emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, e o Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Doha, Qatar, Saturday, Oct. 25, 2025. AP Photo/Mark Schiefelbein

Trump sublinhou também a natureza histórica dos recentes acordos, declarando: "Vamos ter paz no Médio Oriente. Esta é a verdadeira paz. Nunca aconteceu antes. Há três mil anos que não acontecia. E grande respeito quando chegou ao aeroporto, quando entrou no avião. Isso também nunca aconteceu. E é um homem muito respeitado".

Depois de deixar o Qatar e de falar com os jornalistas a bordo do Air Force One, Trump reflectiu mais amplamente sobre os esforços de paz, dizendo: "Falámos de paz. Temos paz no Médio Oriente. É isso que temos. Grande paz no Médio Oriente. Ele acha que é duradoura. Nunca viu nada assim. E muito feliz por eu me ter envolvido. E ele ajudou-nos e tivemos muita ajuda. Temos 59 países. Temos muitos países que assinaram o acordo. É que esta deve ser uma paz duradoura".

As conversações também destacaram o atual compromisso diplomático entre os EUA e o Qatar. As autoridades afirmaram que as conversações sublinharam o papel contínuo do Qatar como mediador no Médio Oriente e a cooperação internacional envolvida no apoio ao cessar-fogo e aos recentes acordos com os reféns.

A paragem em Doha ocorre no momento em que Trump inicia a sua primeira viagem asiática do mandato, centrada no comércio, no investimento e na diplomacia. Os observadores notaram que a reunião não planeada a bordo do Air Force One ofereceu um raro vislumbre da estreita relação de trabalho entre os líderes e o envolvimento ativo do Qatar na diplomacia regional.

À medida que Trump prossegue a sua digressão, a atenção internacional continuará a centrar-se em Gaza e nos esforços de paz mais alargados na região, com o Qatar posicionado como um interlocutor fundamental nas delicadas negociações.