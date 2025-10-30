Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Proprietário escondeu câmaras em quartos e casas de banho de 12 apartamentos em Itália

Captura de ecrã do vídeo da polícia durante a busca no edifício de apartamentos em L'Aquila, onde uma dúzia de casas foram espiadas a partir de quartos escondidos: o proprietário é suspeito
Captura de ecrã do vídeo da polícia durante a busca no edifício de apartamentos em L'Aquila, onde uma dúzia de casas foram espiadas a partir de quartos escondidos: o proprietário é suspeito
De Gabriele Barbati
Publicado a Últimas notícias
Foram encontradas filmagens ilegais em cerca de doze apartamentos pertencentes ao mesmo proprietário, um homem de 56 anos que foi encontrado na posse de "grandes somas de dinheiro". É mais um escândalo sexual em Itália revelado após a queixa de uma estudante.

A Itália descobre uma nova e enorme violação da privacidade sexual, depois dos recentes casos "Mia Moglie" e Phica.eu, desta vez num edifício de apartamentos em L'Aquila, onde os moradores foram espiados por câmaras ocultas nos seus quartos e casas de banho.

O caso veio a lume esta semana, quando uma estudante denunciou à polícia da capital da região do Abruzo a presença de uma micro-câmara com um transmissor sem fios atrás de um espelho na casa de banho do apartamento que alugara.

Ao revistar o apartamento e o edifício, os agentes descobriram um verdadeiro sistema de aquisição de imagens íntimas, com câmaras encontradas em pelo menos uma dúzia de apartamentos pertencentes à mesma pessoa.

A polícia divulgou um vídeo da busca.

O homem, de 56 anos, tinha no seu telemóvel "uma aplicação que lhe permitia gerir e visualizar as câmaras instaladas na casa de banho da rapariga e numerosas outras câmaras", declarou a sede da polícia de L'Aquila numa nota que fala de "provas esmagadoras" contra ele.

Foram apreendidas dezenas de microcâmaras escondidas nas casas de banho dos apartamentos dos inquilinos e ainda outras câmaras escondidas na casa e na garagem do homem, que também estava na posse de 80.000 euros em dinheiro "fruto de actividades ilegais", segundo a sede da polícia.

Os apartamentos eram arrendados com contratos regulares a estudantes, famílias e até a alunos da Escola de Inspetores e Superintendentes da Guarda Financeira .

O suspeito foi denunciado por ingerência ilegal na vida privada, mas a sua situação poderá agravar-se quando forem investigados o motivo e a eventual comercialização das imagens e vídeos obtidos ilegalmente.

