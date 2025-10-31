Hamas devolve a Israel os restos mortais de mais dois reféns

O exército israelita confirmou esta quinta-feira a identidade dos restos mortais de mais dois reféns devolvidos pelo Hamas, o último dos militantes palestinianos no âmbito do acordo de cessar-fogo.

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No final da tarde de quinta-feira, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que os restos mortais eram os de Sahar Baruch e Amiram Cooper, ambos capturados durante o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito.

"O governo de Israel partilha a profunda dor das famílias Cooper e Sahar e de todas as famílias dos reféns mortos", declarou em comunicado.

De acordo com o exército israelita, os restos mortais foram entregues à Cruz Vermelha em Gaza antes de serem transportados para Israel pelas tropas e levados para o Instituto Nacional de Medicina Legal para identificação.

Baruch preparava-se para tirar um curso de engenharia elétrica quando foi feito refém no Kibbutz Be'eri. O seu irmão, Idan, foi morto no ataque. Três meses após o sequestro de Sahar, o exército israelita declarou que ele tinha sido morto durante uma tentativa de resgate. Tinha 25 anos.

Cooper era economista e um dos fundadores do Kibbutz Nir Oz. Foi capturado juntamente com a sua mulher, Nurit, libertada ao fim de 17 dias. Em junho de 2024, as autoridades israelitas confirmaram que ele tinha sido morto em Gaza. Tinha 84 anos.

Até à data, o Hamas devolveu os restos mortais de 17 reféns desde o início do cessar-fogo, com 11 outros ainda em Gaza e que deverão ser entregues nos termos do acordo.

Em contrapartida, Israel devolveu os corpos de 195 palestinianos às autoridades de Gaza, sem fornecer pormenores sobre as suas identidades. Não é claro se foram mortos em Israel durante o ataque de 7 de outubro, se morreram sob custódia israelita enquanto detidos ou se foram recuperados de Gaza pelas tropas durante a guerra.

As autoridades sanitárias de Gaza afirmam que têm tido dificuldade em identificar os corpos sem acesso a kits de ADN.

Autoridades de Gaza afirmam que 40 pessoas ficaram feridas devido aos ataques

Entretanto, as autoridades do sul da Faixa de Gaza afirmaram que pelo menos 40 pessoas ficaram feridas nos ataques efetuados durante a noite, depois de Israel ter declarado o cessar-fogo na manhã de quarta-feira.

Mohammad Saar, chefe do departamento de enfermagem do Hospital Nasser, no sul de Gaza, disse que o hospital recebeu 40 pessoas feridas em ataques noturnos em Khan Younis.

O exército israelita afirmou ter atacado “infraestruturas terroristas que representavam uma ameaça para as tropas” em Khan Younis. A área no sul de Gaza está sob o controlo das forças armadas israelitas.

Israel alegou estar a retaliar pelo tiroteio e morte de um dos seus soldados em Rafah, a cidade mais a sul de Gaza, após ataques no início desta semana que mataram mais de 100 pessoas.

Segundo Netanyahu, o Hamas violou a cláusula do acordo relativa à devolução dos restos mortais dos reféns.

O Hamas negou qualquer envolvimento no tiroteio mortal e, por sua vez, acusou Israel de violar o acordo de cessar-fogo.

“Se o Hamas continuar a violar descaradamente o cessar-fogo, sofrerá ataques poderosos, como aconteceu anteontem e ontem”, disse Netanyahu na quinta-feira, durante uma cerimónia de formatura de comandantes militares no sul de Israel.

Ele prometeu que Israel “agirá conforme necessário” para remover o “perigo imediato” às suas forças.

“No final das contas, o Hamas será desarmado e Gaza será desmilitarizada. Se forças estrangeiras fizerem isso, melhor ainda. E se não o fizerem, nós o faremos."

Relatos afirmam que os garantes do frágil acordo de cessar-fogo em Gaza disseram ao Hamas que Israel iniciará operações militares contra alvos dentro da zona ocupada por Israel no território palestino e que não protestarão após o prazo para os militantes deixarem a área expirar na quinta-feira.

O cessar-fogo, que entrou em vigor a 10 de outubro, visa pôr fim à guerra desencadeada pelo ataque a Israel em 2023 por militantes liderados pelo Hamas, que matou cerca de 1.200 pessoas, desencadeando uma ofensiva israelita que matou mais de 65.000 palestinianos - um conflito que é, de longe, o mais sangrento e prejudicial de todos os tempos entre ambas as partes.