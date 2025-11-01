A queima de velas nos cemitérios é um costume muito difundido na Polónia, celebrado não só pelos seguidores da religião católica.

Para decorar as campas com flores e velas por ocasião do Dia de Todos os Santos, os polacos gastam cerca de 1.000 milhões de zlotys (mais de 230 milhões de euros) todos os anos. Um inquérito encomendado pelo Wprost.pl mostra que quase metade dos polacos (49%) vai gastar entre 100 e 500 zlotys (23-116 euros) para este fim este ano, enquanto 15,5% vão gastar mais de 500 zlotys.

O custo de uma vela varia - consoante o tamanho e o local onde é comprada - entre alguns zlotys e mais de 20 zlotys. Uma parte significativa do mercado de vendas é dominada por grandes cadeias de retalho, que muitas vezes tratam as velas como mercadoria promocional para incentivar os clientes a fazerem compras. No entanto, o comércio de velas junto aos cemitérios continua a desempenhar um papel importante.

Velas. Produto de exportação polaco

Tal como salientado pelos representantes dos produtores, as velas de vidro, frequentemente feitas de materiais reciclados, dominam na Polónia, enquanto as velas de plástico estão a perder gradualmente popularidade, devido à regulamentação em matéria de resíduos e à crescente consciência ecológica dos consumidores.

É interessante notar que, embora o mercado dos produtores de velas pré-fabricadas esteja altamente fragmentado, o maior produtor de lanternas de vidro para velas na Polónia, responsável por quase metade da produção, é a empresa Qemetica Glass, propriedade de Sebastian Kulczyk, um dos polacos mais ricos.

As velas polacas não vão apenas para os cemitérios. O país é um dos maiores produtores e exportadores de velas do mundo. Em 2024, foram vendidas no estrangeiro velas no valor total de 727 milhões de euros, o que coloca a Polónia em primeiro lugar na Europa e em segundo lugar no mundo, a seguir à China, que vendeu velas no valor de 946 milhões de euros. As velas polacas representam 16,2% das exportações mundiais, segundo a Akcenta.

Os produtos polacos destinam-se à maioria dos países da União Europeia, mas os maiores destinatários das velas são a Alemanha, os Países Baixos, a Roménia, a Bélgica e a República Checa.

Dia de Todos os Santos. Polacos preferem velas da Polónia

A maioria das velas vendidas na Polónia também provém de produtores nacionais. No ano passado, as importações de velas para a Polónia atingiram um valor de cerca de 112 milhões de euros, cerca de metade dos quais provenientes da China.

- É um sinal positivo de que os consumidores polacos estejam a escolher produtos nacionais com reputação e associados à boa qualidade. No entanto, os exportadores polacos têm de ter em conta que a concorrência está a aumentar, especialmente por parte dos produtores asiáticos que estão a ganhar vantagem com a escala de produção. A indústria polaca de velas tem todos os trunfos para manter a sua posição no topo do mundo, mas o caminho para alcançar a China pode tornar-se cada vez mais difícil" - comenta Radosław Jarema, diretor da filial polaca da Akcenty.

Por outro lado, os especialistas salientam que o desenvolvimento da produção de velas pode ser prejudicado pelas mudanças sociais na Polónia.

"Existe o risco de, a médio ou longo prazo, a tradição de queimar velas na Polónia e na Europa desaparecer gradualmente. Existe também a possibilidade de substituição em massa das velas tradicionais por velas elétricas." - A Polwax, o maior fornecedor de parafina para a produção de velas, escreve no seu relatório.