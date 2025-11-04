Deputado municipal de Setúbal detido por roubo na via pública. Uso de drogas na origem do crime

Um deputado municipal da Câmara de Setúbal, reeleito pelo PS nas últimas eleições, foi constituído arguido depois de detido pela PSP pelo crime de roubo na vida pública.

O deputado municipal é suspeito de ter assaltado três adolescentes numa das ruas de Setúbal, tendo sido detido no sábado passado.

Segundo avança o Correio da Manhã, que cita fontes policiais, Marco Costa terá utilizado uma arma branca para ameaçar os jovens menores de forma a poder retirar-lhes os respetivos telemóveis e carteiras. A mesma publicação indica que o dinheiro resultante do assalto seria usado para comprar droga. O jornal Público também dá conta de que o assalto serviria para financiar o vício em drogas, avançando ainda que o deputado, fisioterapeuta de profissão, tinha um negócio de sucesso e era acarinhado pela comunidade.

Marco Costa, que estaria acompanhado de um cúmplice durante o crime, terá sido apanhado ainda na posse do material furtado.

"Tendo em consideração as caraterísticas fornecidas pelas vítimas, foi possível recuperar os itens que haviam sido subtraídos, bem como, mais tarde, localizar os dois suspeitos que, em comunhão de esforços e com recurso à ameaça de uma arma branca, haviam perpetrado o roubo", informou o Comando Distrital de Setúbal da PSP.

A PSP indicou, ainda, que os “dois suspeitos constituídos arguidos foram sujeitos a termo de identidade e residência, decorrendo inquérito criminal”.

A notícia da detenção do deputado municipal foi avançada na segunda-feira pelo jornal local O Setubalense.

Apesar de reeleito, o deputado deverá renunciar ao cargo.

"A única coisa que posso dizer é que o Marco irá renunciar ao mandato enquanto deputado na Assembleia Municipal e que este é um caso que não tem nada de política, nada a ver com a ação política. É um drama familiar e pessoal", disse à agência Lusa o vereador Fernando José.

"Fomos todos apanhados de surpresa. Lamentamos profundamente o drama pessoal e familiar", acrescentou o autarca socialista.