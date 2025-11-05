Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Acidente com avião de carga no Kentucky faz pelo menos sete mortos

O fumo sobe sobre o local do acidente do voo 2976 da UPS no aeroporto Muhammad Ali em Louisville, Kentucky
O fumo levanta-se sobre o local do acidente do voo 2976 da UPS no aeroporto Muhammad Ali em Louisville, Kentucky
De euronews com ΑΠΕ-ΜΠΕ
Publicado a
O avião colidiu com edifícios durante a queda. Há receios de que o número de vítimas aumente.

Um avião de carga despenhou-se depois de descolar do aeroporto de Louisville, no Kentucky, EUA, matando pelo menos sete pessoas.

“O voo UPS 2976 caiu por volta das 17h15, hora local”, informou a FAA, a agência federal de aviação civil dos Estados Unidos, através do X, esclarecendo que se tratava de um McDonnell Douglas MD-11 com três motores com destino ao Havaí.

A aeronave levava “três tripulantes”, esclareceu a UPS em comunicado à imprensa. A divisão aérea da gigante do transporte e entrega de encomendas está sediada em Louisville.

"As notícias de Louisville são más esta noite (...) o número de mortos atingiu agora pelo menos 7 e esse número vai sem dúvida aumentar", disse o governador Andy Bessar no X, acrescentando que os esforços dos bombeiros e a investigação do acidente prosseguiam e que os recursos de controlo da qualidade do ar estavam a ser enviados para a zona.

Um vídeo amador, transmitido pela rede de televisão local WLKY, mostra o motor esquerdo em chamas enquanto o MD-11 ainda estava na pista e tentava decolar antes de explodir, causando um enorme incêndio e uma coluna de fumo.

O avião, que iniciava uma viagem de cerca de 4.300 milhas (6.920 quilómetros) para o Havaí, tinha cerca de 38.000 galões (144.000 litros) de combustível quando caiu.

Seguiu-se uma viagem alucinante que terminou a quase 5 km do aeroporto, colidindo com edifícios e hangares.

Imagens aéreas de helicópteros das cadeias de televisão locais mostram o incêndio a alastrar-se por centenas de metros numa zona onde se situam hangares e parques de estacionamento, enquanto se avistam ao longe as balizas dos serviços de emergência e dos veículos de primeiros socorros.

"Nesta fase, pensamos que a principal zona afetada é aquela (onde se situa a sede) de duas empresas", segundo Andy Bessar.

Paralisia financeira

Os investigadores do National Transportation Safety Board (NTSB) dos EUA são esperados hoje no local.

O acidente foi registado numa altura em que as consequências da paralisia fiscal, atribuída à incapacidade de republicanos e democratas chegarem a um compromisso no Congresso, se fazem sentir cada vez mais no setor dos transportes aéreos.

Há semanas que a falta de controladores de tráfego aéreo - que trabalham sem remuneração desde 1 de outubro - tem provocado uma série de atrasos e cancelamentos de voos em todo o país.

Se a paralisação se prolongar para além desta semana, o espaço aéreo americano corre o risco de ser parcialmente encerrado, alertou ontem o secretário dos Transportes, Sean Duffy.

No início de setembro, a UPS Airlines, a companhia aérea do grupo de transportes norte-americano, possuía uma frota de cerca de 500 aviões de carga, incluindo 27 MD-11, amostras do tipo envolvido no desastre de ontem.

O mais recente acidente aéreo mortal nos EUA ocorreu a 29 de janeiro, perto do aeroporto Ronald Reagan, na capital Washington, DC, quando um avião regular, na aproximação final para aterragem, colidiu com um helicóptero militar, matando um total de 67 pessoas.

