As autoridades aeronáuticas norte-americanas anunciaram, esta quarta-feira, que vão tomar a medida extraordinária de reduzir o tráfego aéreo em 10% em 40 mercados de "grande volume", a partir de sexta-feira de manhã, para manter a segurança das viagens, uma vez que os controladores de tráfego aéreo mostram sinais de tensão durante a atual paralização do governo.

De acordo com a entidade reguladora da aviação, a Administração Federal da Aviação (FAA), o corte deverá afetar milhares de voos em todo o país, uma vez que a FAA dirige mais de 44.000 voos diários, incluindo voos comerciais de passageiros, aviões de carga e aviões privados.

A agência não identificou imediatamente quais os aeroportos ou cidades que seriam afetados, mas disse que as restrições permaneceriam em vigor durante o tempo necessário.

"Não tenho conhecimento, nos meus 35 anos de história no mercado da aviação, de uma situação em que tenhamos tomado este tipo de medidas", afirmou Bryan Bedford, administrador da FAA, numa conferência de imprensa.

O anúncio surge numa altura em que os controladores de tráfego aéreo têm estado a trabalhar sem remuneração desde o início do encerramento, a 1 de outubro, e a maioria tem estado de serviço seis dias por semana, fazendo horas extraordinárias obrigatórias.

Com alguns a faltarem ao trabalho devido à frustração, a aceitarem um segundo emprego ou a não terem dinheiro para pagar a creche ou o combustível, a falta de pessoal durante alguns turnos provocou atrasos nos voos em vários aeroportos dos EUA.

Bedford, citando o aumento das pressões sobre o pessoal e os relatórios voluntários de segurança dos pilotos que indicam um cansaço crescente entre os controladores de tráfego aéreo, disse que ele e o secretário dos Transportes dos EUA, Sean Duffy, não queriam esperar até que a situação chegasse a um ponto de crise.

"Não vamos esperar que um problema de segurança se manifeste verdadeiramente quando os primeiros indicadores nos dizem que podemos tomar medidas hoje para evitar que as coisas se deteriorem", afirmou Bedford.

"O sistema é extremamente seguro hoje e será extremamente seguro amanhã. Se as pressões continuarem a aumentar mesmo depois de tomarmos estas medidas, voltaremos e tomaremos medidas adicionais".

Companhias aéreas e passageiros aguardam informações

Entretanto, várias companhias aéreas, incluindo a United, a Southwest e a American, afirmaram que tentarão minimizar o impacto nos consumidores, uma vez que reduziram os seus horários para cumprir a ordem.

As chamadas para as linhas diretas de serviço ao cliente da United e da American foram atendidas em poucos minutos na tarde de quarta-feira, o que sugere que os passageiros ansiosos não estavam a inundar as companhias aéreas com perguntas sobre a situação dos seus próximos voos.

Os cortes podem representar até 1.800 voos e mais de 268.000 lugares combinados, de acordo com uma estimativa da empresa de análise de aviação Cirium.

Por exemplo, o Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, poderia ver cortados 121 dos seus 1.212 voos atualmente programados para sexta-feira, se a FAA distribuísse as reduções igualmente pelos aeroportos afectados, disse a Cirium.

Dados mostram um agravamento da situação do pessoal ao fim de semana

A FAA abranda ou impede regularmente os voos de descolarem em direção a um aeroporto por várias razões, incluindo condições meteorológicas, falhas de equipamento e problemas técnicos. A escassez de pessoal também pode levar ao abrandamento ou à paragem das partidas se não houver controladores suficientes e se outra instalação não puder absorver parte da carga de trabalho.

No fim de semana passado, registaram-se algumas das piores faltas de pessoal durante o encerramento, que se tornou o mais longo de que há registo na quarta-feira.

De sexta-feira a domingo à noite, pelo menos 39 instalações diferentes de controlo do tráfego aéreo anunciaram a possibilidade de haver falta de pessoal, de acordo com uma análise da Associated Press dos planos de operações enviados através do sistema do Centro de Comando do Sistema de Controlo do Tráfego Aéreo. O número, que é provavelmente uma subcontagem, está muito acima da média dos fins-de-semana anteriores à paralisação

As principais companhias aéreas, os sindicatos da aviação e o setor das viagens em geral instaram o Congresso a pôr termo ao encerramento, que se tornou o mais longo de sempre na história dos EUA na terça-feira à noite.