Vídeo. Paralisação do governo dos EUA provoca atrasos e cancelamentos de voos

A paralisação do governo dos Estados Unidos, a mais longa de que há registo, está a afetar gravemente o setor da aviação, com milhares de trabalhadores de aeroportos e controladores de tráfego aéreo a trabalhar sem remuneração.
Só na segunda-feira, quase 3.000 voos sofreram atrasos e mais de 3,2 milhões de passageiros foram afetados desde o início do encerramento, há 35 dias.
A falta de pessoal provocou atrasos e cancelamentos generalizados, com até 80% dos controladores da região de Nova Iorque ausentes na semana passada.
Companhias aéreas e passageiros instam o Congresso a pôr fim ao impasse com a aproximação da época de viagens do período festivo.