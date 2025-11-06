Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Painel de partidas do Aeroporto Ronald Reagan Washington National mostra vários voos em atraso
No Comment

Vídeo. Paralisação do governo dos EUA provoca atrasos e cancelamentos de voos

Últimas notícias:

Esta é a mais longa paralisação do governo norte-americano de que há registo. Milhares de pessoas estão com os salários em atraso.

A paralisação do governo dos Estados Unidos, a mais longa de que há registo, está a afetar gravemente o setor da aviação, com milhares de trabalhadores de aeroportos e controladores de tráfego aéreo a trabalhar sem remuneração.

Só na segunda-feira, quase 3.000 voos sofreram atrasos e mais de 3,2 milhões de passageiros foram afetados desde o início do encerramento, há 35 dias.

A falta de pessoal provocou atrasos e cancelamentos generalizados, com até 80% dos controladores da região de Nova Iorque ausentes na semana passada.

Companhias aéreas e passageiros instam o Congresso a pôr fim ao impasse com a aproximação da época de viagens do período festivo.

