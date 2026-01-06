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Confrontos entre membros da Central Operária Boliviana e a polícia num protesto contra cortes nos subsídios aos combustíveis
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Vídeo. Protestos na Bolívia após cortes nos subsídios aos combustíveis

Últimas notícias:

Protestos em La Paz após cortes nos subsídios aos combustíveis duplicarem preços. Trabalhadores marcharam durante dias, confrontos e impasse nas negociações com o governo.

Milhares de trabalhadores entraram na cidade após uma marcha de três dias contra os cortes nos subsídios aos combustíveis. O protesto contesta um decreto adotado em dezembro pelo presidente Rodrigo Paz, que põe termo ao apoio de longa data à gasolina e ao gasóleo.

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Os preços duplicaram rapidamente, encarecendo transportes e alimentos. Muitos manifestantes receiam uma inflação ainda maior num país já a enfrentar a pior crise económica em décadas, depois de a venda de combustível importado com prejuízo ter esvaziado as reservas de moeda estrangeira.

À medida que a multidão chegou ao centro da cidade, a polícia de choque bloqueou o acesso à praça principal com gás lacrimogéneo. As autoridades informaram que 12 pessoas foram detidas, algumas acusadas de transportar dinamite.

Abriram-se negociações entre dirigentes sindicais e o governo, mas foram suspensas sem acordo. Os organizadores do protesto alertam para eventuais bloqueios rodoviários caso o decreto se mantenha.

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