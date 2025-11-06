Polónia lança um programa de formação militar: como é que os cidadãos veem o seu papel na defesa do país?

O Chefe do Estado-Maior polaco, o general Wieslaw Kukuła, o ministro da Defesa Władysław Kosiniak-Kamysz e o vice-chefe do Ministério da Defesa Cezary Tomczyk estão por detrás do programa de formação militar universal e voluntária.

Durante a conferência de imprensa que apresentou o programa, o General Wieslaw Kukuła explicou que este prevê cinco linhas de esforço e dois caminhos.

"Em primeiro lugar, para reforçar a resiliência individual dos cidadãos e, em segundo lugar, para reforçar a disponibilidade, a resiliência e a competência das reservas. Vamos organizar este processo em duas vias. O primeiro é o da "Resiliência" - destinado a pessoas que não tencionam ligar-se às Forças Armadas e que também não tencionam defender a Polónia de armas na mão. (...) No entanto, para as Forças Armadas, o caminho essencial é a "Reserva". - A Polónia está a construir uma certa capacidade - aumentando a prontidão e a resiliência dos reservistas, especialmente daqueles a quem já foram dadas rações de mobilização nas unidades" - explicou o chefe do Estado-Maior.

É importante ressaltar que o treinamento de defesa de "resiliência" não é equivalente ao serviço militar, nem culmina em um juramento ou entrada na lista de reservistas.

O General Kukuła também sublinhou que "o objetivo fundamental é desenvolver a capacidade de dissuasão".

"Ou seja, criar uma situação em que nenhuma pessoa razoável decida atacar a Polónia devido ao potencial que teremos à nossa disposição", explicou o chefe do Estado-Maior.

Formação ao fim de semana

As ações de formação irão abranger competências práticas: primeiros socorros, sobrevivência em situações de crise, ciber-higiene e noções básicas de segurança. As formações têm a duração de um dia e realizar-se-ão aos fins de semana, o mais perto possível de casa, podendo os interessados escolher uma unidade militar. A inscrição é feita através de uma aplicação, o mCitizen.

O ministério da Defesa polaco quer incentivar as empresas a enviarem os seus colaboradores para ações de formação conjuntas.

De acordo com o vice-primeiro-ministro, Władysław Kosiniak-Kamysz, o programa "wGotness" é único em toda a NATO.

"Na minha opinião, não há nenhum outro país que utilize todas as suas forças e recursos de forma tão alargada e que chegue aos cidadãos com tanta facilidade. Em geral, a aplicação mCitizen está à frente dos países mais avançados do Ocidente. Podem ter um PIB mais elevado do que nós em termos de economia, mas estão atrás de nós em termos de digitalização e TI. As forças armadas polacas estão na elite neste domínio". - avaliou o também ministro da Defesa.

A fase piloto do programa já começou em 5 de novembro e durará até 14 de dezembro de 2025. Cerca de 25 000 polacos adultos participarão na edição de seis semanas. O programa arrancará em grande escala no início de 2026.

No final do projeto-piloto, os comandantes das unidades elaborarão relatórios com conclusões, que serão enviados ao chefe do Estado-Maior no prazo de 14 dias. Com base nestes relatórios, o ministério da Defesa irá desenvolver um programa completo, incluindo conteúdos logísticos e educativos.

A iniciativa faz parte dos planos mais alargados do governo da Polónia.

Em março deste ano, Donald Tusk informou sobre os trabalhos relativos a um programa semelhante, estimando que a Polónia atingiria uma capacidade de formação militar de 100 000 voluntários por ano até 2027.

Polacos divididos quanto ao empenhamento na defesa nacional

O pano de fundo deste trabalho são as ameaças crescentes no flanco oriental da NATO.

A guerra na Ucrânia está em curso há mais de três anos e a Polónia tem sofrido ações de diversão e incidentes que raiam as provocações. A violação do espaço aéreo polaco por drones russos, em setembro de 2025, foi particularmente notória. A situação desencadeou uma resposta da NATO e provocou debates sobre a preparação do país para a defesa, também para o caso de um conflito armado se desenvolver e incluir a Polónia.

Será que os polacos estão preparados para tal cenário?

As sondagens de opinião pública mostram um quadro dividido. De acordo com uma sondagem IBRiS realizada para a Radio ZET em agosto de 2025, 44,8% dos inquiridos declaram que se ofereceriam como voluntários para defender o país numa situação de guerra (20,7% "definitivamente sim", 24,1% "bastante sim").

Em contrapartida, 49,1% respondem negativamente (31,2% "de preferência não", 17,9% "definitivamente não") e 6,1% estão indecisos. As diferenças demográficas são evidentes: uma em cada três mulheres polacas (33%) está pronta para lutar, enquanto que entre os homens é mais de metade (54%). Os mais jovens são os menos entusiastas - no grupo etário dos 18-29 anos, 69% não viriam em defesa, dos quais nenhum escolheu a opção "definitivamente sim".

Quase metade dos polacos não confia no exército

Uma interpretação otimista é oferecida pelo psicólogo Adam Tarnowski, professor da Universidade Nicolaus Copernicus, em Toruń. Em entrevista à Euronews, sublinha que os resultados da sondagem podem, no entanto, ser lidos de forma positiva: "Embora esta percentagem pareça pequena. Há apenas cerca de 1/4 das pessoas dispostas a defender o país. No entanto, a partir deste 1/4 é possível formar um exército bastante decente. Por isso, talvez haja um número suficiente de pessoas assim".

Os investigadores do IBRiS também questionaram os inquiridos sobre as suas opiniões políticas. Verifica-se que, numa situação de ameaça de guerra, os eleitores do PiS (56%) e do Koalicja Obywatelska (43%) são os que mais podem contar. O eleitorado da Terceira Via é o menos disposto a lutar - 72% não viria em defesa do país.

Tarnowski chama a atenção para outro problema fundamental: a falta de confiança no exército. "Apenas metade dos polacos afirma, mais ou menos, que o nosso exército seria capaz de defender o país. Por conseguinte, o alistamento no exército, que na perceção destas pessoas é um exército incapaz de se defender eficazmente, também deve ser entendido aqui como uma resposta de recusa. Se vou para o exército, gostaria de ter a certeza de que vou ser bem treinado e bem comandado", explica.

Nesta afirmação, o psicólogo refere-se a um estudo do centro Pollster de agosto de 2025, que mostra que apenas 41% dos polacos acreditam na capacidade do exército polaco para defender o país (6% "definitivamente sim", 35% "bastante sim"), enquanto 48% têm dúvidas (32% "bastante não", 16% "definitivamente não").

Tarnowski vê uma razão para este facto na tendência para a profissionalização da ação social: "Se um vizinho estava a fazer uma desordem, eu próprio tinha de ir tratar dele. E agora posso chamar a polícia municipal. Algumas pessoas pensam simplesmente que é por isso que pagam impostos para que a polícia municipal vá ter com os bêbedos e que pagam impostos para que o exército proteja as fronteiras. Daí a atitude: 'Eu pago e espero'".

Questionado sobre se esta relutância dos cidadãos em se alistarem no exército é um sinal dos tempos, o especialista recorda o forte pacifismo que também prevaleceu antes da Segunda Guerra Mundial.

"Talvez os tempos estejam a formatar-nos de forma diferente neste momento, mas continuam a ser as mesmas pessoas e, no fim de contas, reagiriam de forma semelhante. Ou seja, como sempre, quem pode, ajuda. Aqueles que precisam de continuar com os seus negócios, continuarão com os seus negócios, o que também é importante."

"Eu ficaria no país"

Para ver como estas declarações soam na prática, a Euronews questionou vários varsovianos. De acordo com a sondadem do IBRis, 69% dos jovens entre os 18 e os 29 anos admitem que não se apresentariam para defender o país numa situação de guerra.

Um transeunte explicou à Euronews: "Acho que ficaria no país. É o suficiente. Gosto tanto da Polónia e ultimamente gosto cada vez mais que acho que ficaria aqui. Não sei de que forma a defenderia, mas ficaria definitivamente aqui".

Outro homem, empurrando um carrinho de bebé com a sua filha de várias semanas, refletiu: "Uma pergunta muito, muito difícil, porque me parece que, se estamos a falar de guerra híbrida, é um fenómeno que ainda não conhecemos totalmente. Por isso, pergunto-me como será este campo de batalha. Será que ainda se está nas trincheiras, na linha da frente? Será que esta guerra está a ser travada algures, completamente fora de nós? Fogo posto, ataques cibernéticos e por aí fora. Por isso, penso que a forma da guerra é tão desconhecida que ainda não estou em condições de decidir. Por outro lado, pergunto-me se ainda tenho a coragem que os nossos avós e bisavós tiveram em tempos. Vou refletir sobre isso. Ainda não tenho uma resposta, mas, tendo em conta o pequeno gnomo que está aqui no carrinho, é provável que a sua segurança esteja acima de tudo".

Uma jovem toma a sua decisão em função do contexto político e da situação do país: "Acho que aqui depende daquilo por que eu estaria a lutar. De certeza que não se trata de jogos políticos? Eu lutaria definitivamente pelo meu país. Agora depende da situação. É um pouco difícil para mim definir e dizer sim ou não. Se nos referíssemos ao nosso, não sei, a Revolta do Gueto de Varsóvia ou coisas do género, claro que sim. Mas se agora se tratasse de jogos políticos, então acho que teria de pensar muito bem".