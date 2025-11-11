Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Novo partido de extrema-direita com nome de Trump lançado na Bélgica

ARQUIVO: O presidente Donald Trump ouve enquanto a senadora Katie Britt, R-Ala, fala no Salão Oval da Casa Branca, quinta-feira, 16 de outubro de 2025, em Washington
ARQUIVO: O presidente Donald Trump ouve enquanto a senadora Katie Britt, R-Ala, fala no Salão Oval da Casa Branca, quinta-feira, 16 de outubro de 2025, em Washington Direitos de autor  Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Kieran Guilbert
Publicado a
"Donald Trump é o símbolo máximo do populismo. Ele encarna imediatamente aquilo que nós defendemos", afirma Salvatore Nicotra, fundador do novo partido TRUMP.

Foi lançado na Bélgica um novo partido político francófono de extrema-direita com o nome do presidente dos EUA, Donald Trump.

O TRUMP - acrónimo de Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes (Todos Unidos para a União dos Movimentos Populistas) - é o sucessor do movimento político Chez Nous, agora dissolvido, e do antigo partido belga Frente Nacional.

O fundador do novo partido é Salvatore Nicotra, antigo presidente da Frente Nacional belga.

"Donald Trump é o símbolo máximo do populismo. Ele encarna imediatamente o que nós defendemos", disse Nicotra à agência noticiosa BRUZZ, com sede em Bruxelas.

Ao contrário do Vlaams Belang - o maior partido de extrema-direita da Bélgica, que defende o separatismo flamengo - Nicotra disse que o TRUMP tem uma visão unitária para o país.

"Somos um partido populista de direita com um pendor social", afirmou.

De acordo com a BRUZZ, a comissão executiva do novo partido inclui Emanuele Licari, que se candidatou ao Vlaams Belang em Bruxelas, mas foi afastado depois de ter glorificado abertamente o fascismo.

O TRUMP tem como objetivo concorrer às eleições federais e ao Parlamento Europeu de 2029 e está também a considerar a possibilidade de apresentar candidatos a nível regional e municipal.

O lançamento oficial do partido está previsto para 30 de novembro.

Há meses que a coligação de cinco partidos belga está envolvida em negociações orçamentais, com o primeiro-ministro Bart De Wever a tentar reduzir as despesas em 10 mil milhões de euros.

Na semana passada, De Wever disse ao parlamento belga que tinha pedido ao rei Philippe para dar ao governo até ao Natal para chegar a um acordo sobre o orçamento, segundo a imprensa local.

