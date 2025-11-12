Ucrânia: Drones perseguem médicos alemães e Angelina Jolie

Kherson é uma das cidades mais perigosas da Ucrânia. A poucos quilómetros das posições russas, uma equipa de médicos alemães está a tratar aldeias ucranianas debaixo de fogo.

"O mais perigoso é entrar e sair", diz Matthias Werner, um médico de família de Friburgo. "Os drones perseguem os civis - no verdadeiro sentido da palavra". Os bombeiros e as ambulâncias estão particularmente em risco. Arriscam a vida em zonas da linha da frente como Kherson.

Em 2023, o médico e os seus colegas fundaram a "Eufomeda", uma organização voluntária europeia de ajuda médica à reconstrução.

Angelina Jolie a cerca de 1 km da linha da frente. @euronvanya, X.

Na semana passada, a estrela de Hollywood Angelina Jolie aterrou no local para uma visita surpresa, mas quando a equipa médica não estava lá. "É uma pena para a Angelina Jolie", diz o médico de família e ri-se.

Werner está impressionado com a coragem da atriz: "Em Kherson, arrisca-se mesmo a vida". Jolie visitou recentemente Kherson e Mykolaiv. Numa entrevista, disse que não havia ajuda em Kherson "isso não é verdade", diz Werner. "Estamos sempre lá."

Sem dinheiro para fugir e sem dinheiro para medicamentos

Quando entram na cidade, Werner e a sua equipa estão sempre atentos a pequenos drones. São particularmente perigosos porque não se conseguem ouvir. Apesar do perigo, Werner e a sua equipa continuam a viajar para as zonas perigosas da linha da frente. "Já fizemos onze viagens", diz Werner. "As pessoas nem sequer têm dinheiro para fugir para o estrangeiro ou para o interior".

Sem dinheiro para fugir e sem dinheiro para medicamentos. Os cuidados médicos são muito deficientes nas zonas da linha da frente. Muitas vezes, as pessoas não vêem um médico há anos, diz Werner. "Muitos dos nossos pacientes confessam-nos que não tomaram os medicamentos porque não tinham dinheiro para os comprar", relata o médico de família.

Destroçados pela guerra

Werner ficou particularmente chocado com a crueldade de alguns soldados russos. Ouve repetidamente relatos horríveis de civis e familiares das vítimas. Gémeos de dois anos foram exumados, jovens de treze e dezasseis anos foram violados, conta Werner.

"Os aldeões disseram-nos que os soldados russos mataram os prisioneiros de guerra ucranianos em Oleksandrivka". Atos cometidos por pessoas que o fizeram "consciente e voluntariamente".

O médico lembra-se de duas impressões pessoais. Uma delas foi documentada de forma particularmente impressionante pelo seu colega Niko Fromke, de Kirchzarten. À primeira vista, parece um mendigo. Mas se virmos bem, reconhecemos um oficial ucraniano. Tem um boné à sua frente. Tem os braços cruzados e o corpo parece desamparado, como o de uma criança.

Um soldado ucraniano traumatizado ajoelha-se na rua. Niko Fromke, Eufomeda.

"Ele já não reagia. Estava completamente traumatizado", diz Werner. Já observou algo semelhante num amigo, um antigo intérprete que é agora soldado na linha da frente.

"Ele não conseguia rir. Olhava-nos como se fossemos um homem morto", recorda Werner. Outrora uma pessoa alegre, agora um homem destroçado pela guerra: "Estava completamente traumatizado", diz o médico.

Werner vê muito sofrimento. É por isso que ele e os seus colegas, Dr. Gunter Weinreich, Niko Fromke e Roland Wagner, querem lutar contra a guerra - por todos os meios necessários.

"Não queremos tornar-nos famosos", diz Werner. Como médico, ele só quer ajudar. Mas a sua equipa carece de apoio financeiro a longo prazo. "Precisamos mesmo disso".

As pessoas na Ucrânia também precisam de apoio, porque estão a ficar cada vez mais cansadas, diz Werner. Mas o médico não tem grandes esperanças: "Isto é algo que não devemos voltar a viver - não depois de 1945." Mas o médico não tem ilusões: Pode muito bem acontecer de novo.