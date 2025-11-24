Neta de John F. Kennedy revela que tem cancro em fase terminal

Tatiana Schlossberg, neta de John F. Kennedy, revelou no sábado que tem um cancro em fase terminal, num ensaio pessoal publicado na revista The New Yorker. Segundo o artigo, um dos seus médicos disse-lhe que poderia viver por mais um ano, tendo a neta de Kennedy criticado as políticas promovidas pelo seu primo e Secretário da Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr.

Schlossberg, filha de Caroline Kennedy e Edwin Schlossberg, foi diagnosticada em maio de 2024, com apenas 34 anos. Após o nascimento do seu segundo filho, os exames revelaram uma contagem elevada de glóbulos brancos - o que veio a revelar-se ser uma leucemia mieloide aguda com uma mutação rara que ocorre normalmente em doentes mais velhos.

O seu ensaio foi publicado no 62º aniversário do assassinato de John F. Kennedy.

A jornalista descreve que já foi submetida a várias rondas de quimioterapia e a dois transplantes de células estaminais - o primeiro com um transplante da irmã e o segundo de um dador desconhecido. Participou também em ensaios clínicos, durante os quais, escreve, o seu médico lhe disse que "talvez conseguisse manter-me viva durante mais um ano".

No seu texto, salienta que as políticas apoiadas por Robert Kennedy Jr. podem prejudicar doentes como ela. A sua mãe, Caroline Kennedy, pediu aos senadores que rejeitassem a nomeação do primo.

"Enquanto passava cada vez mais tempo sob os cuidados de médicos, enfermeiros e investigadores que tentavam melhorar a vida dos outros, vi Bobby cortar quase meio bilião de dólares na investigação sobre vacinas de ARNm - tecnologia que pode ser utilizada contra certos tipos de cancro", escreve.

Schlossberg descreve o seu receio de que os seus dois filhos pequenos não se lembrem dela. Afirma sentir-se "injustiçada" e profundamente triste por não poder continuar "a vida maravilhosa" que teve com o marido, George Moran. Refere que, embora os seus pais e irmãos tentem esconder a própria dor, ela sente-a todos os dias.

"Toda a minha vida tentei ser boa - uma boa aluna, uma boa irmã, uma boa filha - para proteger a minha mãe e não a deixar triste", escreve. "Agora estou a acrescentar uma nova tragédia à vida dela, à vida da nossa família, e não há nada que eu possa fazer para a impedir".