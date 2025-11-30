Após o acidente de Baikonur, a Rússia perdeu temporariamente a capacidade de enviar pessoas para o espaço

As estruturas técnicas desmoronaram-se no Cosmódromo de Baikonur após o lançamento do Soyuz MS-28 em 27 de novembro. Um elemento importante — a cabina de manutenção, onde os técnicos preparam os foguetões para o lançamento — separou-se do complexo. A julgar pelas imagens de vídeo publicadas, voou cerca de 20 metros e despenhou-se.

A Roscosmos confirmou os danos nos elementos da mesa de lançamento e garantiu que há peças para substituir as destruídas e que os danos serão reparados em breve.

"Foi feita uma inspeção ao local de lançamento, como acontece sempre que o foguetão é lançado. Foram detetados danos num certo número de elementos da mesa de lançamento. Os danos podem surgir após o lançamento, razão pela qual esta inspeção é obrigatória na prática mundial. Estamos agora a avaliar o estado do complexo de lançamento. Existem todos os elementos de reserva necessários para a reparação e, num futuro próximo, os danos serão eliminados", afirmou a empresa estatal numa declaração no Telegram.

Alguns especialistas referem que as reparações podem demorar entre seis meses e dois anos e que, durante esse período, a Rússia perde a oportunidade de lançar as naves espaciais tripuladas Soyuz e Progress para a ISS, uma vez que não existe agora qualquer alternativa aos voos a partir de Baikonur.

Os voos foram interrompidos "pelo menos até ao verão de 2026"?

Georgy Trishkin, analista de lançamentos de foguetões, considera que o que aconteceu é "o pior cenário possível" e escreve que os lançamentos de naves espaciais para a ISS estão "adiados indefinidamente". A falta de locais alternativos, diz, "é o resultado de uma série de anos de decisões míopes e de uma gestão ineficaz dos recursos".

Existem locais de lançamento adequados para foguetões no cosmódromo de Vostochny e em Plesetsk, mas nenhum deles foi utilizado para lançamentos no âmbito do programa da ISS, informam os meios de comunicação russos.

Em Vostochny, não há infraestrutura adequada para o transporte da nave espacial de carga Progress, e a própria plataforma de lançamento não está preparada para a Soyuz tripulada, enquanto, em Plesetsk, as condições balísticas não o permitem devido à localização do cosmódromo a norte.

"Colocá-la [a plataforma de lançamento] fora de serviço por um período indefinido afecta toda a rotação de lançamentos para a ISS, tanto tripulados como de carga", afirma Georgy Trishkin.

Segundo Vitaly Egorov, um divulgador da cosmonáutica, "é óbvio, pelos destroços, que as reparações não duram uma semana, o que pode afetar seriamente o programa de abastecimento do segmento russo da ISS".

Egorov observa que a primeira plataforma de lançamento de Gagarin poderia ter sido modernizada, mas foi recentemente desativada e entregue ao Cazaquistão para a criação de um museu.

"A modernização da plataforma de lançamento de Gagarin foi planeada em 2018, a expensas dos Emirados Árabes Unidos, mas algo aconteceu em fevereiro de 2022 e os árabes recusaram-se a cooperar e a atribuir dinheiro". A mesa de lançamento do foguetão Soyuz no Cosmódromo de Vostochny não está adaptada para lançamentos de naves espaciais e a sua modernização também só estava nos planos", escreve Egorov.

Alexander Khokhlov, membro da organização de São Petersburgo da Federação Russa de Cosmonáutica, acredita que as reparações podem demorar até dois anos.

Segundo ele, há dois cenários para a substituição de peças.

"Se forem feitas de raiz, de acordo com os desenhos, demorará muito tempo, porque antes todas estas plataformas e cabinas de serviço eram montadas em Kramatorsk. Ou seja, esta produção terá de ser reaprendida na Rússia. Outra opção é retirar uma cabina deste tipo do lançamento Gagarin, que foi desativado e entregue ao Cazaquistão como museu. Esta cabina encontra-se em condições mais ou menos normais. Mas ainda assim, muito provavelmente, durará pelo menos até ao verão de 2026", cita Khokhlov na edição do "Kommersant".

Lançada a partir do Cosmódromo de Baikonur, a nave espacial Soyuz MS-28, com uma tripulação russo-americana a bordo, acoplou com êxito à ISS em 27 de novembro.

O próximo lançamento da nave de carga Progress, previsto para 19 de dezembro, deverá ser adiado.