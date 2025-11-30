Pelo menos um morto e dezenas de feridos em ataques russos na Ucrânia

Uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas na sequência de um ataque russo à cidade de Vyshgorod, no norte de Kiev, no domingo.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O presidente da câmara da região afirmou que havia crianças entre os feridos.

146 pessoas foram evacuadas de um edifício alto, tendo os esforços de salvamento prosseguido durante a noite.

A Força Aérea ucraniana informou ter intercetado 104 dos 122 drones lançados pela Rússia durante a noite. A Rússia também lançou dois mísseis balísticos a partir da Crimeia ocupada.

Pelo menos cinco pessoas morreram e 39 ficaram feridas na Ucrânia nas últimas 24 horas, com vítimas registadas em várias regiões, incluindo o Oblast de Kiev.

A Administração Militar da cidade de Kiev disse que duas pessoas morreram nos ataques à capital no sábado. Segundo a polícia regional, uma mulher morreu e oito pessoas ficaram feridas num ataque combinado de mísseis e drones na região de Kiev.

O Presidente da Câmara, Vitali Klitschko, disse que 29 pessoas ficaram feridas em Kiev, referindo que os destroços que caíram dos drones russos interceptados atingiram edifícios residenciais. O autarca afirmou, ainda, que a parte ocidental de Kiev ficou sem eletricidade.

Na Rússia, um importante terminal petrolífero perto do porto de Novorossiysk interrompeu as operações no sábado, depois de um ataque de barcos não tripulados ter danificado um dos seus três pontos de amarração, de acordo com um comunicado do Caspian Pipeline Consortium, ou CPC, que detém o terminal.

Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, confirmou que a Ucrânia tinha efectuado o ataque.

"As forças especiais ucranianas trabalharam contra a Federação Russa, o seu sector energético e as suas infra-estruturas. Em particular, os drones navais conseguiram destruir um dos três ancoradouros de petroleiros do Consórcio do Oleoduto do Cáspio na área de Novorossiysk", escreveu no Telegram.

Os meses de ataques ucranianos com drones de longo alcance contra refinarias e terminais russos têm como objetivo privar Moscovo das receitas de exportação de petróleo necessárias para prosseguir a guerra.

Entretanto, Kiev e os seus aliados ocidentais afirmam que a Rússia está a tentar paralisar a rede elétrica ucraniana e a negar aos civis o acesso ao aquecimento, à luz e à água corrente pelo quarto inverno consecutivo, naquilo a que os funcionários ucranianos chamam "armar" o frio cortante.

Os altos funcionários da administração Trump estão reunidos com negociadores ucranianos na Flórida este fim de semana, pressionando para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia e preparando o terreno para as conversações-chave planeadas para esta semana em Moscovo com o líder russo, Vladimir Putin.

Zelenskyy anunciou duas novas decisões de sanções contra a Rússia "no âmbito do pacote sincronizado com os Estados Unidos".

"A Ucrânia aplicou sanções contra 26 entidades jurídicas russas ligadas ao sector da energia", afirmou o seu gabinete. "Entre elas estão a Rosneft, as suas empresas e as empresas do Grupo Lukoil. As sanções americanas atingem as partes do sector que fornecem cerca de 55% da produção de petróleo da Rússia".

As sanções também foram aplicadas a entidades legais envolvidas na produção e operação de drones russos, incluindo pessoas ligadas ao centro Rubicon, que testa novos modelos de armas.