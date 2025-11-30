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Rubio fala em conversações produtivas entre EUA e Ucrânia mas diz que é preciso mais trabalho para chegar a acordo

O Secretário de Estado Marco Rubio fala durante uma reunião com funcionários ucranianos no domingo, 30 de novembro de 2025, em Hallandale Beach, na Flórida.
O Secretário de Estado Marco Rubio fala durante uma reunião com funcionários ucranianos no domingo, 30 de novembro de 2025, em Hallandale Beach, na Flórida. Direitos de autor  AP Photo/Terry Renna
Direitos de autor AP Photo/Terry Renna
De Evelyn Ann-Marie Dom com AP
Publicado a Últimas notícias
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A delegação ucraniana reuniu-se com funcionários norte-americanos em Miami no domingo, antes das conversações previstas entre os EUA e os funcionários russos, incluindo Vladimir Putin, no final desta semana.

Ao fim de quatro horas, os funcionários norte-americanos e ucranianos saíram de uma sala de reuniões, onde discutiram no domingo o acordo de paz com a Rússia, da autoria dos EUA, e procuraram rever alguns aspetos do documento.

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Quando foi publicado pela primeira vez, o plano de 28 pontos foi criticado por ser demasiado favorável às exigências russas. Inicialmente, o plano impunha limites à dimensão das forças armadas ucranianas, impedia a adesão do país à NATO e exigia que a Ucrânia realizasse eleições no prazo de 100 dias.

De acordo com a imprensa local, os diplomatas discutiram os prazos das eleições e a possibilidade de troca de territórios. No entanto, não foram fornecidos mais pormenores.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse aos jornalistas que a sessão tinha sido produtiva, mas que ainda há muito trabalho a fazer para chegar a um acordo de paz.

"Não se trata apenas dos termos que põem fim aos combates", disse Rubio, "trata-se também dos termos que permitem à Ucrânia uma prosperidade a longo prazo".

O secretário de Estado disse acreditar que as conversações de domingo se basearam nisso, mas reconheceu que "há mais trabalho a fazer".

O presidente do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov, manifestou o apreço do seu país pelos esforços desenvolvidos pelos Estados Unidos: "Os EUA estão a ouvir-nos, os EUA estão a apoiar-nos. Os EUA estão a trabalhar ao nosso lado", afirmou Umerov.

A sua notável mensagem parece orientada para o presidente dos EUA, Donald Trump, que acusou a Ucrânia de não demonstrar gratidão suficiente no início do ano durante uma discussão na Sala Oval com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.

Umerov afirmou anteriormente que tem estado em contacto constante com Zelenskyy e que os negociadores pretendem trabalhar para assegurar garantias de segurança a longo prazo para a Ucrânia.

"O nosso objetivo é uma Ucrânia próspera e forte", disse Umerov aos jornalistas após a reunião. "Discutimos todas as questões importantes para a Ucrânia e para o povo ucraniano e os EUA deram-nos um grande apoio".

As conversações com os Estados Unidos surgem numa altura crítica para a Ucrânia, que continua a fazer recuar as forças russas, enquanto Kiev lida simultaneamente com um escândalo de corrupção interna.

Embora Umerov tenha estado envolvido nas conversações em curso, o principal negociador da Ucrânia era, até agora, Andrii Yermak. No entanto, na sexta-feira, Zelenskyy anunciou a demissão do poderoso chefe de gabinete depois da sua casa ter sido alvo de buscas por investigadores anti-corrupção.

No final desta semana, Rubio e talvez o enviado especial Steve Witkoff deverão reunir-se com responsáveis russos, incluindo Vladimir Putin.

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