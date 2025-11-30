Ucrânia e EUA preparam-se para conversações de paz na Florida

Os principais responsáveis da administração Trump reúnem-se este fim de semana com negociadores ucranianos na Flórida, pressionando-os a pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia e a preparar o terreno para as conversações-chave previstas para esta semana em Moscovo com o líder russo Vladimir Putin.

O secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do Presidente Donald Trump, deverão reunir-se com uma delegação ucraniana para discutir os pormenores de uma proposta de quadro de paz - conversações que surgem num momento sensível para a Ucrânia, que continua a resistir às forças russas que invadiram o país em 2022.

Na sexta-feira, pouco antes da reunião na Flórida, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou a demissão do seu poderoso chefe de gabinete, Andrii Yermak, que até então tinha sido o principal negociador do país nas conversações com os EUA.

O anúncio foi feito depois da casa de Yermak ter sido alvo de buscas por investigadores anticorrupção. O governo de Zelenskyy tem sido assolado por um escândalo de desvio de 100 milhões de dólares (86 milhões de euros) do sector da energia através de propinas pagas por empreiteiros, o que tem provocado novas pressões internas sobre Zelenskyy.

Foi apenas há uma semana que Rubio se reuniu com Yermak em Genebra, tendo cada uma das partes afirmado que as conversações tinham sido positivas para a elaboração de um plano de paz revisto.

Agora, a delegação ucraniana inclui Andrii Hnatov, o chefe das forças armadas da Ucrânia; Andrii Sybiha, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia; e Rustem Umerov, chefe do Conselho de Segurança da Ucrânia, disse Zelenskyy.

Os diplomatas têm-se concentrado na revisão do plano de 28 pontos proposto por Trump, desenvolvido nas negociações entre Washington e Moscovo. Esse plano foi criticado por ser demasiado favorável às exigências russas. Inicialmente, previa que a Ucrânia cedesse toda a região oriental do Donbas à Rússia — um ponto de atrito para Kiev.

O plano - que Trump tem vindo a desvalorizar como um "conceito" ou um "mapa" a ser "ajustado" - imporia também limites à dimensão das forças armadas ucranianas, impediria o país de aderir à NATO e exigiria que a Ucrânia realizasse eleições dentro de 100 dias. Os negociadores indicaram que o quadro foi alterado, mas não é claro como é que as suas disposições foram alteradas.

Trump disse na terça-feira que iria enviar Witkoff e, talvez, Kushner a Moscovo esta semana para se encontrarem com Putin sobre o plano. Tanto Witkoff como Kushner, tal como Trump, provêm do mundo do imobiliário, que valoriza a negociação em detrimento das convenções da diplomacia. A dupla também esteve por trás de uma proposta de 20 pontos que levou a um cessar-fogo em Gaza.

Zelenskyy escreveu no X que a delegação ucraniana iria "trabalhar rápida e substancialmente nos passos necessários para acabar com a guerra".

No seu discurso noturno de sábado, Zelenskyy afirmou que a parte americana estava "a demonstrar uma abordagem construtiva".

"Nos próximos dias, é possível dar corpo aos passos para determinar como levar a guerra a um fim digno", afirmou.

No sábado, ataques russos com drones e mísseis na capital ucraniana, Kiev, e nos seus arredores mataram pelo menos três pessoas e feriram dezenas de outras, segundo as autoridades. Segundo as autoridades locais, novos ataques durante a noite de domingo mataram uma pessoa e feriram outras 11, quando um drone atingiu um bloco de apartamentos de nove andares na cidade de Vyshhorod, na região de Kiev.