Igualdade entre homens e mulheres na UE ainda está a 50 anos de distância

fotografia de stock
fotografia de stock Direitos de autor  Bernat Armangue/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Ioannis Karagiorgas
Dados do último inquérito do Instituto Europeu para a Igualdade de Género revelam que as mulheres têm de trabalhar, em média, 15 meses e 18 dias a mais que os homens na UE para terem o mesmo salário.

Serão necessários mais cinquenta anos para alcançar a plena igualdade de género na União Europeia. A investigação mais recente do Instituto Europeu para a Igualdade de Género mostra que ainda é necessário muito trabalho para alcançar a igualdade.

O Instituto revelou que, em toda a UE, as mulheres ganham apenas 77% do salário anual dos homens. Isto significa que têm de trabalhar, em média, 15 meses e 18 diaspara receber o mesmo montante que os homens num ano.

O relatório anual, que acompanha os progressos da Europa na via da plena igualdade, atribui à UE uma classificação global de 63,4 pontos em 100. Embora este valor tenha aumentado 10,5 pontos desde 2010, à taxa atual e atualizada, significa que ainda estamos a meio século da plena igualdade de género.

A estrutura do Índice de Igualdade de Género, com sete domínios no centro (poder, dinheiro, conhecimento, trabalho, dinheiro, tempo, saúde e violência), circundados por um domínio adicional (desigualdades intersetoriais).

"Em termos simples, as mulheres trabalham gratuitamente o equivalente a um trimestre inteiro que não existe. Esses três meses e 18 dias perdidos por ano devido à diferença de rendimentos são injustos. São um obstáculo à igualdade e à competitividade de toda a Europa", afirma Carlien Schill, diretora do EIGE.

A economia dos trimestres fantasma descrita no relatório é significativa porque estes meses perdidos representam o tempo não gasto com a família, os estudos, a educação ou o descanso. E contam para as pensões e para o rendimento vitalício.

Fotografia de arquivo
Fotografia de arquivo Alastair Grant/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O Índice também acompanha a violência contra as mulheres e as desigualdades transversais, tendo em conta múltiplos fatores de vida, como a idade, a orientação sexual, a deficiência ou os antecedentes migratórios.

Dinheiro: As mulheres ganham 77% dos rendimentos anuais dos homens (contra 69% em 2015), enquanto as mulheres em casais ganham, em média, menos 30% do que os seus parceiros.

Conhecimento: As mulheres jovens têm um desempenho superior ao dos homens no ensino superior, mas são direcionadas para "carreiras em áreas como a educação, a saúde ou o trabalho social", que são tipicamente subvalorizadas, levando a oportunidades limitadas em termos de liderança e remuneração.

Tempo: As mulheres continuam a assumir a maior parte dos cuidados não remunerados e do trabalho doméstico, limitando a sua participação nos tempos livres e na vida pública.

Força: Esta medida da igualdade de género na tomada de decisões na política, na economia e na sociedade é o principal motor do progresso no Índice a partir de 2020. No entanto, apesar destes ganhos, continua a ser a área com a pontuação mais baixa (40,5) devido às desigualdades persistentes.

Saúde: Embora este seja o setor com a pontuação mais elevada (86,2), o progresso estagnou e as desigualdades permanecem em termos de comportamentos de saúde e número de anos de vida saudável, especialmente para as mulheres com baixos níveis de educação. Aqui, os homens ficam para trás na adoção de comportamentos saudáveis, como fumar e beber.

Trabalho: O Índice mostra que o emprego das mulheres está a aumentar, mas poucas são as que alcançam cargos de gestão, cargos no setor das TIC ou cargos mais bem pagos. E, enquanto a paternidade promove as perspetivas de carreira dos homens, limita-as para as mulheres.

O Índice também conclui que a violência contra as mulheres continua a ser prevalecente e subnotificada, com dados que revelam que 31% das mulheres sofreram violência física e/ou sexual na idade adulta - com maior exposição entre as mulheres com menos de 45 anos.

"A Europa avançou lentamente, mas muito lentamente. O Índice mostra que há mais mulheres a trabalhar, mas não o suficiente em empregos bem pagos ou nas mesas de topo onde os orçamentos são definidos", afirma Carlien Sil, acrescentando: "Precisamos de tornar a igualdade de remuneração uma realidade, de criar sistemas de cuidados que não se limitem a libertar o tempo das mulheres, mas que também as ajudem a partilhar os encargos com os seus parceiros. E definir objetivos de liderança que transformem o potencial das mulheres em força. É assim que passamos do progresso no papel para a igualdade de género na vida das pessoas".

