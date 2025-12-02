A Taça Árabe da FIFA Qatar 2025 arrancou na segunda-feira com uma cerimónia impressionante no Estádio Al Bayt, que misturou cultura, política e espetáculo - antes de a Palestina conseguir uma surpreendente vitória por 1-0 sobre o anfitrião Qatar no jogo de abertura do Grupo A.

Mais de 60.000 adeptos encheram o estádio de Al Khor para assistir a um espetáculo de abertura assente em temas como a unidade, a paz e a renovação. Produzido pelos Katara Studios, o espetáculo de 15 minutos desenrolou-se como uma narrativa em três capítulos, traçando a ascensão, a fratura e o renascimento da unidade árabe através da música, da coreografia e de uma narrativa visual em grande escala.

O estádio Al Bayt lotado, com 61.465 espectadores para a abertura da Taça Árabe. Comité Supremo

O espetáculo começou com imagens de Jerusalém e duas pombas da paz, seguidas da narração do ator sírio Rashid Assaf. O ator britânico Jeremy Irons fez uma aparição surpresa como "O Estrangeiro", uma personagem simbólica cuja pergunta sussurrada provoca o colapso do grande monumento da história - uma metáfora da divisão no mundo árabe. Mais tarde, um coro de crianças interpretou o Hino Nacional Árabe num segmento que sublinhava a esperança e o papel das gerações futuras.

A cerimónia contou ainda com a participação de cantores de toda a região e com as duas canções oficiais do torneio, Makani e Zamani, que foram lançadas como parte da banda sonora oficial do evento.

Estádio Al Bayt, em Al Khor, um dos seis locais que receberão jogos da Taça Árabe da FIFA. Comité Supremo

A edição deste ano regressa ao Qatar com 16 equipas a competir de 1 a 18 de dezembro, marcando a segunda vez consecutiva que o país recebe o torneio. Os organizadores anunciaram que mais de 700 mil bilhetes foram vendidos até agora, incluindo mais de 210 mil comprados por adeptos que viajaram de fora do Qatar.

A competição também atraiu grande atenção da imprensa regional: quase 4.000 jornalistas pediram acreditação. As viagens no dia do jogo serão gratuitas para os portadores de bilhetes no Metro de Doha, e todos os seis estádios - incluindo Lusail, Ahmad Bin Ali, Education City, Khalifa International e Stadium 974 - estão ligados através da rede ferroviária do Qatar.

Esta edição também destaca a crescente estatura da Taça Árabe no âmbito da FIFA. Após o torneio de 2021, a competição passou a ter reconhecimento internacional oficial, com os pontos dos jogos contabilizados nas classificações globais e novos regulamentos de desempate que aumentam o seu valor competitivo. O prémio monetário aumentou para um recorde de 36,5 milhões de dólares (33,5 milhões de euros), refletindo a importância crescente do torneio na região e a nível internacional.

Palestina conquista vitória histórica

Assim que a cerimónia de abertura terminou, as atenções viraram-se para o confronto entre os anfitriões e a Palestina na Fase de Grupos - e a partida terminou com uma das maiores surpresas da história do torneio.

Aos 95 minutos do segundo tempo, o defesa do Qatar Sultan Al Brake mandou a bola para dentro da própria baliza, dando à Palestina a primeira vitória na Taça Árabe em 59 anos. A última vitória do país na competição foi em 1966, contra o então Iémen do Norte.

O Qatar dominou a posse de bola durante grande parte do jogo, mas não conseguiu vencer a disciplinada equipa palestiniana, que se defendeu em grande número e ganhou confiança à medida que a noite se desenrolava.

O golo no final da partida levou o banco palestiniano a uma comemoração emocionada e colocou o Qatar sob pressão antes do próximo jogo.

O que aí vem no Grupo A

Antes, a Síria derrotou a Tunísia por 1 a 0 em Al Rayyan, um revés precoce no grupo.

Após os resultados de segunda-feira, Palestina e Síria lideram o grupo antes dos jogos de quinta-feira, quando o Qatar enfrentará a Síria e a Tunísia jogará contra a quarta seleção do Grupo A. A Palestina enfrentará a Tunísia no domingo, tentando dar continuidade ao seu início histórico.

No total, 16 países competem em quatro grupos no torneio deste ano, com os dois primeiros colocados de cada grupo avançando para os quartos-de-final.