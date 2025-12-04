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Chama Olímpica começou a viagem para os Jogos de Inverno em Itália

fotografia de stock
fotografia de stock Direitos de autor  Thanassis Stavrakis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Thanassis Stavrakis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Ioannis Karagiorgas
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A Grécia entregou a chama dos Jogos Olímpicos de inverno Milão-Cortina 2026.

A cerimónia de entrega da chama olímpica dos Jogos de inverno de 2026 teve lugar em Atenas, no Estádio Panatenaico, 63 dias antes do início do evento, marcando o início da viagem da chama para Itália. As condições meteorológicas adversas obrigaram a cancelar o tradicional programa artístico.

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foto de arquivo
Foto de arquivo Thanassis Stavrakis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

A chama olímpica passou pelo Partenon na quarta-feira à noite, iluminando a Acrópole de uma forma única e espalhando a mensagem universal do olimpismo.

Depois de ser entregue, esta quinta-feira, ao comité organizador de Milão-Cortina, a chama inicia no sábado o percurso por Itália, onde irá percorrer 12.000 quilómetros por várias cidades e locais emblemáticos do país que recebe em 2026 os Jogos Olímpicos de inverno.

Antes de a chama ser entregue a Giovanni Malagò, presidente do comité organizador italiano, pelo presidente do Comité Olímpico Grego, Isidoros Kouvelos, a tenista Jasmine Paolini e o ciclista Filippo Ganna transportaram-na já dentro do Estádio Panatenaico.

Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem entre 6 e 22 de fevereiro de 2026. Já os Jogos Paralímpicos realizam-se entre 6 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo.

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