Um tribunal lituano condenou na quinta-feira o líder de um dos partidos da coligação governamental do país por ter feito comentários antissemitas e aplicou-lhe uma multa de 5.000 euros.

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O tribunal distrital da capital, Vilnius, considerou que Remigijus Žemaitaitis incitou ao ódio contra os judeus, minimizou os crimes da Alemanha nazi e minimizou o Holocausto de uma forma ofensiva e insultuosa.

A punição ficou aquém do pedido do Ministério Público para que ele fosse multado em 51.000 euros e condenado a pagar a um fundo para vítimas de crimes.

O caso está relacionado com publicações nas redes sociais e declarações públicas de maio e junho de 2023, nas quais, entre outras coisas, escreveu: "Aparentemente, para os nossos jornalistas e judeus lituanos locais, a demolição de escolas na Palestina é mais um passatempo?".

Também citou uma canção de embalar antissemita e fez comentários relacionados com acontecimentos durante a Segunda Guerra Mundial.

Líder do partido Nemuno Aušra, Remigijus Žemaitaitis, numa conferência de imprensa em Vilnius, 14 de outubro de 2024 AP Photo

A juíza Nida Vigelienė afirmou que "Žemaitaitis escolheu e utilizou uma linguagem degradante, que violou a dignidade humana e demonstrou ódio".

Žemaitaitis demitiu-se do parlamento da Lituânia em 2024, depois de o Tribunal Constitucional do país ter decidido que ele tinha quebrado o seu juramento e violado a Constituição com as suas declarações.

Mas voltou às eleições no final do ano passado à frente do partido populista Nemuno Aušra (Amanhecer de Nemunas), que entrou num governo de coligação liderado pelos sociais-democratas de centro-esquerda.

Žemaitaitis não faz parte do governo da primeira-ministra Inga Ruginienė.

Na decisão de quinta-feira, o tribunal considerou que a sua retórica excedeu os limites da liberdade de expressão.

Pessoas de diferentes religiões usam o kippah judeu durante uma manifestação contra o antissemitismo em Erfurt, 25 de abril de 2018 AP Photo

Žemaitaitis, que nega qualquer irregularidade e deverá recorrer, não esteve presente na audiência. Depois disso, disse aos jornalistas que "toda a gente compreende que esta é uma decisão politizada".

Os sociais-democratas afirmaram no Facebook que qualquer forma de antissemitismo, discurso de ódio ou negação do Holocausto é inaceitável e incompatível com os seus valores.

Respeitam a decisão do tribunal, mas referem que esta ainda não é definitiva.