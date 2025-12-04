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Tribunal lituano condena líder de um partido do governo por incitar ao ódio contra judeus

Pedras com bandeiras de Israel e da Lituânia são colocadas no memorial do Holocausto em Moletai, a 29 de agosto de 2016
Pedras com bandeiras de Israel e da Lituânia são colocadas no memorial do Holocausto em Moletai, a 29 de agosto de 2016 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
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O tribunal distrital de Vilnius considerou que Remigijus Žemaitaitis incitava ao ódio contra os judeus e minimizava os crimes da Alemanha nazi.

Um tribunal lituano condenou na quinta-feira o líder de um dos partidos da coligação governamental do país por ter feito comentários antissemitas e aplicou-lhe uma multa de 5.000 euros.

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O tribunal distrital da capital, Vilnius, considerou que Remigijus Žemaitaitis incitou ao ódio contra os judeus, minimizou os crimes da Alemanha nazi e minimizou o Holocausto de uma forma ofensiva e insultuosa.

A punição ficou aquém do pedido do Ministério Público para que ele fosse multado em 51.000 euros e condenado a pagar a um fundo para vítimas de crimes.

O caso está relacionado com publicações nas redes sociais e declarações públicas de maio e junho de 2023, nas quais, entre outras coisas, escreveu: "Aparentemente, para os nossos jornalistas e judeus lituanos locais, a demolição de escolas na Palestina é mais um passatempo?".

Também citou uma canção de embalar antissemita e fez comentários relacionados com acontecimentos durante a Segunda Guerra Mundial.

Líder do partido Nemuno Aušra, Remigijus Žemaitaitis, numa conferência de imprensa em Vilnius, 14 de outubro de 2024
Líder do partido Nemuno Aušra, Remigijus Žemaitaitis, numa conferência de imprensa em Vilnius, 14 de outubro de 2024 AP Photo

A juíza Nida Vigelienė afirmou que "Žemaitaitis escolheu e utilizou uma linguagem degradante, que violou a dignidade humana e demonstrou ódio".

Žemaitaitis demitiu-se do parlamento da Lituânia em 2024, depois de o Tribunal Constitucional do país ter decidido que ele tinha quebrado o seu juramento e violado a Constituição com as suas declarações.

Mas voltou às eleições no final do ano passado à frente do partido populista Nemuno Aušra (Amanhecer de Nemunas), que entrou num governo de coligação liderado pelos sociais-democratas de centro-esquerda.

Žemaitaitis não faz parte do governo da primeira-ministra Inga Ruginienė.

Na decisão de quinta-feira, o tribunal considerou que a sua retórica excedeu os limites da liberdade de expressão.

Pessoas de diferentes religiões usam o kippah judeu durante uma manifestação contra o antissemitismo em Erfurt, 25 de abril de 2018
Pessoas de diferentes religiões usam o kippah judeu durante uma manifestação contra o antissemitismo em Erfurt, 25 de abril de 2018 AP Photo

Žemaitaitis, que nega qualquer irregularidade e deverá recorrer, não esteve presente na audiência. Depois disso, disse aos jornalistas que "toda a gente compreende que esta é uma decisão politizada".

Os sociais-democratas afirmaram no Facebook que qualquer forma de antissemitismo, discurso de ódio ou negação do Holocausto é inaceitável e incompatível com os seus valores.

Respeitam a decisão do tribunal, mas referem que esta ainda não é definitiva.

Outras fontes • AP

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