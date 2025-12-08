Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Agente da polícia morre durante operação de combate ao tráfico de droga em Istambul

As autoridades anunciaram que o atacante, de 35 anos, foi morto. Dois outros suspeitos foram capturados.

Um agente da polícia morreu na segunda-feira após ser baleado e gravemente ferido durante uma operação antidroga realizada de madrugada em Istambul, informaram autoridades turcas.

O agente Emre Albayrak, que fazia parte de uma equipa de operações especiais que realizava a operação no distrito de Çekmeköy, na parte asiática de Istambul, morreu devido aos ferimentos no hospital.

"O nosso agente da polícia, Emre Albayrak, que ficou gravemente ferido numa operação antidroga no distrito de Çekmeköy, não pôde ser salvo, apesar de todas as intervenções no hospital para onde foi levado, e tornou-se um mártir", afirmou o Gabinete do Governador de Istambul num comunicado.

O homem que abriu fogo contra a polícia foi morto e outros dois suspeitos foram detidos, informou o gabinete.

A Turquia tem registado um aumento nos crimes relacionados com drogas nos últimos anos. Houve um aumento de 23% nos incidentes relacionados com drogas no ano passado em comparação com 2023, de acordo com um relatório do Departamento Nacional de Combate às Drogas da Polícia.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, disse, numa publicação nas redes sociais, na segunda-feira, que 970 suspeitos foram detidos em operações antidrogas realizadas em todo o país na semana anterior.

