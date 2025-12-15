A Ucrânia atingiu um submarino russo com drones em Novorossiysk, informou o serviço de segurança ucraniano Seviço de Segurança da Ucrânia (SBU), marcando a primeira vez que um ataque deste tipo é efetuado.

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O SBU disse que os drones submarinos Sub Sea Baby fizeram explodir um submersível russo 636.3 "Varshavyanka", conhecido como classe Kilo, de acordo com o nome de referência na NATO.

O submarino, avaliado em cerca de 340 milhões de euros, sofreu danos críticos e "foi efetivamente posto fora de ação", declarou o SBU.

Salientando a importância estratégica do alvo, o Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou que o submarino russo atingido "transportava quatro lançadores de mísseis de cruzeiro Kalibr, que o inimigo utiliza para atingir alvos na Ucrânia."

Os mísseis Kalibr têm sido utilizados repetidamente por Moscovo em ataques de longo alcance contra a Ucrânia, incluindo ataques a infraestruturas civis e instalações energéticas.

As autoridades ucranianas afirmaram que a operação foi conduzida conjuntamente pela 13.ª Direção Principal de Contra-Inteligência Militar do Serviço de Segurança da Ucrânia e pelas Forças Navais da Ucrânia.

"Tendo em conta as sanções internacionais que foram impostas, a construção de um submarino semelhante poderá custar atualmente mais de 420 milhões de euros", afirmou o SBU.

As autoridades ucranianas disseram que esta operação marcou a primeira vez na história que drones de ataque subaquático foram utilizados com sucesso contra um submarino desta classe, demonstrando uma maior evolução da campanha marítima da Ucrânia.

Após o ataque do drone na segunda-feira, a SBU disse que "o barco danificado foi forçado a permanecer no porto de Novorossiysk devido ao sucesso das operações especiais dos drones de superfície Sea Baby, que expulsaram os navios e submarinos russos da Baía de Sevastopol, na Crimeia temporariamente ocupada."

Ao longo dos últimos anos, Kiev intensificou a utilização de drones marítimos produzidos internamente para empurrar a marinha de Moscovo para os portos ao longo da costa continental da Rússia, incluindo o de Novorossiysk, um importante centro naval que a Ucrânia tem visado recentemente.