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Ucrânia atingiu pela primeira vez um submersível russo com drones submarinos

ARQUIVO: Dois submarinos diesel-eléctricos russos do projeto 636.3 Varshavyanka' nas instalações navais russas em Tartus, Síria, 26 de setembro de 2019
ARQUIVO: Dois submarinos diesel-eléctricos russos do projeto 636.3 Varshavyanka' nas instalações navais russas em Tartus, Síria, 26 de setembro de 2019 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
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O Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou que os seus drones submarinos Sub Sea Baby atacaram a base naval russa de Novorossiysk e desativaram um submarino da classe Kilo do Projeto 636.3 que transportava mísseis de cruzeiro Kalibr.

A Ucrânia atingiu um submarino russo com drones em Novorossiysk, informou o serviço de segurança ucraniano Seviço de Segurança da Ucrânia (SBU), marcando a primeira vez que um ataque deste tipo é efetuado.

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O SBU disse que os drones submarinos Sub Sea Baby fizeram explodir um submersível russo 636.3 "Varshavyanka", conhecido como classe Kilo, de acordo com o nome de referência na NATO.

O submarino, avaliado em cerca de 340 milhões de euros, sofreu danos críticos e "foi efetivamente posto fora de ação", declarou o SBU.

Salientando a importância estratégica do alvo, o Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou que o submarino russo atingido "transportava quatro lançadores de mísseis de cruzeiro Kalibr, que o inimigo utiliza para atingir alvos na Ucrânia."

Os mísseis Kalibr têm sido utilizados repetidamente por Moscovo em ataques de longo alcance contra a Ucrânia, incluindo ataques a infraestruturas civis e instalações energéticas.

As autoridades ucranianas afirmaram que a operação foi conduzida conjuntamente pela 13.ª Direção Principal de Contra-Inteligência Militar do Serviço de Segurança da Ucrânia e pelas Forças Navais da Ucrânia.

"Tendo em conta as sanções internacionais que foram impostas, a construção de um submarino semelhante poderá custar atualmente mais de 420 milhões de euros", afirmou o SBU.

As autoridades ucranianas disseram que esta operação marcou a primeira vez na história que drones de ataque subaquático foram utilizados com sucesso contra um submarino desta classe, demonstrando uma maior evolução da campanha marítima da Ucrânia.

Após o ataque do drone na segunda-feira, a SBU disse que "o barco danificado foi forçado a permanecer no porto de Novorossiysk devido ao sucesso das operações especiais dos drones de superfície Sea Baby, que expulsaram os navios e submarinos russos da Baía de Sevastopol, na Crimeia temporariamente ocupada."

Ao longo dos últimos anos, Kiev intensificou a utilização de drones marítimos produzidos internamente para empurrar a marinha de Moscovo para os portos ao longo da costa continental da Rússia, incluindo o de Novorossiysk, um importante centro naval que a Ucrânia tem visado recentemente.

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