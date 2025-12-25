Nasry Asfura, candidato apoiado por Trump, vence as eleições presidenciais nas Honduras

Nasry Asfura , candidato apoiado por Trump, venceu as eleições presidenciais nas Honduras, segundo as autoridades eleitorais, pondo fim a uma contagem de votos que durou semanas e que minou a credibilidade do frágil sistema eleitoral do país centro-americano.

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As eleições prosseguem a viragem à direita na América Latina e ocorrem apenas uma semana depois de o Chile ter eleito o político de extrema-direita José Antonio Kast como seu próximo presidente.

Asfura, do Partido Nacional conservador, obteve 40,27% dos votos nas eleições de 30 de novembro, derrotando o quatro vezes candidato Salvador Nasralla, do Partido Liberal conservador, que obteve 39,53% dos votos.

O favorito de Trump

O antigo presidente da câmara de Tegucigalpa, a capital hondurenha, venceu a sua segunda candidatura à presidência, depois de ter ficado empatado com Nasralla durante uma contagem de votos que durou semanas e que gerou preocupação internacional.

Na noite de terça-feira, vários funcionários eleitorais e candidatos já estavam a contestar os resultados das eleições. Entretanto, os apoiantes na sede de campanha de Asfura irromperam em aplausos com o resultado das eleições.

Asfura, numa declaração em vídeo divulgada na noite de quarta-feira, prometeu ser uma força unificadora para a nação centro-americana. "Hoje, com profunda gratidão, aceito a honra de poder trabalhar para vós. Estendo a minha mão para caminharmos juntos com determinação e trabalharmos incansavelmente pelas Honduras. Não vos falharei", afirmou.

Os resultados foram uma repreensão para a esquerda e para o Partido da Liberdade e Refundação, bem como para o Partido Socialista Democrático (LIBRE), cujo candidato ficou num distante terceiro lugar, com 19,19% dos votos.

Trump é o centro das atenções nas Honduras

O secretário de Estado dos EUA Marco Rubio felicitou Asfura na quarta-feira, escrevendo num post no X: "O povo das Honduras falou .... (a Administração Trump) espera trabalhar com a sua administração para promover a prosperidade e a segurança no nosso hemisfério". A União Europeia e vários líderes de direita da América Latina, nomeadamente o presidente argentino Javier Milei, um aliado de Trump, também felicitaram o político.

Asfura apresentou-se como um político pragmático, destacando os seus populares projectos de infraestruturas na capital. Trump apoiou o conservador de 67 anos apenas alguns dias antes das eleições, dizendo que ele era o único candidato hondurenho com quem a administração dos EUA trabalharia.

Por seu lado, Nasralla tem vindo a afirmar há semanas que as eleições foram fraudulentas e declarou na quarta-feira que as autoridades eleitorais que anunciaram os resultados "traíram o povo hondurenho".

Na terça-feira à noite, também se dirigiu a Trump num post no X, escrevendo: "Sr. presidente, o candidato que apoia nas Honduras é cúmplice no silenciamento do voto dos nossos cidadãos. Se ele realmente merece o seu apoio, se tem as mãos limpas, se não tem nada a temer, porque não permite que todos os votos sejam contados?", lê-se na publicação.

Ele e outros opositores de Asfura argumentaram que o apoio de última hora de Trump foi um ato de interferência eleitoral que acabou por influenciar os resultados da votação.

Uma eleição caótica

A eleição inesperadamente tumultuada foi também marcada por uma contagem lenta dos votos, alimentando ainda mais acusações.

A nação centro-americana ficou presa num limbo durante mais de três semanas devido ao atraso na contagem dos votos por parte das autoridades eleitorais e, a certa altura, chegou a um impasse depois de ter sido convocada uma recontagem especial dos votos finais, o que alimentou os avisos dos líderes internacionais.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos(OEA), Albert Rambin, escreveu no X, na quarta-feira, que a OEA "toma nota" dos resultados anunciados e disse que estava "a acompanhar de perto os desenvolvimentos nas Honduras".

Albert Rambin condenou também as autoridades eleitorais por terem anunciado os resultados enquanto os últimos 0,07% dos votos ainda estavam a ser contados.

Para a atual presidente progressista Xiomara Castro, as eleições marcaram um ajuste de contas político. Foi eleita em 2021 com a promessa de reduzir a violência e erradicar a corrupção.

Fazia parte de um grupo de líderes progressistas da América Latina que foram eleitos com uma mensagem de esperança de mudança há cerca de cinco anos, mas que estão agora a ser destituídos por não terem conseguido concretizar as suas visões. Na semana passada, Castro declarou que aceitaria os resultados das eleições, mesmo depois de ter afirmado que as acções de Trump durante as eleições constituíam um "golpe eleitoral".