Numa altura em que os governos de todo o mundo se confrontam com o desenvolvimento acelerado da tecnologia da inteligência artificial, com as alterações climáticas e com a incerteza económica, os organizadores da Cimeira Mundial dos Governos (WGS) afirmaram que este ano se vai realizar a edição mais ambiciosa de sempre do evento. A cimeira terá lugar no Dubai, de 3 a 5 de fevereiro, e realiza-se todos os anos desde 2013.

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Sob o tema "Shaping Future Governments", a edição de 2026 deverá reunir 35 chefes de Estado e de Governo, mais de 150 delegações governamentais e mais de 6.000 participantes.

A cimeira inclui uma série de fóruns de alto nível sobre inteligência artificial, educação, mobilidade, sustentabilidade e resiliência económica.

Pela primeira vez, acolherá também a Cimeira Mundial dos Laureados, envolvendo diretamente os vencedores do Prémio Nobel e os principais cientistas nos principais debates políticos.

Cimeira Mundial dos Governos 2026, Dubai, EAU. World Governments Summit

Segundo os organizadores, o objetivo é ir além do discurso e criar uma plataforma onde figuras políticas e líderes do setor privado se reúnam num momento em que os sistemas globais estão sob pressão.

"Lançada nos Emirados Árabes Unidos com um alcance global, a Cimeira Mundial dos Governos foi orientada pela visão da liderança de se tornar uma plataforma global onde soluções práticas, novas ideias e parcerias impactantes tomam forma", disse Mohammad Al Gergawi, ministro dos Assuntos do Gabinete e Presidente da WGS, falando no Diálogo da Cimeira Mundial dos Governos, onde abordou os principais temas e as últimas adições ao evento.