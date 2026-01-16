Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Cimeira Mundial dos Governos no Dubai deverá ser a maior da história da cimeira, segundo os organizadores

Cimeira Mundial dos Governos 2026, Dubai, EAU.
Cimeira Mundial dos Governos 2026, Dubai, EAU. Direitos de autor  World Governments Summit
Direitos de autor World Governments Summit
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

A cimeira, que se realizará de 3 a 5 de fevereiro, deverá reunir 35 chefes de Estado e de Governo, mais de 150 delegações governamentais e mais de 6000 participantes.

Numa altura em que os governos de todo o mundo se confrontam com o desenvolvimento acelerado da tecnologia da inteligência artificial, com as alterações climáticas e com a incerteza económica, os organizadores da Cimeira Mundial dos Governos (WGS) afirmaram que este ano se vai realizar a edição mais ambiciosa de sempre do evento. A cimeira terá lugar no Dubai, de 3 a 5 de fevereiro, e realiza-se todos os anos desde 2013.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Sob o tema "Shaping Future Governments", a edição de 2026 deverá reunir 35 chefes de Estado e de Governo, mais de 150 delegações governamentais e mais de 6.000 participantes.

A cimeira inclui uma série de fóruns de alto nível sobre inteligência artificial, educação, mobilidade, sustentabilidade e resiliência económica.

Pela primeira vez, acolherá também a Cimeira Mundial dos Laureados, envolvendo diretamente os vencedores do Prémio Nobel e os principais cientistas nos principais debates políticos.

Cimeira Mundial dos Governos 2026, Dubai, EAU.
Cimeira Mundial dos Governos 2026, Dubai, EAU. World Governments Summit

Segundo os organizadores, o objetivo é ir além do discurso e criar uma plataforma onde figuras políticas e líderes do setor privado se reúnam num momento em que os sistemas globais estão sob pressão.

"Lançada nos Emirados Árabes Unidos com um alcance global, a Cimeira Mundial dos Governos foi orientada pela visão da liderança de se tornar uma plataforma global onde soluções práticas, novas ideias e parcerias impactantes tomam forma", disse Mohammad Al Gergawi, ministro dos Assuntos do Gabinete e Presidente da WGS, falando no Diálogo da Cimeira Mundial dos Governos, onde abordou os principais temas e as últimas adições ao evento.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Omã oferece a turistas de aventura escapadela selvagem e cultural longe da sobrelotada Dubai

Segundo dia da Cimeira Mundial do Desporto inaugural no Dubai centra-se no bem-estar dos atletas

De Usyk a Infantino: cimeira atrai centenas de figuras do desporto ao Dubai