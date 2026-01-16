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Machado acusa Delcy Rodriguez de fazer "trabalho sujo" e nega que esta represente o povo venezuelano

A líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado, ao centro, deixa o Capitólio, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, em Washington.
A líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado, ao centro, deixa o Capitólio, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, em Washington. Direitos de autor  AP
Direitos de autor AP
De Christina Thykjaer
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A líder da oposição venezuelana atacou o presidente interino, que qualificou de comunista e acusou de agir à margem da vontade popular, ao mesmo tempo que garantiu que o país está a caminhar para uma transição política ordenada, após o seu encontro com Donald Trump.

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, deu uma conferência de imprensa em Washington na sexta-feira, um dia depois do seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem entregou a sua medalha do Prémio Nobel da Paz.

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Na sua comparência perante os meios de comunicação social, Machado lançou duras críticas à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que qualificou de "comunista". Acusou-a, ainda, de manter alianças com a Rússia e o Irão, e garantiu que "não representa o povo da Venezuela".

Durante o seu discurso, a líder da oposição afirmou que o atual governo carece de legitimidade democrática e tem agido à margem da vontade popular. "Fizeram um trabalho muito sujo", disse, referindo-se aos setores que apoiam Rodríguez, a quem acusou de ter aprofundado a crise política, institucional e económica que o país atravessa.

Machado expressou sua convicção de que a Venezuela já está imersa num processo de mudança, na sequência da captura do ex-presidente Nicolás Maduro numa operação militar realizada pelas forças dos EUA. Segundo a vencedora do Nobel da Paz, o sequestro abriu uma nova etapa que deve levar a uma transição política "ordenada", com garantias e voltada para a reconstrução democrática do país.

A oposição insistiu que a continuidade de Rodríguez à frente do executivo interino é um obstáculo à recuperação da credibilidade internacional da Venezuela e à normalização das suas relações externas. Nesse sentido, advertiu que as atuais alianças estratégicas do governo interino comprometem a soberania nacional e afastam o país dos valores democráticos que, na sua opinião, são exigidos pela maioria dos venezuelanos.

Machado concluiu reiterando a sua confiança de que a comunidade internacional acompanhará o processo de transição, e que a Venezuela poderá iniciar um período de estabilidade política e de recuperação económica após anos de crise.

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