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Ataques russos na Ucrânia deixam dezenas de mineiros presos no subsolo

Mineiros presos no subsolo devido aos ataques russos
Mineiros presos no subsolo devido aos ataques russos Direitos de autor  Copyright 2014 AP. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2014 AP. All rights reserved.
De Euronews
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Trabalhadores foram resgatados pelos serviços de emergência após operações demoradas de resgate.

Ataques com drones russos na cidade de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, na quinta-feira, provocaram falhas de energia que deixaram vários trabalhadores presos em duas minas.

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O primeiro apagão deixou os mineiros presos a diferentes profundidades: entre os 475 e os 1134 metros abaixo do solo. Foi lançada uma operação de resgate altamente especializada e os trabalhadores foram levados para a superfície após seis horas.

"Com o apoio da unidade de resgate mineiro dos serviços de emergência estatais, os mineiros caminharam quase sete quilómetros através de túneis subterrâneos. A operação de resgate durou seis horas", revelaram os responsáveis pela operação.

A segunda falha elétrica deixou presos numa segunda mina 92 funcionários que acabariam por ser resgatados ao fim de quatro horas, após uma operação que utilizou um método de contrapeso com a gaiola da mina de forma a trazer estes trabalhadores à superfície.

Na manhã desta sexta-feira, e devido aos ataques russos em território ucraniano, foram introduzidas interrupções de energia de emergência em muitas regiões da Ucrânia, seguindo instruções da Ukrenergo, a operadora estatal de transmissão de eletricidade da Ucrânia.

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