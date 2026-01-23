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Gronelândia "está muito satisfeita com o apoio da UE" face às ameaças de Trump

Barcos atracados no porto de Nuuk, 22 de janeiro de 2026
Barcos atracados no porto de Nuuk, 22 de janeiro de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
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Nas últimas semanas, Trump afirmou que os EUA devem assumir o controlo da Gronelândia, um território semiautónomo da Dinamarca, invocando a sua importância estratégica para a segurança nacional dos EUA.

A política gronelandesa e cofundadora do Partido da Cooperação, Tillie Martinussen, agradeceu aos países europeus por terem apoiado a ilha enquanto esta enfrentava as ameaças de tomada de controlo do presidente dos EUA, Donald Trump.

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"Tenho de dizer que o povo gronelandês está muito grato a todos os nossos aliados europeus e ao Canadá. Eles têm-se esforçado muito nesta questão e temos visto que estão a aprender com os erros do passado. E penso que isso é ótimo. Estamos muito, muito satisfeitos com a União Europeia e com a Europa no seu conjunto", afirmou em entrevista à Euronews.

Nas últimas semanas, Trump afirmou que os EUA devem assumir o controlo da Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca, citando a sua importância estratégica para a segurança nacional.

Estas exigências quase levaram a aliança transatlântica ao colapso, especialmente depois de ter ameaçado com tarifas punitivas sobre os países europeus que se uniram em torno da Gronelândia.

Na quarta-feira, Trump recuousubitamente nessas exigências, optando por um acordo de longo prazo sobre a segurança do Ártico, mediado pelo secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Tillie Martinussen, política da Gronelândia, em entrevista à Euronews, 23 de janeiro de 2026
Tillie Martinussen, política da Gronelândia, em entrevista à Euronews, 23 de janeiro de 2026 Euronews

"Estamos a ver Mark Rutte a dizer que temos de aumentar a segurança e isso é fácil de fazer porque as pessoas já o estão a fazer. Quer dizer, tanto a Dinamarca como a Gronelândia já investiram muito na melhoria da segurança do Ártico. Por isso, se é isso que ele quer, já o estamos a fazer", disse Martinussen à Euronews.

Trump também afirmou, sem provas, que os Estados Unidos tinham de proteger a Gronelândia de alegadas ameaças de tomada de controlo por parte da China e da Rússia, algo que Martinussen disse não ter visto provas.

Tenho de dizer que a China disse: "Não nos usem como uma ameaça neste momento. Não somos uma ameaça. E não têm sido tudo o que ouvimos, como os serviços secretos. Não há navios de guerra chineses nos mares da Gronelândia há pelo menos 10 anos. Isso é um pouco louco", afirmou.

"É claro que, do outro lado, temos Putin, de quem também não gostamos, aqui na Gronelândia. O que é notável em tudo isto é a forma como Donald Trump está a falar da Gronelândia. Na verdade, ele também estava a falar da Islândia. Por isso, é muito confuso ouvi-lo falar de nós. Nem sei se ele sabe exatamente o que se está a passar".

Barcos atracados no porto de Nuuk, 22 de janeiro de 2026
Barcos atracados no porto de Nuuk, 22 de janeiro de 2026 AP Photo

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse que o seu país estava disposto a discutir assuntos relacionados com a Gronelândia com a Casa Branca, desde que a sua soberania estivesse fora de questão, algo que ela descreveu como uma "linha vermelha".

"Ele (Trump) estava a dizer que nem sequer somos um país, nem sequer somos uma terra, somos apenas um grande bloco de gelo e, claro, toda a gente aqui se sente insultada, mas estamos a habituar-nos um pouco a isso", disse Martinussen.

"Somos um povo soberano. Estamos numa nação que está aqui há centenas de anos. Vamos continuar aqui centenas de anos depois de Donald Trump estar no poder. É muito insultuoso ouvir alguém falar de nós desta forma".

O chefe da NATO, Mark Rutte, e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, concordaram na sexta-feira que a aliança deve aumentar o trabalho de segurança na região do Ártico, depois de Trump ter recuado nas suas ameaças de confiscar a Gronelândia.

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"Estamos a trabalhar em conjunto para garantir a segurança de toda a NATO e vamos desenvolver a nossa cooperação para reforçar a dissuasão e a defesa no Ártico", escreveu Rutte num post no X depois de se ter encontrado com Frederiksen em Bruxelas.

Frederiksen, que deslocou mais uma vez à Gronelândia para se encontrar com o primeiro-ministro do território, afirmou que "concordamos que a NATO deve aumentar o seu envolvimento no Ártico".

"A defesa e a segurança no Ártico são questões que dizem respeito a toda a aliança", escreveu no X.

Os pormenores do que foi acordado, se é que foi acordado alguma coisa, não foram tornados públicos, mas as autoridades dizem que o reforço da segurança da NATO no Ártico fazia parte do plano.

Frederiksen disse na quinta-feira que os aliados da NATO concordaram com a necessidade de uma "presença permanente" no Ártico, incluindo em torno da Gronelândia.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com os jornalistas a bordo do Air Force One depois de deixar o Fórum Económico Mundial em Davos, 22 de janeiro de 2026
O Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com os jornalistas a bordo do Air Force One depois de deixar o Fórum Económico Mundial em Davos, 22 de janeiro de 2026 AP Photo

Os membros da aliança têm ponderado a criação de uma nova missão da NATO no Ártico, mas os comandantes dizem que o planeamento concreto ainda não começou.

Autoridades familiarizadas com as conversações de Rutte com Trump disseram que a Dinamarca e os Estados Unidos procurarão renegociar um pacto de 1951 que rege o destacamento de forças americanas na Gronelândia.

O clima está muito mais leve neste momento, mas na verdade tem estado um pouco mais leve desde que a França e a Inglaterra, a Alemanha, a Finlândia, a Suécia e, claro, o Canadá têm vindo a dar um passo em frente e a dizer: "Se queremos ver uma nova ordem mundial, vamos ter uma nova ordem mundial", disse Martinussen à Euronews.

"Estou muito triste porque muitas crianças que cresceram na Gronelândia vão pensar que a América é um agressor e não é de confiança, mas também estou muito feliz porque os novos heróis vão ser Emmanuel Macron e o primeiro-ministro canadiano, devido à forma como falaram ontem em Davos".

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