Gronelândia "está muito satisfeita com o apoio da UE" face às ameaças de Trump

A política gronelandesa e cofundadora do Partido da Cooperação, Tillie Martinussen, agradeceu aos países europeus por terem apoiado a ilha enquanto esta enfrentava as ameaças de tomada de controlo do presidente dos EUA, Donald Trump.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

"Tenho de dizer que o povo gronelandês está muito grato a todos os nossos aliados europeus e ao Canadá. Eles têm-se esforçado muito nesta questão e temos visto que estão a aprender com os erros do passado. E penso que isso é ótimo. Estamos muito, muito satisfeitos com a União Europeia e com a Europa no seu conjunto", afirmou em entrevista à Euronews.

Nas últimas semanas, Trump afirmou que os EUA devem assumir o controlo da Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca, citando a sua importância estratégica para a segurança nacional.

Estas exigências quase levaram a aliança transatlântica ao colapso, especialmente depois de ter ameaçado com tarifas punitivas sobre os países europeus que se uniram em torno da Gronelândia.

Na quarta-feira, Trump recuousubitamente nessas exigências, optando por um acordo de longo prazo sobre a segurança do Ártico, mediado pelo secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Tillie Martinussen, política da Gronelândia, em entrevista à Euronews, 23 de janeiro de 2026 Euronews

"Estamos a ver Mark Rutte a dizer que temos de aumentar a segurança e isso é fácil de fazer porque as pessoas já o estão a fazer. Quer dizer, tanto a Dinamarca como a Gronelândia já investiram muito na melhoria da segurança do Ártico. Por isso, se é isso que ele quer, já o estamos a fazer", disse Martinussen à Euronews.

Trump também afirmou, sem provas, que os Estados Unidos tinham de proteger a Gronelândia de alegadas ameaças de tomada de controlo por parte da China e da Rússia, algo que Martinussen disse não ter visto provas.

Tenho de dizer que a China disse: "Não nos usem como uma ameaça neste momento. Não somos uma ameaça. E não têm sido tudo o que ouvimos, como os serviços secretos. Não há navios de guerra chineses nos mares da Gronelândia há pelo menos 10 anos. Isso é um pouco louco", afirmou.

"É claro que, do outro lado, temos Putin, de quem também não gostamos, aqui na Gronelândia. O que é notável em tudo isto é a forma como Donald Trump está a falar da Gronelândia. Na verdade, ele também estava a falar da Islândia. Por isso, é muito confuso ouvi-lo falar de nós. Nem sei se ele sabe exatamente o que se está a passar".

Barcos atracados no porto de Nuuk, 22 de janeiro de 2026 AP Photo

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse que o seu país estava disposto a discutir assuntos relacionados com a Gronelândia com a Casa Branca, desde que a sua soberania estivesse fora de questão, algo que ela descreveu como uma "linha vermelha".

"Ele (Trump) estava a dizer que nem sequer somos um país, nem sequer somos uma terra, somos apenas um grande bloco de gelo e, claro, toda a gente aqui se sente insultada, mas estamos a habituar-nos um pouco a isso", disse Martinussen.

"Somos um povo soberano. Estamos numa nação que está aqui há centenas de anos. Vamos continuar aqui centenas de anos depois de Donald Trump estar no poder. É muito insultuoso ouvir alguém falar de nós desta forma".

O chefe da NATO, Mark Rutte, e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, concordaram na sexta-feira que a aliança deve aumentar o trabalho de segurança na região do Ártico, depois de Trump ter recuado nas suas ameaças de confiscar a Gronelândia.

Related Europa pondera trégua incómoda com os EUA em relação à Gronelândia

"Estamos a trabalhar em conjunto para garantir a segurança de toda a NATO e vamos desenvolver a nossa cooperação para reforçar a dissuasão e a defesa no Ártico", escreveu Rutte num post no X depois de se ter encontrado com Frederiksen em Bruxelas.

Frederiksen, que deslocou mais uma vez à Gronelândia para se encontrar com o primeiro-ministro do território, afirmou que "concordamos que a NATO deve aumentar o seu envolvimento no Ártico".

"A defesa e a segurança no Ártico são questões que dizem respeito a toda a aliança", escreveu no X.

Os pormenores do que foi acordado, se é que foi acordado alguma coisa, não foram tornados públicos, mas as autoridades dizem que o reforço da segurança da NATO no Ártico fazia parte do plano.

Frederiksen disse na quinta-feira que os aliados da NATO concordaram com a necessidade de uma "presença permanente" no Ártico, incluindo em torno da Gronelândia.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com os jornalistas a bordo do Air Force One depois de deixar o Fórum Económico Mundial em Davos, 22 de janeiro de 2026 AP Photo

Os membros da aliança têm ponderado a criação de uma nova missão da NATO no Ártico, mas os comandantes dizem que o planeamento concreto ainda não começou.

Autoridades familiarizadas com as conversações de Rutte com Trump disseram que a Dinamarca e os Estados Unidos procurarão renegociar um pacto de 1951 que rege o destacamento de forças americanas na Gronelândia.

O clima está muito mais leve neste momento, mas na verdade tem estado um pouco mais leve desde que a França e a Inglaterra, a Alemanha, a Finlândia, a Suécia e, claro, o Canadá têm vindo a dar um passo em frente e a dizer: "Se queremos ver uma nova ordem mundial, vamos ter uma nova ordem mundial", disse Martinussen à Euronews.

"Estou muito triste porque muitas crianças que cresceram na Gronelândia vão pensar que a América é um agressor e não é de confiança, mas também estou muito feliz porque os novos heróis vão ser Emmanuel Macron e o primeiro-ministro canadiano, devido à forma como falaram ontem em Davos".