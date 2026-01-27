Chipre: ONU pede progressos nas medidas de construção de confiança

Ao sair do Palácio Presidencial, Maria Angela Olgin mostrou-se desiludida com a falta de progressos no que respeita às medidas de confiança acordadas entre as duas partes que ocupam o território e alimentam o atual problema de Chipre.

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"Até agora, não se registou grande progresso", salientou Olgin. "Estou a tentar pressionar para que haja mais progresso na questão das medidas de construção de confiança. Acabei de ouvir o senhor Christodoulides. Vou encontrar-me com o senhor Erhürman e espero que haja progressos", afirmou.

Olgin afirmou ainda que irá proposta apresentada pelo líder cipriota turco Toufan Erhürman sobre a metodologia poderá levar à resolução do conflito.

"E amanhã, o que vou fazer é falar sobre a metodologia, os quatro pontos de Ehrhuman que foram postos em cima da mesa há alguns meses. É esse o tema de amanhã. E espero que haja progressos. Caso contrário, é muito difícil organizar uma reunião sem progressos", afirmou a enviada pessoal do secretário-geral da ONU.

Questionada sobre a possibilidade de realizar a reunião alargada sobre o problema cipriota no próximo mês, Maria Angela Olgin respondeu que tal depende dos progressos entre as duas partes relativamente às medidas de confiança.

Christodoulides pronto para uma reunião alargada

O porta-voz do governo de Chipre, Konstantinos Letibiotis, afirmou que a reunião decorreu num bom ambiente e sublinhou que Christodoulides está disposto a participar numa reunião alargada já amanhã.

"O nosso objetivo continua a ser a retoma das negociações e demonstrámo-lo através de todas as propostas que apresentámos até agora", afirmou.

Relativamente às declarações da enviada pessoal da ONU sobre a discussão da metodologia e das propostas de Erhürman, Letybiotis tomou uma posição clara, sublinhando: "o nosso objetivo é a retoma das negociações, o objetivo que o próprio, secretário-geral da ONU, apresentou".

No que diz respeito às Medidas de Construção de Confiança, o Letipiotis afirmou que estas não podem substituir as conversações substantivas, algo com que, segundo ele, o Sr. Erhiorman também concorda. "O que Erhürman também concordou é que as Medidas de Construção de Confiança não podem substituir ou substituir as conversações substantivas, que devem ser o nosso objetivo. É claro que a discussão sobre o progresso em quaisquer medidas de construção de confiança, que conduzirão à criação de um clima propício ao reinício das negociações, continua a ser o nosso objetivo, e isso já o provámos muitas vezes até hoje através das várias propostas que foram apresentadas", salientou o porta-voz do governo da República de Chipre.

De acordo com o porta-voz, a parte cipriota grega apresentou uma série de propostas e tem demonstrado uma atitude positiva.

Quais são os quatro pontos da metodologia proposta por Toufan Erhürman?

Aceitação da igualdade política por parte da parte cipriota grega: Erhürman pediu à parte cipriota grega que aceitasse a igualdade política entre as duas comunidades, sem a considerar uma questão que está a ser reintroduzida nas negociações. A igualdade política deve ser reconhecida desde o início como a base do processo.

Estabelecer um calendário para as conversações: foi sugerido que se estabelecesse um calendário para o processo de conversações, de modo a que as negociações não fiquem em aberto e não se prolonguem indefinidamente sem resultados.

Não reabrir as questões acordadas: Erhürman solicitou que as questões já acordadas em rondas de conversações anteriores não fossem reabertas. Esta proposta tem por objetivo evitar atrasos devidos a discussões repetidas sobre questões que já foram resolvidas.

Garantias para o resultado das conversações: foi solicitada a existência de garantias para a aplicação e a concretização dos resultados das conversações, mesmo em caso de fracasso das mesmas. O objetivo é que os cipriotas turcos não fiquem presos ao status quo e que sejam tomadas medidas para assegurar a continuação do processo e a proteção dos seus interesses.

Nicos Christodoulides sublinhou que a igualdade política é um princípio fundamental para a resolução do problema cipriota, mas, para ele, a igualdade política das duas comunidades não significa que seja permitida uma participação "absolutamente igual" a todos os níveis, sendo que esta deve ser implementada com base nas capacidades reais e na funcionalidade do Estado.

Segundo o presidente cipriota, isto significa que a participação de cipriotas turcos em instituições importantes, como a Presidência, deve fazer parte da solução, no respeito pela soberania unitária da República de Chipre.

Depois da reunião com o presidente de Chipre, Maria Angela Olgin terá irá encontrar-se com na zona ocupada com o líder dos cipriotas turcos.

Às 11h00 da manhã de quarta-feira, a enviada da ONU terá uma reunião conjunta com o presidente Christodoulides e Tufan Erhürman.