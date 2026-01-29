Autarca da Gronelândia deixa aviso após comediante alemão tentar içar bandeira dos EUA

O presidente da Câmara da capital da Gronelândia apelou aos profissionais dos meios de comunicação social e aos criadores de conteúdos para agirem de forma responsável na quinta-feira, após uma tentativa falhada de um comediante alemão de içar a bandeira dos EUA.

O comediante bávaro Maxi Schafroth, de 41 anos, tentou içar a bandeira dos Estados Unidos num mastro perto do centro cultural de Nuuk, antes de ser confrontado por transeuntes furiosos.

Quando questionado, alegou ser um funcionário dos EUA antes de se ir embora, sob os olhares de desaprovação dos habitantes locais, de acordo com um jornalista da agência noticiosa AFP que estava no local.

Foi apresentado à polícia e multado, segundo a imprensa local.

Avaaraq Olsen, presidente da câmara do distrito de Kommuneqarfik Sermersooq, que inclui a capital, mostrou-se indignado.

Uma igreja perto da costa de uma enseada marítima de Nuuk, 25 de janeiro de 2026 AP Photo

"Levantar uma bandeira no centro cultural da nossa capital, a bandeira de uma superpotência militar que há semanas insinua o uso de força militar contra o nosso país, não é uma piada", afirmou num comunicado.

"Não tem piada. É imensamente prejudicial".

Olsen afirmou que os gronelandeses, em especial as crianças, estão preocupados e receosos com a situação atual.

"Quando se amplificam esses medos para obter conteúdo, cliques ou risos, não se está a ser ousado ou criativo", afirmou.

Related NATO e Dinamarca concordam em reforçar a segurança no Ártico depois de Trump ter recuado nas ameaças à Gronelândia

"Estão a aumentar a angústia de uma população já de si vulnerável... Por isso, façam uma pausa antes de filmar. Pensem antes de encenar algo "engraçado". Considerem se a vossa próxima pergunta ou proeza vai informar o mundo ou simplesmente fazer uma criança chorar ou uma família sentir-se menos segura no seu próprio país".

Schafroth é conhecido na Alemanha pelo seu envolvimento no programa satírico "Extra Drei", transmitido pelo canal regional NDR e que atrai mais de um milhão de espectadores.

Em declarações ao jornal alemão Der Spiegel e à agência Ritzau, o canal expressou o seu "pesar" após o incidente.

A capital da Gronelândia, Nuuk, 25 de janeiro de 2026 AP Photo

O governo da Gronelândia está a trabalhar para aliviar o stress e a ansiedade da população causados pelas repetidas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de se apoderar do território ártico.

Os antigos desígnios territoriais de Trump sobre a Gronelândia, um território dinamarquês autónomo, desencadearam a mais grave crise na história da NATO desde a sua formação em 1949.

O presidente dos EUA disse que possuir a Gronelândia era crucial para a segurança nacional dos EUA e afirmou, sem fornecer provas, que se os EUA não tomassem o controlo do território, a Rússia ou a China o fariam.

Desde então, voltou atrás na ameaça de usar a força para adquirir a Gronelândia e iniciou conversações com Copenhaga e Nuuk.