Moscovo, a capital da Rússia, registou este mês a maior queda de neve em mais de 200 anos, informaram os meteorologistas da Universidade Estatal de Moscovo na quinta-feira.

Imagens da cidade de cerca de 13 milhões de habitantes mostraram os residentes a lutar para se deslocarem através de pesados montes de neve nas ruas do distrito central.

Os comboios pendulares na região de Moscovo sofreram atrasos e os carros ficaram presos em longos engarrafamentos na noite de quinta-feira.

"Janeiro foi um mês frio e invulgarmente nevado em Moscovo", declarou a universidade nas redes sociais.

"Até 29 de janeiro, o Observatório Meteorológico da Universidade Estatal de Moscovo registou quase 92 mm de precipitação, o que já é o valor mais elevado dos últimos 203 anos", acrescentou.

Pessoas caminham ao longo da Praça Vermelha durante uma forte queda de neve em Moscovo, 29 de janeiro de 2026 AP Photo

Os montes de neve no solo atingiram 60 centímetros em algumas zonas da capital na quinta-feira.

O nível de neve depositada ultrapassa de longe as medições científicas da precipitação, que mede a quantidade de água que caiu.

A queda de neve recorde foi "causada por ciclones profundos e extensos com frentes atmosféricas que passaram sobre a região de Moscovo", disse o observatório.

"Havia muito mais (neve) quando eu era criança, mas agora praticamente não temos neve, costumava haver muito mais", disse Pavel, um barman de 35 anos, residente em Moscovo, à agência noticiosa AFP.

Vista do Kremlin e do rio Moskva coberto de gelo durante a queda de neve em Moscovo, 29 de janeiro de 2026 AP Photo

No início deste mês, a região russa de Kamchatka, no extremo leste do país, declarou uma situação de emergência devido a uma enorme tempestade de neve que deixou a sua principal cidade parcialmente paralisada.

As imagens, amplamente divulgadas online, mostravam enormes montes de neve que chegavam até ao segundo andar dos edifícios e pessoas a escavar o caminho nas estradas enquanto a neve cobria os carros de ambos os lados.