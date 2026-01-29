No início deste mês, a região russa de Kamchatka, no extremo oriente, declarou uma situação de emergência devido a uma enorme tempestade de neve que deixou a sua principal cidade parcialmente paralisada.
Moscovo, a capital da Rússia, registou este mês a maior queda de neve em mais de 200 anos, informaram os meteorologistas da Universidade Estatal de Moscovo na quinta-feira.
Imagens da cidade de cerca de 13 milhões de habitantes mostraram os residentes a lutar para se deslocarem através de pesados montes de neve nas ruas do distrito central.
Os comboios pendulares na região de Moscovo sofreram atrasos e os carros ficaram presos em longos engarrafamentos na noite de quinta-feira.
"Janeiro foi um mês frio e invulgarmente nevado em Moscovo", declarou a universidade nas redes sociais.
"Até 29 de janeiro, o Observatório Meteorológico da Universidade Estatal de Moscovo registou quase 92 mm de precipitação, o que já é o valor mais elevado dos últimos 203 anos", acrescentou.
Os montes de neve no solo atingiram 60 centímetros em algumas zonas da capital na quinta-feira.
O nível de neve depositada ultrapassa de longe as medições científicas da precipitação, que mede a quantidade de água que caiu.
A queda de neve recorde foi "causada por ciclones profundos e extensos com frentes atmosféricas que passaram sobre a região de Moscovo", disse o observatório.
"Havia muito mais (neve) quando eu era criança, mas agora praticamente não temos neve, costumava haver muito mais", disse Pavel, um barman de 35 anos, residente em Moscovo, à agência noticiosa AFP.
No início deste mês, a região russa de Kamchatka, no extremo leste do país, declarou uma situação de emergência devido a uma enorme tempestade de neve que deixou a sua principal cidade parcialmente paralisada.
As imagens, amplamente divulgadas online, mostravam enormes montes de neve que chegavam até ao segundo andar dos edifícios e pessoas a escavar o caminho nas estradas enquanto a neve cobria os carros de ambos os lados.