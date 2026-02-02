Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pelo menos nove mortos e dezenas de feridos em acidente de autocarro na Turquia

Acidente de autocarro em Antalya, Turquia
De Sertac Aktan com AP
Publicado a
O condutor morreu depois de o autocarro em excesso de velocidade não ter conseguido fazer uma curva.

Um autocarro interurbano caiu de uma estrada na província de Antalya, no sul da Turquia, no domingo, matando nove pessoas e ferindo dezenas de outras, de acordo com as autoridades locais.

As imagens mostram o veículo deitado de lado num aterro na berma de uma autoestrada em Döşemealtı, um distrito a noroeste do centro da cidade de Antalya.

Ahmet Kodaz, um passageiro que sobreviveu ao acidente, descreveu os momentos aterradores que antecederam o despiste. "Estávamos a viajar de Isparta para Antalya. Já havia nevoeiro na estrada e o condutor ia muito depressa", disse. "Quando chegámos a uma curva, o autocarro não conseguiu fazer a curva. Primeiro, inclinou-se para o lado e deslizou, depois ficou preso na barreira e depois rolámos pelo aterro com os passageiros".

Hulusi Şahin, o governador de Antalya, confirmou o número de mortos. "Um autocarro de passageiros que partiu de Tekirdağ ontem à noite com 34 passageiros a bordo saiu da estrada e rolou para uma ravina aproximadamente às 10:20 desta manhã perto do cruzamento Kömürler no distrito de Döşemealtı de Antalya depois de não conseguir negociar uma curva", disse.

As autoridades disseram que sete dos feridos estavam em estado crítico, alguns com ferimentos graves, possivelmente exigindo amputações. O condutor foi um dos mortos.

Antalya, um destino turístico mediterrânico popular, tem sido atingida por fortes chuvas nos últimos dias, e havia nevoeiro ao longo da estrada na altura do acidente.

Num outro acidente ocorrido no mesmo dia, sete pessoas morreram numa colisão frontal em Burdur, cerca de 65 quilómetros a norte de Döşemealtı.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, foi às redes sociais para lamentar uma "cultura de trânsito" que viu 6.351 pessoas morrerem nas estradas da Turquia em 2024 e delinear as propostas existentes para endurecer as leis de trânsito

