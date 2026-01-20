Acidente de comboio em Espanha: menina de seis anos é a única sobrevivente de família que morreu

O acidente do comboio Adamuz em Córdoba originou uma história particularmente trágica na província de Huelva. Uma menina de seis anos é a única sobrevivente da família após a morte dos seus pais, do irmão e de um primo na colisão entre um comboio Alvia que viajava de Madrid para Huelva e um comboio Iryo de Málaga com destino à capital.

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A família Zamorano Álvarez, natural de Punta Umbría e residente em Aljaraque, regressava a casa depois de ter passado o fim de semana em Madrid, onde assistiu a um jogo do Real Madrid. Após o impacto, que ocorreu às 19:45 de domingo, perdeu-se o contacto com os viajantes, o que provocou horas de incerteza e uma procura desesperada de informações por parte das pessoas mais próximas.

A menor foi resgatada praticamente sem ferimentos por agentes da Guardia Civil, que a encontraram a vaguear sozinha no local do acidente. Depois de ter sido levada para o Hospital Reina Sofia de Córdoba, onde levou três pontos devido a um traumatismo craniano, teve alta e está agora ao cuidado da avó.

A Câmara Municipal de Punta Umbria decretou três dias de luto oficial pela morte dos quatro membros da mesma família e manifestou o seu apoio às pessoas afetadas, enquanto prossegue a investigação para esclarecer as causas do acidente.

Outro dos casos que chamou a atenção foi o de Pablo B., o maquinista de um dos comboios envolvidos no acidente. Com 28 anos e residente na localidade de Alcorcón, em Madrid, Pablo ia à frente do comboio Alvia quando este foi atingido pelas últimas carruagens do Iryo, que descarrilou e embateu no segundo comboio, que circulava em sentido contrário.

Segundo o jornal El Mundo, Pablo, que também era fotógrafo, tinha-se licenciado em Engenharia Informática na Universidade Carlos III antes de se formar como maquinista na Associação de Ação Ferroviária (Cetren) em Madrid.

"A Câmara Municipal de Alcorcón quer expressar as suas condolências e simpatia à família do jovem da nossa cidade que morreu no acidente em Adamuz", afirmou a autarquia numa mensagem na rede social X.

Mais corpos localizados

Neste momento, continuam ativos 43 relatórios de passageiros desaparecidos, enquanto prosseguem os trabalhos de salvamento. Ao longo da noite, o número de pessoas hospitalizadas na sequência da colisão entre dois comboios perto da localidade de Adamuz, em Córdoba, baixou para 39, enquanto o número oficial de mortos atingiu os 40.

De acordo com a presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, o plano agora é remover com gruas as duas carruagens que ficaram presas na encosta devido ao impacto. Moreno disse que é "mais do que provável" que novos corpos sejam descobertos dentro deles, o que aumentaria o número de mortos.

Espera-se que os técnicos comecem a trabalhar esta terça-feira com maquinaria pesada para remover os vagões. Os trabalhos poderão permitir a recuperação de pelo menos três corpos que, segundo o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, foram "visualizados" pelas equipas de socorro, mas que ainda não foram recuperados.

"Agora, com o trabalho e a maquinaria pesada, esperamos que estes três corpos que foram localizados possam ser libertados, extraídos e transferidos para o Instituto Anatómico Forense em breve", disse Grande-Marlaska em entrevista à 'RTVE'.

Embora as causas do acidente, o quarto acidente ferroviário mais grave da história de Espanha, sejam ainda desconhecidas, fontes presentes no local sugeriram que uma fratura na soldadura da via poderia ter provocado o descarrilamento do comboio Iryo. Os passageiros do comboio afirmaram ter notado vibrações e movimentos invulgares antes do impacto.

"É verdade que a sociedade espanhola se interroga sobre o que terá acontecido. Só o tempo e o trabalho dos técnicos nos darão a resposta. Encontraremos a verdade e, com absoluta transparência, dá-la-emos a conhecer à opinião pública", declarou o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que se deslocou segunda-feira a Adamuz para constatar em primeira mão a gravidade do acidente, tendo anunciado que o Estado vai observar três dias de luto oficial em memória das vítimas.