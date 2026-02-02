Repórter fotográfica em Minneapolis: "O ICE vê isto como uma guerra civil"

Angelina Katsanis é uma fotojornalista greco-americana, bastante premiada apesar da sua tenra idade. Nos últimos dias, esteve em Minneapolis pela Associated Press a cobrir as atividades dos agentes do ICE e as manifestações organizadas contra estes.

A jornalista, que viaja quase todos os anos para a Grécia, falou com o serviço grego da Euronews sobre a sua experiência no Minnesota e a sua opinião sobre as ações do ICE, declarando estar "orgulhosa de representar a sua herança grega nos Estados Unidos".

Para Katsanis, a cobertura dos acontecimentos em Minneapolis foi uma espécie de via de sentido único, uma vez que se trata de uma cidade que conhece bem, pois trabalhou lá há três anos. _"_Agora vivo permanentemente em Nova Iorque, mas já vivi em Minneapolis, trabalhei lá durante um ano entre 2023 e 2024. Por isso, quando fui para lá, estava numa zona que me era familiar. É uma cidade que conheço bastante bem e uma cidade onde tenho muitos recursos e amigos locais. Por isso, quando lá cheguei, comecei logo a trabalhar. No entanto, há uma grande diferença entre a situação atual da cidade e a situação em 2023. O ICE e a tomada de controlo de Minneapolis são muito evidentes. Em qualquer loja em que entremos, há pessoas a falar sobre o assunto. Se formos a um evento social, toda a gente fala do assunto. Por isso, é realmente chocante ter vivido lá antes e ver depois do evento ou durante este processo que esta questão está em todo o lado, nas conversas das pessoas e nas ruas".

Protestos no Minnesota

Protestos no Minnesota

Mas, na verdade, o que é que está a acontecer nas ruas? Vimos manifestantes, tivemos duas mortes no último mês, e Angelina Katsanis é uma autêntica testemunha do que se está a passar ali. A sua descrição é muito viva: _"_Nas ruas, há uma enorme rede de voluntários, cidadãos de resposta rápida, membros da comunidade, desde pessoas que vivem na comunidade ou que vivem na porta ao lado e querem ajudar, até ativistas que já fazem isto há muito tempo e sabem como organizar as pessoas. Por isso, do lado dos manifestantes ou dos observadores, há conversas por todo o lado, desde o nível hiperlocal até ao nível de toda a cidade, para alertar as pessoas para os locais onde o ICE se encontra. E assim que há um aviso, as pessoas, os observadores, acorrem ao local, especialmente as pessoas que vivem nas proximidades e que agora sabem que o ICE está na sua comunidade. Todas elas vêm armadas com apitos e gritam aos agentes do ICE ou aos agentes do DHS [Departamento de Segurança Interna] ou da CBP [Patrulha Central de Fronteiras] que saiam da sua cidade e do seu bairro. Já vi muitas vezes que esta reação funciona".

De facto, Angelina Katsanis conta um incidente recente que ela própria viveu:"Há dois dias, estava numa casa onde apareceram agentes do ICE. Ainda era cedo, eram cerca de nove da manhã. E o ICE tinha chegado a uma casa na zona sul de Minneapolis, perto do local onde George Floyd e Renee Good foram mortos. Estavam a bater à porta para tentar entrar. Mas a circulação das notícias e o facto de haver tantas pessoas reunidas no local acabou por impedi-los. Havia dezenas de observadores que tinham entrado imediatamente ou talvez os tivessem seguido de antemão, seguindo-os por toda a cidade para ver onde acabariam por parar. É nessa altura que os agentes começam a usar o gás pimenta como arma. Estão constantemente a observar para ver se a situação se agrava, e muitas vezes agrava-se quando alguém é preso, quando é detido. No entanto, neste caso, há dois dias, acabaram por sair de casa. Não sabemos porquê. Talvez porque havia demasiados observadores no local. E, claro, estava lá a imprensa. Portanto, não sabemos porque é que saíram. Mas muitas vezes, quando vejo gás lacrimogéneo ou outras armas químicas a serem usadas, são disparados tiros. Isso acontece muitas vezes em resposta à detenção de uma pessoa".

Protestos no Minnesota

Detenção no Minnesota

"Também quero referir que, quando uma pessoa é detida, muitas vezes não fazemos ideia ou não sabemos qual foi a infração que cometeu. Falei muitas vezes com pessoas que foram detidas e que têm um "green card" ou são cidadãos legais. Já vi pessoas saírem dos seus carros e mostrarem o passaporte para provar que são cidadãos. Muitas vezes estas pessoas são 'visadas', mas não sabemos porque é que são visadas, uma vez que muitos parecem ser cidadãos normais que imigraram legalmente de países fora dos EUA", conta Angelina Katsanis à Euronews. No entanto, ela própria gosta de perseguir estas histórias. Como diz, está interessada na "interação entre os acontecimentos noticiosos importantes e a vida das pessoas: as pessoas afetadas pela política, os atletas por detrás do desporto, as famílias afetadas por catástrofes".

Agora, todas as pessoas têm medo por causa de todos estes acontecimentos. O medo dominou a cidade e o país inteiro, argumenta a repórter fotográficas. "As pessoas estão constantemente a ver qual a próxima cidade que o ICE vai atingir. Gregory Bovino é o chefe desta operação, por isso as pessoas estavam a ver para onde ia e para onde se esperava que fosse. Assim, ele foi para Charlotte, para Nova Orleães, para Chicago. Agora houve uma pequena mudança e Tom Homan está em Minneapolis, no lugar de Bovino. Agora estamos a ver o que Homan diz, o que vai fazer, para onde vai. Mas é verdade, as pessoas estão realmente assustadas. No entanto, outra coisa que aqueles que patrulham estão a fazer é proteger sempre os negócios das pessoas que podem estar em perigo ou ir a casa de alguém que pode estar em perigo para fornecer proteção extra e testemunhas. No entanto, como vimos, ser testemunha ocular é um trabalho perigoso, mesmo sendo apenas um observador, porque tanto Renee Goode como Alex Pretty eram apenas observadores. Não eram prisioneiros. Não tinham ninguém que conhecessem, não estavam a proteger nenhuma pessoa em particular. Estavam a proteger a comunidade e a tentar afastar o ICE em geral. Também conheço muitas pessoas que se estão a esconder nas suas casas para evitar este cerco".

Detenção de um manifestante

Motins em Minneapolis

Várias pessoas defendem que o que a América tem vivido nas últimas semanas é uma espécie de guerra civil. Angelina Katsanis concorda e discorda desta opinião. "É definitivamente uma tomada de controlo federal. Muitas pessoas chamam-lhe uma ocupação governamental. A diferença entre uma guerra civil e o que estamos a viver agora é que a resistência entre os cidadãos está armada apenas com apitos e câmaras, telemóveis que registam o que se passa, por isso estão a empurrar para trás, estão a reagir, mas, na sua maioria, não são violentos. Ainda assim, acho que o ICE vê isto como uma guerra civil. Falei com agentes que dizem temer pelas suas vidas e que as pessoas estão a tentar magoá-los. Por isso, penso que essa mentalidade, seja qual for a razão, os torna mais receosos e, possivelmente, faz escalar a situação, como vimos com Alex Pretty, Renee Good e muitos outros também [nota de redação: há relatos de um total de 38 mortes em todo o país pelo ICE]. Por isso, os agentes do ICE também têm certamente medo da presença dos cidadãos e residentes do Minnesota. Sabe, especialmente para os residentes de Minneapolis, passámos pelos motins Black Lives Matter depois de George Floyd. Portanto, é uma comunidade muito forte. E são fortes a enfrentar o governo ou os agentes federais quando não gostam do que veem".

Protestos contra o ICE

Detenção de um manifestante

Angelina Katsanis regressou a Nova Iorque, que é o seu local de residência. Qual é a reação aos acontecimentos de um nova-iorquino médio? Observa com interesse o que se passa em Minneapolis e acredita que pode vir a viver situações semelhantes, ou pensa que "passa ao lado" e não lhe toca?

"Eles também estão na linha da frente. Estão a resistir. Os nova-iorquinos estão definitivamente a resistir ao ICE, especialmente no verão que passou, mas continua a acontecer. Em Manhattan, fica a 26ª Federal Plaza, onde os imigrantes comparecem para as suas audiências no tribunal, as audiências de imigração ordenadas pelo tribunal, e eu estive lá muitas vezes e vi pessoas a chegar para os seus... carros. Por isso, o ICE está definitivamente presente de alguma forma em Nova Iorque, mesmo que não seja o mesmo que bater às portas como em Minneapolis. Mas os nova-iorquinos, mesmo que não estivesse a acontecer aqui, apoiam fortemente o que está a acontecer no Minnesota. Ontem à noite, fotografei um protesto a favor de Alex Pretty, com a presença de milhares de pessoas, num clima muito, muito frio. Ficaram lá fora durante mais de uma hora. Enquanto as pessoas estavam a fazer discursos, estavam no hospital VA em Manhattan. E, de um modo geral, há protestos por toda a cidade. Penso que há duas noites foram detidos cerca de 60 manifestantes por terem organizado uma concentração e um protesto contra o ICE, em resposta ao assassinato de Alex Pretty. Portanto, é definitivamente uma mentalidade unificada da nação, a mentalidade de um país unificado".

Ponto de memória de Alex Pretty

Quanto à questão de saber qual será o resultado final de todo este caso, que futuro prevê uma mulher greco-americana que vive os acontecimentos do outro lado do Atlântico, Angelina Katsanis responde: "É uma excelente pergunta. Gostava de saber a resposta. Penso que no último ano da administração Trump vimos que as coisas estão a mudar muito rapidamente e que estão a acontecer coisas inesperadas a toda a hora. Por isso, é difícil. É difícil dizer, com esta administração em particular, o que vão pensar no futuro, o que vão ouvir e o que não vão ouvir. Quando Zoran Mamdani, o nosso presidente da câmara, estava em campanha, Trump pressionou-o ativamente e ameaçou enviar o ICE se fosse eleito. Depois vimos que eles tiveram uma reunião que pareceu correr muito bem, por isso é difícil dizer o que vai acontecer a seguir. O meu palpite é que o ICE não poderá conduzir em Nova Iorque o mesmo tipo de operações que tem conduzido no Minnesota, em Charlotte, em Nova Orleães, em Chicago. Penso que se trata de um local muito densamente povoado. Não podem deslocar-se facilmente nos seus carros, e levar as pessoas para os seus carros ou para fora do local do incidente nos seus carros é uma parte importante do sucesso das suas operações. Por isso, penso que precisarão de uma estratégia diferente se vierem para Nova Iorque de uma forma semelhante, mas nunca se sabe".

Angelina Katsanis é grega por parte do pai, que se mudou de Atenas para os EUA quando tinha 20 anos. Nasceu na América, mas tenta vir à pátria todos os anos. De facto, optou por ficar na Grécia durante o período da pandemia da covid-19, pois teve a oportunidade de prosseguir os seus estudos universitários através de cursos online.

Estudou fotojornalismo na Universidade da Carolina do Norte e, desde os seus tempos de estudante, sentiu-se atraída pela cobertura de grandes eventos de interesse internacional. Para além da Associated Press, trabalhou com a Reuters, a Getty Images, o New York Times, o Washington Post e o Politico.

Como revelou no final da nossa conversa, espera regressar em breve à Grécia, participando num programa de formação organizado para a cobertura fotojornalística dos incêndios, graças ao qual o leque de temas que cobre incluirá questões ambientais, para além das questões sociais e políticas que já cobre com grande sucesso.