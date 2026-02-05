Tusk em Kiev: Polónia está pronta a entregar aviões MiG-29 à Ucrânia

Numa conferência de imprensa conjunta em Kiev, o chefe do governo polaco, Donald Tusk, afirmou: "É um lugar no mapa do mundo onde todas as pessoas podem ver muito claramente, como que através de uma lupa, o que é bom e o que é mau".

Donald Tusk garantiu que a Polónia não apoiará qualquer solução que ponha fim à guerra contra a Ucrânia.

"Sempre disse, mesmo antes do início da guerra, que 'nada sobre a Ucrânia, sem a Ucrânia'". Vamos manter-nos atentos a esta questão".

Tusk: não há Europa segura sem uma Ucrânia independente

Donald Tusk sublinhou a importância estratégica da Ucrânia para a segurança da Europa:

"Já o disse muitas vezes, em Kiev, em Varsóvia, em Bruxelas, que não existe uma Europa justa e segura sem uma Ucrânia independente. Não existe uma Polónia segura sem uma Ucrânia independente e segura", declarou o primeiro-ministro polaco.

"Também não haverá uma Ucrânia soberana sem a Polónia e sem a Europa, sem a nossa amizade, sem a nossa solidariedade entendida de uma forma realmente profunda", frisou.

Tusk anunciou que a segurança comum será construída com dinheiro comum: "Construiremos a segurança comum com dinheiro europeu, polaco e ucraniano. Será também um bom negócio para o futuro".

O ex-presidente do Conselho Europeu deu conta da disponibilidade para prestar mais apoio militar:

"No que se refere aos MIGi-29, sei que ainda falta muito tempo. Já falámos sobre alguns pormenores. Estes MiGs estão à espera, estão à disposição", disse Tusk, notando que também sabe que a Ucrânia precisa de "defesa aérea", incluindo mísseis e foguetes.

"Não podemos ajudar em tudo", acrescentou.

"Se continuarmos a precisar de MiGs, a Polónia está pronta a entregar esses MiGs neste momento. A Polónia está pronta a entregar os MiGs neste momento. Estamos a falar de drones ucranianos porque queremos construir uma defesa antidrone eficaz na Polónia e as nossas capacidades de drones e a cooperação com a Ucrânia são uma prioridade".

Tusl mencionou o desenvolvimento da cooperação no domínio dos drones e da defesa aérea, bem como a carta de intenções assinada:

"Assinámos uma carta de intenções, que é mais do que um prelúdio para uma cooperação prática. Este tem sido o nosso objetivo desde há muitos meses, temos feito um grande esforço para tornar a ideia de produção conjunta de armamento e munições uma realidade".

Tusk agradeceu a Zelensky o seu envolvimento pessoal em questões históricas:

"Obrigado pelo empenhamento pessoal do Presidente Volodymyr Zelensky, que conduziu a muitas mudanças no que diz respeito às questões históricas. Obrigado pelo regresso da paróquia de São Nicolau, que é uma voz importante e simbólica, bem lida pelos polacos".

Por último, agradeceu aos polacos pela sua ajuda energética durante o período mais difícil:

"Queria agradecer aqui, a partir de Kiev, a todos os polacos que se mobilizaram durante o período de frio e escuridão causado pelas ações da Rússia. Esta recolha nacional ajudou, pelo menos um pouco, espero, a sobreviver".

Zelenskyy: Rússia não pode ser recompensada pela agressão

Por sua vez, o presidente ucranina informou Tusk sobre os progressos atuais das conversações trilaterais em Abu Dhabi, que envolvem representantes da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos.

O líder ucraniano referiu que o objetivo é acabar com a guerra em termos que garantam uma segurança duradoura, em primeiro lugar privando a Rússia de qualquer benefício da sua agressão.

"Devemos terminar esta guerra e receber algumas garantias de segurança. O mais importante: a Rússia não deve receber qualquer recompensa pela sua agressão, para que não queira retomar a agressão contra a Ucrânia ou contra outros países. Agradecemos muito à Polónia pelo seu apoio a este respeito", afirmou Zelenskyy.

O chefe de Estado da Ucrânia manifestou a esperança de que a Polónia continue a apoiar ativamente todos os mecanismos de pressão sobre Moscovo, incluindo através de novas sanções realmente duras da UE. "É muito importante que o próximo pacote de sanções europeias seja realmente forte, de modo a motivar a Rússia a pôr termo à guerra", acrescentou.

Zelenskyy reiterou o seu apelo para que os ativos russos congelados sejam utilizados para a reconstrução pós-guerra da Ucrânia, referindo que, embora a Europa já tenha fornecido fundos significativos, os fundos russos devem tornar-se uma fonte adicional de financiamento.

"Já dispomos de uma grande quantidade de fundos para a reconstrução provenientes da Europa, mas também devemos utilizar os fundos russos e contamos muito com o apoio da Polónia", sublinhou.

Zelenskyy agradeceu repetidamente à Polónia e aos polacos pelo seu apoio de longa data - tanto durante a invasão em grande escala como ao longo dos anos de independência da Ucrânia - bem como pela assistência humanitária e energética concreta nos últimos meses, incluindo a transferência maciça de geradores de eletricidade, manifestando a esperança de que a Ucrânia seja incluída no programa SAFE.

"Esperamos que a Ucrânia também participe no programa SAFE e que, em conjunto com a Polónia, produzamos drones e plataformas militares", referiu o presidente ucraniano.

O chefe do governo polaco visitou Kiev a convite do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. A visita começou com cerimónias em memória das vítimas da guerra.

Tusk, juntamente com Zelenskyy, prestou homenagem no Muro Memorial dos Defensores Caídos da Ucrânia, em Kiev.

"Prestámos homenagem aos defensores e defensoras ucranianos caídos, juntamente com o Primeiro-Ministro polaco Donald Tusk. Memória eterna para o nosso povo mais corajoso que lutou pela Ucrânia, defendeu a sua independência e morreu nessa luta. Glória eterna aos nossos heróis! Recordamos todos e cada um deles!", escreveu Zelenskyy na rede social X, comentando a homenagem conjunta aos ucranianos mortos.

Donald Tusk visitou depois o cemitério de guerra polaco em Bykovnia, perto de Kiev, onde depositou uma coroa de flores sobre os túmulos das vítimas polacas dos crimes russos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sybiha, também deu informações sobre a visita de Tusk em polaco:

"Bem-vindo a Kiev, @donaldtusk! Esta é uma visita importante de um verdadeiro amigo. A Polónia tem estado na vanguarda do apoio à Ucrânia, incluindo na assistência energética. Apreciamos esta solidariedade e a nossa parceria estratégica. Aguardamos com expectativa uma visita frutuosa e debates de fundo com o Presidente @ZelenskyyUa".

Domanski responsável pela conferência mundial sobre a reconstrução da Ucrânia

A presença do ministro das Finanças, Andrzej Domanski, para além do aspeto histórico, conferiu também à visita um contexto económico claro. A visita tem por objetivo preparar o terreno para uma conferência internacional sobre a reconstrução da Ucrânia, prevista para junho em Gdansk. Pouco antes da visita, durante a reunião ministerial de terça-feira, Donald Tusk anunciou:

"Não é por acaso que serei acompanhado nesta visita pelo Ministro das Finanças e da Economia, Andrzej Domanski, que está a preparar, juntamente com a sua equipa, a Conferência Mundial sobre a Reconstrução da Ucrânia. Esta terá lugar na Polónia, em Gdansk, em junho. Esperamos que, uma vez terminada a guerra ou, pelo menos, após o cessar-fogo, seja possível avançar com o grande plano de reconstrução da Ucrânia".

Tusk sublinhou que a participação na reconstrução significa uma oportunidade para as empresas polacas:

"E também significa grandes investimentos, muito dinheiro, grandes projetos. A Polónia quer participar nesses projetos e é por isso que é bom que sejamos os organizadores desta conferência mundial com a participação de empresários, empresas, peritos e líderes políticos de todo o mundo".

Durante outra conferência com um tema semelhante, ReBuild Ukraine: Construction & Energy 2025, realizada em novembro passado em Varsóvia, o ministro Andrzej Domanski, numa entrevista à Euronews, comentou a participação da Polónia no processo de reconstrução da Ucrânia após a guerra:

"A energia é certamente um setor muito importante, mas também falamos muito sobre logística e, claro, sobre a indústria da defesa, sobre equipamento militar, porque sabemos que as tecnologias de dupla utilização e as tecnologias do setor da defesa são muito importantes do ponto de vista da competitividade e da força económica", afirmou Domanski.

Entre os temas discutidos no evento de novembro contam-se o quadro de investimento da UE, as parcerias empresariais UE-Ucrânia, o financiamento, a cooperação tecnológica, os progressos na integração da Ucrânia no mercado único da UE e as reformas do ambiente empresarial. Um dos temas mais importantes, no entanto, foi a segurança energética face aos repetidos ataques à rede elétrica.

O quarto inverno difícil da Ucrânia

A atual situação energética da Ucrânia continua a ser terrível. Apesar de anteriores sugestões de um possível cessar-fogo para a estação fria (incluindo declarações atribuídas ao presidente russo Vladimir Putin em conversações com a administração Donald Trump), os ataques russos às infraestruturas energéticas continuam.

O país está a sofrer frequentes apagões e cortes de energia e de aquecimento. Esta é a quarta época de inverno consecutiva com graves restrições no fornecimento de energia desde o início da invasão em grande escala em 2022.

A Polónia continua a ajudar, fornecendo, entre outras coisas, geradores de energia - tanto a partir de fundos estatais como através de recolhas comunitárias.