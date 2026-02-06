Um atentado bombista numa mesquita xiita nos arredores da capital do Paquistão matou pelo menos 31 pessoas e feriu pelo menos 169 outras durante as orações de sexta-feira, segundo as autoridades.

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A polícia disse que estava a investigar se o ataque tinha sido levado a cabo por um bombista suicida.

O número de mortos do atentado na mesquita de Khadija Al-Kubra poderá aumentar, uma vez que alguns feridos se encontram em estado crítico. Imagens divulgadas na televisão e nas redes sociais mostravam a polícia e os residentes a transportar os feridos para hospitais próximos.

Ninguém reivindicou imediatamente responsabilidade pelo ataque. No entanto, os possíveis suspeitos incluem militantes dos talibãs paquistaneses ou do Estado Islâmico, que tem sido responsabilizado por ataques anteriores a fiéis xiitas, uma minoria no Paquistão. Os militantes atacam frequentemente as forças de segurança e os civis em todo o país.

Nos últimos meses, o Paquistão registou um aumento da violência extremista, em grande parte imputada a grupos separatistas baloch e aos talibãs paquistaneses, conhecidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan ou TTP, que são distintos dos talibãs afegãos, mas aliados destes. Uma filial regional do grupo Estado Islâmico também tem estado ativa no país.

Embora os atentados sejam menos frequentes em Islamabad, a capital paquistanesa já foi palco de grandes incidentes.

Atentado contra mesquita é "crime contra a humanidade", diz presidente

O Presidente Asif Ali Zardari e o primeiro-ministro Shehbaz Sharif condenaram o ataque em declarações separadas e apresentaram as suas condolências às famílias dos mortos. Ambos deram instruções para que fosse prestada toda a assistência médica possível aos feridos.

"Atingir civis inocentes é um crime contra a humanidade", declarou Zardari. "A nação está ao lado das famílias afetadas neste momento difícil".

Sharif disse que ordenou uma investigação abrangente. "Os responsáveis devem ser identificados e punidos", declarou.

O ministro do Interior, Mohsin Naqvi, também condenou o ataque e pediu às autoridades que garantissem a prestação de cuidados médicos aos feridos.

Raja Nasir, um líder xiita, manifestou o seu pesar pelo ataque em Khadija Al-Kubra.

"Um ato terrorista deste tipo na capital federal não só constitui um grave fracasso na proteção de vidas humanas, como também levanta questões importantes sobre o desempenho das autoridades e dos serviços responsáveis pela aplicação da lei", afirmou, pedindo às pessoas que doassem sangue, uma vez que os hospitais de Islamabad necessitavam urgentemente de sangue para os feridos.

O último ataque mais mortífero em Islamabad foi em 2008, quando um bombista suicida atacou o Hotel Marriott, matando 63 pessoas e ferindo mais de 250 outras. Em novembro de 2025, um bombista suicida matou outras 12 pessoas à porta de um tribunal em Islamabad.

Na semana passada, o Exército de Libertação do Baluchistão, uma organização ilegal, levou a cabo vários ataques no sudoeste da província do Baluchistão, matando cerca de 50 pessoas.

As forças de segurança que responderam a esses ataques mataram mais de 200 terroristas, segundo os militares.