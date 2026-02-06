França torna-se o primeiro país da UE a abrir um consulado na Gronelândia

França abriu um consulado na capital da Gronelândia, Nuuk, na sexta-feira, reforçando a sua presença diplomática no Ártico e cumprindo a promessa feita pelo presidente Emmanuel Macron durante a sua visita à ilha em junho passado.

Torna-se assim o primeiro país da UE a estabelecer um consulado geral na Gronelândia, antecipando-se aos seus parceiros do bloco de 27 membros.

Bruxelas, no entanto, já está representada na ilha, após a abertura de um gabinete da Comissão Europeia em 2024.

Jean-Noël Poirier, antigo embaixador francês no Vietname, tomou posse à chegada a Nuuk, onde representará França neste território dinamarquês semi-autónomo com cerca de 56.000 habitantes.

Até à data, os cidadãos franceses residentes na Gronelândia contavam com um regime consular limitado.

Uma cônsul honorária, Kristine Winberg, tratava dos procedimentos administrativos básicos e da assistência consular em nome da embaixada francesa na Dinamarca.

A sua função abrangia tarefas como emitir documentos de identidade, prestar apoio em casos judiciais ou de morte e servir de elo de ligação com a pequena comunidade francesa, de acordo com a emissora francesa BFM TV.

Apenas oito cidadãos franceses registados em Nuuk

Uma fonte diplomática disse à Euronews que apenas "oito cidadãos franceses estão registados em Nuuk, mas possivelmente cerca de trinta vivem na Gronelândia".

Apesar da pequena dimensão da população francesa na ilha, o novo consulado terá responsabilidades alargadas.

Para além de prestar apoio administrativo aos cidadãos franceses, irá trabalhar "para aprofundar os projetos de cooperação existentes com a Gronelândia nos domínios cultural, científico e económico, reforçando simultaneamente os laços políticos com as autoridades locais", segundo um comunicado publicado esta sexta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Paris diz que o objetivo é reforçar os laços entre a Gronelândia, França e a UE numa região que se tornou fonte de discórdia significativa entre a Europa e os EUA, devido às repetidas exigências do presidente dos EUA, Donald Trump, para que Washington assuma o controlo do território que faz parte do Reino da Dinamarca.

Os EUA consideram a ilha crucial para a sua estrutura de defesa antimísseis e para a proteção contra ameaças malignas de países como a Rússia e a China.

França e o Canadá - que se opõem a qualquer aquisição da Gronelândia pelos EUA - inauguraram um consulado em Nuuk.

As tensões recentes também levaram à criação de um enquadramento para as discussões, entre o presidente dos EUA e o secretário-geral da NATO, sobre o futuro da ilha.

Foi criado um grupo de trabalho que reúne representantes dos EUA, da Dinamarca e da Gronelândia, embora o conteúdo das conversações não tenha sido tornado público.