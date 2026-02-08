Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ativista iraniana laureada com o Prémio Nobel condenada a mais sete anos de prisão

Fotografia da vencedora do Prémio da Paz Narges Mohammadi projetada na parede do Grand Hotel, no centro de Oslo
Fotografia da vencedora do Prémio da Paz Narges Mohammadi projetada na parede do Grand Hotel, no centro de Oslo Direitos de autor  Javad Parsa/Javad Parsa / NTB
Direitos de autor Javad Parsa/Javad Parsa / NTB
De Orestes Georgiou Daniel com AP
Publicado a
Os apoiantes de Narges Mohammadi, que foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz em 2023, disseram que ela estava em greve de fome desde 2 de fevereiro.

O Irão condenou a laureada com o Prémio Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais de sete anos de prisão, depois de esta ter iniciado uma greve de fome.

Os apoiantes de Mohammadi citaram o seu advogado, que mantém contacto com a sua cliente. O advogado, Mostafa Nili, confirmou a sentença no Twitter, adiantando que esta tinha sido proferida no sábado por um tribunal revolucionário na cidade de Mashhad.

O Prémio Nobel tinha sido anteriormente condenada a cerca de 14 anos de prisão por outras acusações. As autoridades iranianas não reconheceram imediatamente a sentença mais recente.

"Foi condenada a seis anos de prisão por «reunião e conluio» , a um ano e meio por propaganda e a dois anos de proibição de viajar", declarou Nili. A ativista recebeu "mais dois anos de exílio interno na cidade de Khosf, cerca de 740 quilómetros (460 milhas) a sudeste de Teerão", a capital, acrescentou o advogado.

Segundo os seus apoiantes, Mohammadi está em greve de fome desde 2 de fevereiro. Em dezembro, foi detida durante uma cerimónia de homenagem a Khosrow Alikordi, um advogado iraniano de 46 anos e defensor dos direitos humanos que vivia em Mashhad. As imagens da manifestação mostram-na a gritar, exigindo justiça para Alikordi e outros.

As novas condenações contra Mohammadi surgem no momento em que o Irão tenta negociar com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear para evitar a ameaça de um ataque militar por parte do presidente Donald Trump.

O principal diplomata iraniano insistiu no domingo que a força de Teerão advém da sua capacidade de "dizer não às grandes potências", assumindo uma posição maximalista logo após as negociações em Omã com os EUA.

Preocupação com a saúde de Mohammadi

O estado de saúde da laureada com o Prémio Nobel está agora "em deterioração", dizem os seus apoiantes, depois de ter terminado a greve de fome de quase uma semana.

Os apoiantes de Mohammadi tinham avisado durante meses, antes da sua detenção em dezembro, que ela corria o risco de ser enviada de volta para a prisão, depois de ter recebido uma licença em dezembro de 2024 devido a problemas de saúde.

Embora essa licença devesse ser de apenas três semanas, o tempo de Mohammadi fora da prisão foi-se prolongando, possivelmente porque ativistas e potências ocidentais pressionaram o Irão a mantê-la em liberdade.

Narges Mohammad, laureada com o Prémio Nobel da Paz, depois de ter sido libertada com uma licença médica em Teerão, no Irão, a 4 de dezembro de 2024. Na sua mão está escrito em farsi "Acabar com o apartheid de género".
Narges Mohammad, laureada com o Prémio Nobel da Paz, depois de ter sido libertada com uma licença médica em Teerão, Irão, 4 de dezembro de 2024. Na sua mão está escrito em farsi "Acabar com o apartheid de género". Narges Foundation Archive/AP

Mohammadi manteve o seu ativismo com protestos públicos e aparições nos meios de comunicação social internacionais, chegando mesmo a manifestar-se em frente à famosa prisão de Evin, em Teerão, onde esteve detida.

A ativista cumpriu 13 anos e nove meses de prisão sob a acusação de conluio contra a segurança do Estado e de propaganda contra o governo iraniano. Apoiou também os protestos nacionais desencadeados pela morte de Mahsa Amini em 2022, que levaram as mulheres a desafiar abertamente o governo, não usando o hijab.

Mohammadi sofreu vários ataques cardíacos enquanto esteve presa, antes de ser submetida a uma cirurgia de emergência em 2022. No final de 2024, o seu advogado revelou que os médicos tinham encontrado uma lesão óssea que receavam ser cancerígena e que mais tarde foi removida.

Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano adota tom duro

Falando a diplomatas numa cimeira em Teerão, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, indicou que o Irão manteria a sua posição de que deve ser capaz de enriquecer urânio, um ponto de discórdia importante com o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Acredito que o segredo do poder da República Islâmica do Irão reside na sua capacidade de resistir à intimidação, ao domínio e às pressões dos outros", afirmou Araghchi.

"Eles temem a nossa bomba atómica, enquanto nós não estamos a perseguir uma bomba atómica. A nossa bomba atómica é o poder de dizer não às grandes potências. O segredo do poder da República Islâmica está no poder de dizer não às potências."

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deverá deslocar-se a Washington esta semana e o Irão deverá ser o principal tema de discussão.

Os EUA deslocaram o porta-aviões USS Abraham Lincoln, navios e aviões de guerra para o Médio Oriente para pressionar o Irão a chegar a um acordo e ter o poder de fogo necessário para atacar o país, caso Trump decida fazê-lo.

