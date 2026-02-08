O Irão condenou a laureada com o Prémio Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais de sete anos de prisão, depois de esta ter iniciado uma greve de fome.

Os apoiantes de Mohammadi citaram o seu advogado, que mantém contacto com a sua cliente. O advogado, Mostafa Nili, confirmou a sentença no Twitter, adiantando que esta tinha sido proferida no sábado por um tribunal revolucionário na cidade de Mashhad.

O Prémio Nobel tinha sido anteriormente condenada a cerca de 14 anos de prisão por outras acusações. As autoridades iranianas não reconheceram imediatamente a sentença mais recente.

"Foi condenada a seis anos de prisão por «reunião e conluio» , a um ano e meio por propaganda e a dois anos de proibição de viajar", declarou Nili. A ativista recebeu "mais dois anos de exílio interno na cidade de Khosf, cerca de 740 quilómetros (460 milhas) a sudeste de Teerão", a capital, acrescentou o advogado.

Segundo os seus apoiantes, Mohammadi está em greve de fome desde 2 de fevereiro. Em dezembro, foi detida durante uma cerimónia de homenagem a Khosrow Alikordi, um advogado iraniano de 46 anos e defensor dos direitos humanos que vivia em Mashhad. As imagens da manifestação mostram-na a gritar, exigindo justiça para Alikordi e outros.

As novas condenações contra Mohammadi surgem no momento em que o Irão tenta negociar com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear para evitar a ameaça de um ataque militar por parte do presidente Donald Trump.

O principal diplomata iraniano insistiu no domingo que a força de Teerão advém da sua capacidade de "dizer não às grandes potências", assumindo uma posição maximalista logo após as negociações em Omã com os EUA.

Preocupação com a saúde de Mohammadi

O estado de saúde da laureada com o Prémio Nobel está agora "em deterioração", dizem os seus apoiantes, depois de ter terminado a greve de fome de quase uma semana.

Os apoiantes de Mohammadi tinham avisado durante meses, antes da sua detenção em dezembro, que ela corria o risco de ser enviada de volta para a prisão, depois de ter recebido uma licença em dezembro de 2024 devido a problemas de saúde.

Embora essa licença devesse ser de apenas três semanas, o tempo de Mohammadi fora da prisão foi-se prolongando, possivelmente porque ativistas e potências ocidentais pressionaram o Irão a mantê-la em liberdade.

Narges Mohammad, laureada com o Prémio Nobel da Paz, depois de ter sido libertada com uma licença médica em Teerão, Irão, 4 de dezembro de 2024. Na sua mão está escrito em farsi "Acabar com o apartheid de género". Narges Foundation Archive/AP

Mohammadi manteve o seu ativismo com protestos públicos e aparições nos meios de comunicação social internacionais, chegando mesmo a manifestar-se em frente à famosa prisão de Evin, em Teerão, onde esteve detida.

A ativista cumpriu 13 anos e nove meses de prisão sob a acusação de conluio contra a segurança do Estado e de propaganda contra o governo iraniano. Apoiou também os protestos nacionais desencadeados pela morte de Mahsa Amini em 2022, que levaram as mulheres a desafiar abertamente o governo, não usando o hijab.

Mohammadi sofreu vários ataques cardíacos enquanto esteve presa, antes de ser submetida a uma cirurgia de emergência em 2022. No final de 2024, o seu advogado revelou que os médicos tinham encontrado uma lesão óssea que receavam ser cancerígena e que mais tarde foi removida.

Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano adota tom duro

Falando a diplomatas numa cimeira em Teerão, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, indicou que o Irão manteria a sua posição de que deve ser capaz de enriquecer urânio, um ponto de discórdia importante com o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Acredito que o segredo do poder da República Islâmica do Irão reside na sua capacidade de resistir à intimidação, ao domínio e às pressões dos outros", afirmou Araghchi.

"Eles temem a nossa bomba atómica, enquanto nós não estamos a perseguir uma bomba atómica. A nossa bomba atómica é o poder de dizer não às grandes potências. O segredo do poder da República Islâmica está no poder de dizer não às potências."

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deverá deslocar-se a Washington esta semana e o Irão deverá ser o principal tema de discussão.

Os EUA deslocaram o porta-aviões USS Abraham Lincoln, navios e aviões de guerra para o Médio Oriente para pressionar o Irão a chegar a um acordo e ter o poder de fogo necessário para atacar o país, caso Trump decida fazê-lo.