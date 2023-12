Rei da Suécia entrega os Prémios Nobel de 2023

De euronews

Cerimónia dividiu-se entre Estocolmo e Oslo, onde a vencedora do Nobel da Paz se fez representar pelos filhos

Os Prémios Nobel de 2023 foram entregues este domingo pelo Rei Carlos Gustavo, da Suécia. Os laureados já eram conhecidos desde outubro e foram distinguidos pelo trabalho em vários campos, desde o desenvolvimento das vacinas mRNA que permitiu um combate eficaz contra a covid-19 (Medicina), à investigação sobre as disparidades entre géneros no mercado de trabalho (Economia), passando pela descoberta e síntese de pontos quânticos (Química) e pelos avanços na deslocação de eletrões na unidade de tempo do attossegundo (Física).

A cerimónia dividiu-se entre Estocolmo e Oslo. Como manda a tradição, a capital norueguesa distingue quem mais se destacou na promoção da Paz. Narges Mohammadi foi laureada pelo seu trabalho na luta pelos direitos humanos e contra a opressão das mulheres no Irão. Presa há dois anos no seu país natal, a ativista foi a grande ausente e fez-se representar pelos dois filhos.

Vendedores dos Prémios Nobel 2023:

Física - Ferenc Krausz, Anne L'Huillier, Pierre Agostini

Medicina - Katalin Karikó, Drew Weissman

Química - Moungi Bawendi, Louis Brus, Alexei Ekimov

Literatura - Jon Fosse

Economia - Claudia Goldin

Paz - Narges Mohammadi