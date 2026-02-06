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Irão e EUA vão realizar mais conversações nucleares após negociações indiretas em Omã

Um comboio de veículos que transporta uma delegação iraniana é visto a dirigir-se para um hotel em Mascate, Omã, a 6 de fevereiro de 2026
Um comboio de veículos que transporta uma delegação iraniana é visto a dirigir-se para um hotel em Mascate, Omã, a 6 de fevereiro de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
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O Irão e os EUA realizaram conversações indiretas em Omã sobre o programa nuclear de Teerão, concordando em prosseguir as negociações apesar das tensões existentes.

O Irão e os Estados Unidos concordaram em prosseguir as negociações após a realização de conversações indiretas em Omã, na sexta-feira, centradas no programa nuclear de Teerão, apesar das tensões persistentes sobre a violenta repressão da República Islâmica aos recentes protestos em todo o país.

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O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, e o enviado dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, lideraram as suas delegações em Mascate para conversações mediadas por Omã, sem se encontrarem publicamente frente a frente.

"Numa atmosfera muito positiva, os nossos argumentos foram trocados e os pontos de vista da outra parte foram partilhados connosco", disse Araghchi à televisão estatal iraniana, acrescentando que as duas partes tinham "concordado em continuar as negociações, mas decidiremos as modalidades e o calendário numa data posterior."

As conversações foram as primeiras entre os dois países desde que os Estados Unidos se juntaram ao conflito de 12 dias entre Israel e o Irão, em junho, com ataques a instalações nucleares.

Araghchi afirmou que as conversações centraram-se exclusivamente na questão nuclear.

Os Estados Unidos indicaram que o apoio de Teerão a grupos militantes e o seu programa de mísseis balísticos também deviam fazer parte da agenda.

"As nossas conversações centraram-se exclusivamente na questão nuclear e não estamos a abordar qualquer outro assunto com os americanos", disse Araghchi à agência noticiosa oficial IRNA.

Witkoff esteve acompanhado pelo genro de Trump, Jared Kushner, e pelo almirante Brad Cooper, comandante do Comando Central dos EUA, cuja área de responsabilidade inclui o Médio Oriente.

Uma fonte com conhecimento das conversações disse à AFP que as reuniões tiveram lugar na residência do ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr Albusaidi.

Em várias sessões durante a manhã e a tarde, as duas partes deslocaram-se de e para a residência de Albusaidi. Albusaidi parecia estar a atuar como mediador, passando mensagens entre as delegações.

Na rede social X, Albusaidi descreveu as conversações como "muito sérias."

"Foi útil para clarificar as ideias iranianas e americanas e identificar áreas de possível progresso. Pretendemos voltar a reunir-nos em devido tempo, com os resultados a serem cuidadosamente considerados em Teerão e em Washington."

Sem armas nucleares para Teerão

A Casa Branca afirmou que pretende que as conversações impeçam Teerão de desenvolver uma bomba nuclear, uma ambição que a República Islâmica sempre negou.

A delegação dos EUA pretendia explorar "zero capacidade nuclear" para o Irão, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, alertando que Trump tinha "muitas opções à sua disposição além da diplomacia".

"Eles estão a negociar", disse Trump sobre o Irão na quinta-feira. "Não querem que os atinjamos, temos uma grande frota a caminho", acrescentou, referindo-se a um grupo de porta-aviões a que chamou repetidamente "armada".

Os EUA enviaram para a região um grupo naval liderado pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln.

Estas conversações ocorrem menos de um mês após uma vaga de protestos a nível nacional no Irão, desencadeada por uma hiperinflação persistente e um aumento extremo do custo de vida, que se transformaram em manifestações contra a liderança clerical em Teerão.

Segundo grupos de defesa dos direitos humanos e especialistas iranianos, os protestos foram subjugados com uma repressão que causou a morte de cerca de 30 mil pessoas.

De acordo com a Agência de Notícias dos Ativistas dos Direitos Humanos, sediada nos EUA, quase 51 mil pessoas foram detidas.

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Trump ameaçou inicialmente com uma ação militar contra Teerão devido à repressão dos manifestantes e disse-lhes que a ajuda estaria "a caminho".

O Irão prometeu repetidamente que irá ripostar se for atacado.

Os EUA queriam inicialmente realizar as conversações na Turquia, incluindo países regionais, e alargar explicitamente a agenda para além das questões nucleares, mas mudaram de rumo devido às exigências iranianas, disse à AFP uma fonte regional próxima das conversações.

Outras fontes • AFP

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