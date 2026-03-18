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Que arma ataca melhor os "bunkers": Taurus alemão ou superbomba dos EUA?

O Presidente dos EUA, Donald Trump, segura um modelo de um bombardeiro furtivo B-2 na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, a 16 de março de 2026
O Presidente dos EUA, Donald Trump, segura um modelo de um bombardeiro furtivo B-2 na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, a 16 de março de 2026 Direitos de autor  AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Direitos de autor AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
De Johanna Urbancik
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Estados Unidos atacam posições de mísseis iranianos com "bombas destruidoras de bunkers" - mas ainda não se sabe exatamente que arma está a ser utilizada. Até que ponto a Alemanha se aproxima destas capacidades com o Taurus?

De acordo com o Comando Central dos EUA, as forças armadas norte-americanas utilizaram recentemente várias bombas pesadas contra "posições fortificadas de mísseis iranianos ao longo da costa iraniana, perto do Estreito de Ormuz".

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Os EUA ainda não confirmaram exatamente que bomba foi utilizada. No entanto, a GBU-28 é uma bomba clássica dos Estados Unidos, que pesa cerca de 2.300 quilogramas. Foi concebida para penetrar em alvos subterrâneos endurecidos, tais como bunkers de mísseis ou instalações de betão endurecido, antes de detonar.

De acordo com um relatório publicado no Air Force Times em 2022, a bomba custa cerca de 288.000 dólares dos EUA (mais de 250.000 euros) cada, mas é ainda menos potente do que a GBU-57A/B MOP, a bomba de 13.600 quilogramas que os EUA utilizaram contra instalações nucleares iranianas no ano passado.

O mais frequentemente utilizado para ataques deste tipo é o B-2 Spirit, um bombardeiro estratégico furtivo de longo alcance da Força Aérea dos EUA, concebido para penetrar nos modernos sistemas de defesa aérea e atacar alvos de elevado valor. Graças ao seu design caraterístico de asa voadora e à sua tecnologia furtiva, consegue iludir os sistemas de radar e pode transportar armas convencionais ou nucleares.

ARQUIVO - Um míssil Taurus pode ser visto nesta foto do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, 13 de setembro de 2017
ARQUIVO - Um míssil Taurus é visto nesta fotografia do Ministério da Defesa sul-coreano, 13 de setembro de 2017 South Korea Defense Ministry via AP, File

A Alemanha tem um sistema semelhante?

Com o míssil guiado Taurus, a Alemanha tem uma arma que foi basicamente concebida para ser destruidora de bunkers, mas não é uma bomba clássica. O Taurus (Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System) KEPD-350 (Kinetic Energy Penetrator and Destroyer) tem uma ogiva chamada Mephisto, que foi especialmente desenvolvida para alvos endurecidos e "bunkerizados", como refúgios subterrâneos ou postos de comando. Isto torna-o o míssil mais moderno da Força Aérea Alemã.

Com um alcance de cerca de 500 quilómetros e um peso de cerca de 1,4 toneladas, o míssil só pode ser utilizado por caças de potência correspondente, como o Panavia Tornado ou o Eurofighter Typhoon. Segundo o jornal Handelsblatt, o Taurus foi também integrado no F/A-18 Hornet da Força Aérea Espanhola e no Saab JAS 39 Gripen da Força Aérea Sueca.

Ao contrário das bombas penetradoras em queda livre, o míssil de cruzeiro Taurus penetra inicialmente no alvo a alta velocidade e só detona no seu interior, após um atraso. Isto torna-o particularmente adequado para ser utilizado contra instalações subterrâneas, bunkers ou infraestruturas fortemente protegidas - por outras palavras, para alvos clássicos de ataque profundo.

Por conseguinte, é considerado menos "brutal" em termos de efeito físico, mas muito mais flexível de utilizar - especialmente para ataques precisos nas profundezas do interior do inimigo.

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