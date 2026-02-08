O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai reunir-se com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, na quarta-feira, para discutir as recentes conversações com o Irão sobre o seu programa nuclear, informou o seu gabinete.

Netanyahu "acredita que todas as negociações devem incluir a limitação dos mísseis balísticos e o fim do apoio ao eixo iraniano", disse o gabinete de Netanyahu numa breve declaração, referindo-se ao apoio de Teerão a grupos militantes na região.

Os Estados Unidos e a República Islâmica do Irão mantiveram conversações indirectas na sexta-feira, em Omã, que parecem ter regressado ao ponto de partida sobre a forma de abordar as discussões sobre o programa nuclear de Teerão.

Trump considerou as conversações "muito boas" e disse que estavam previstas mais conversações para o início da próxima semana. Washington foi representado pelo enviado especial para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e por Jared Kushner, genro de Trump.

Trump tem ameaçado repetidamente usar a força para obrigar o Irão a chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear, depois de ter enviado o porta-aviões USS Abraham Lincoln e outros navios de guerra para a região, no meio da repressão de Teerão aos protestos nacionais que mataram milhares de pessoas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou no sábado que o programa de mísseis do Irão "nunca é negociável".

O ministro afirmou que existe uma "desconfiança muito profunda" depois do que aconteceu durante as conversações anteriores, quando os EUA bombardearam as instalações nucleares iranianas durante o conflito Israel-Irão do ano passado, acrescentando que Teerão teria como alvo as bases americanas na região se os EUA atacassem o território iraniano.

O Presidente do Conselho Europeu considerou as conversações "um bom começo", mas insistiu que "há um longo caminho a percorrer para criar confiança". Araghchi afirmou que as conversações serão retomadas "em breve".

Araghchi criticou o que classificou como uma "doutrina de dominação" que permite a Israel expandir o seu arsenal militar enquanto pressiona outros Estados da região a desarmarem-se.