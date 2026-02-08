Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Netanyahu reúne-se com Trump em Washington na quarta-feira para discutir as conversações com o Irão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, fala enquanto o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ouve durante uma conferência de imprensa em Mar-a-Lago, na segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, em Palm Beach, na Flórida.
O Presidente dos EUA, Donald Trump, fala enquanto o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ouve durante uma conferência de imprensa em Mar-a-Lago, na segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, em Palm Beach, na Flórida. Direitos de autor  AP Photo/Alex Brandon
Direitos de autor AP Photo/Alex Brandon
De Emma De Ruiter
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Os Estados Unidos e o Irão mantiveram conversações indirectas na sexta-feira, em Omã, que pareciam voltar ao ponto de partida sobre a forma de abordar as discussões sobre o programa nuclear de Teerão.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai reunir-se com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, na quarta-feira, para discutir as recentes conversações com o Irão sobre o seu programa nuclear, informou o seu gabinete.

Netanyahu "acredita que todas as negociações devem incluir a limitação dos mísseis balísticos e o fim do apoio ao eixo iraniano", disse o gabinete de Netanyahu numa breve declaração, referindo-se ao apoio de Teerão a grupos militantes na região.

Os Estados Unidos e a República Islâmica do Irão mantiveram conversações indirectas na sexta-feira, em Omã, que parecem ter regressado ao ponto de partida sobre a forma de abordar as discussões sobre o programa nuclear de Teerão.

Trump considerou as conversações "muito boas" e disse que estavam previstas mais conversações para o início da próxima semana. Washington foi representado pelo enviado especial para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e por Jared Kushner, genro de Trump.

Trump tem ameaçado repetidamente usar a força para obrigar o Irão a chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear, depois de ter enviado o porta-aviões USS Abraham Lincoln e outros navios de guerra para a região, no meio da repressão de Teerão aos protestos nacionais que mataram milhares de pessoas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou no sábado que o programa de mísseis do Irão "nunca é negociável".

O ministro afirmou que existe uma "desconfiança muito profunda" depois do que aconteceu durante as conversações anteriores, quando os EUA bombardearam as instalações nucleares iranianas durante o conflito Israel-Irão do ano passado, acrescentando que Teerão teria como alvo as bases americanas na região se os EUA atacassem o território iraniano.

O Presidente do Conselho Europeu considerou as conversações "um bom começo", mas insistiu que "há um longo caminho a percorrer para criar confiança". Araghchi afirmou que as conversações serão retomadas "em breve".

Araghchi criticou o que classificou como uma "doutrina de dominação" que permite a Israel expandir o seu arsenal militar enquanto pressiona outros Estados da região a desarmarem-se.

Outras fontes • AFP, AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Irão e EUA vão realizar mais conversações nucleares após negociações indiretas em Omã

Forças militares dos EUA abatem drone iraniano no Mar da Arábia

Divulgação de um vídeo racista por Donald Trump contra o casal Obama envergonha a Casa Branca